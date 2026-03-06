सिंह राशिफल 6 मार्च 2026:सिंह राशि वालों के पास आज पैसा आएगा,लवलाइफ की चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।सिंह राशि वालों के पास आज पैसा आएगा,लवलाइफ की चीजों को डिप्लोमेटिकली हैंडल
Leo Horoscope Today 6 March 2026 : अपनी जीत को लगातार आगे बढ़ाते रहें। आपको रिलेशनशिप में खुशियां मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपना बेस्ट देना है। आपको वेल्थ को भी ध्यान से संभालना है और अपने लाइफस्टाइल पर भी खास ध्यान देना है। इसके अलावा काम में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड काम आएगा। बेकार के डिस्कशन से अपने लवर को अपसेट ना करें। आज छोटे हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं।
सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों की लाइफ में फन रहेगा, लेकिन आपको इमोशंस को भी अच्छे से जानने के लिए स्पेस देना चाहिए। आपका लवर आज काफी बातें कर सकता है, इसके अलावा इससे आपके सामने अचानक से ऐसी स्थिति आ सकती है जो आपको डिप्लोमेटिकली हैंडल करनी होगी। आज लवर की हर बात को अच्छे से सुने खासकर जब आप बड़े फैसले ले रहे हो। इससे आप दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपको सेंसिबल रहना होगा, अपने रिमार्क्स को लेकर आप देखेंगे कि आपका आज का दिन प्यार से भरा रहेगा। आप रोमांटिक रहें और आज आप डिनर के लिए प्लान बना सकते हैं। आप किसी हिल स्टेशन पर भी वीकेंड का प्लान बना सकते हैं।
सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों को मीटिंग्स में मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरा उतरना है। आपको आज नए असाइनमेंट जो आपको मिल रहे हैं, उनको लेकर ना नहीं कहना है, आपके करियर ग्रोथ के लिए यह जरूरी हैं। जिन लोगों ने हाल ही में कंपनी ज्वाइन करी है, वो लोग टीम मीटिंग्स में सजेशन देते समय खास सावधान रहें। हेल्थ प्रोफेशन और ग्राफिक डिजाइनर के लिए भी ठीक समय हैं। आज सिंह राशि वाले स्टूडेंट्स हायर स्टडीज में एडमिशन पाने में सफल रहेंगे। कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन एक्सेसरीज, फूड प्रोसेसिंग और जूते-चप्पल के कारोबार से जुड़े कुछ बिजनेसमैन को आज अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों के पास पैसा आएगा। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने को लेकर सफल रहेंगा। आपको किसी दोस्त की आर्थिक मदद के लिए आज का दिन चुनना पड़ सकता है। आप घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं। इसके अलावा रिअल एस्टेट में भी आप पैसा निवेश कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा समय है कि आप अपने लोन को चुका दें और अपनी सभी देनदारियां बंद कर दें। बिजनेसमैन के लिए फंडज को रेज करने में सफलता मिलेगी। आपको सभी ड्यूज को भी क्लियर करना है।
सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों को ज्वाइंट में दर्द हो सकता है। महिलाओं में महिलाओं से जुड़े इश्यूज सामने आ सकते हैं। आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आपको ब्रीदिंग इश्यू भी हो सकता है। लेकिन ये उन लोगों में खास होगा, जिन लोगों को अस्थमा है।आपको हाई स्पीड पर ड्राइविंग नहीं करनी है। इसके अलावा रात के समय गाड़ी को आराम से चलाना है। आपको डाइट पर भी खास ध्यान देना है, खाने में फल और सब्जियां अवाइड करें। आपको ऑयल और फैट छोड़ देना चाहिए। अच्छी हेल्थ के लिए यह जरूरी है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
