सिंह राशिफल 6 जून 2026: आज पार्टनर की हेल्थ बढ़ा सकती है आपकी चिंता, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा समय
Singh Rashifal 6 June 2026: सिंह सूर्य की राशि है। आज के दिन करियर में ग्रोथ के संकेत मिलेंगे। स्वास्थ्य और प्यार के मामले में सतर्क रहना है। पंडित नरेन्द्र उपाध्याय के भविष्यफल से जानें सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा होगा?
Singh Aaj Ka Rashifal 6 June 2026, Leo Horoscope Today: 6 जून का दिन सिंह राशि वालों के लिए काफी हद तक अच्छा जाने वाला है। कई मामलों में परिस्थितियां आज आपके फेवर में ही दिखाई देंगी और कॉन्फिडेंस भी अच्छा बना रहेगा। करियर में ग्रोथ के पूरे चांस हैं। वहीं पैसों के मामले में भी लाभ की स्थिति बन रही है। हालांकि कुछ चीजों में जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। लव लाइफ और हेल्थ से जुड़ी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से दिन और भी अच्छा बन सकता है। पंडित नरेन्द्र उपाध्याय के भविष्यफल से जानें आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
सिंह राशि का लव राशिफल
लव लाइफ में आज आपको थोड़ा सोच-समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। चाहे रिश्ता नया हो या फिर पुराना किसी भी बात को बिना समझे कोई भी फैसला ना लें। पार्टनर की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें और उनकी बातों को आज महत्व देने की कोशिश करें। आपसी समझ से रिश्ता सही ट्रैक पर आगे बढ़ेगा। आज पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। ऐसे में उनका ख्याल रखें। धैर्य और समझदारी के साथ रिश्ते को संभालेंगे तो रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। सिंगल लोगों की मुलाकात आज किसी खास इंसान से हो सकती है लेकिन कोई भी फैसला लेने में हड़बड़ी ना दिखाएं।
सिंह राशि का करियर राशिफल
करियर और बिजनेस के मामले में आज का दिन अच्छा रहने वाला है। बिजनेस से जुड़े लोगों को लाभ मिलने की संभावना बन रही है। करियर अब रफ्तार पकड़ता दिखेगा। आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। आज नौकरीपेशा लोगों के लिए भी दिन सामान्य से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। पुरानी किसी कोशिश का लाभ मिलने की संभावना है। काम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। सीनियर्स तारीफ भी करेंगे। किसी नई प्लानिंग पर काम करने की सोच रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें।
सिंह राशि का मनी राशिफल
आज पैसों की स्थिति सही रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट के लिए सही समय है। धन लाभ के पूरे योग बन रहे हैं। आज पैसों से जुड़े मामलों में सही फैसला लेने की कोशिश करें क्योंकि आगे चलकर लाभ जरूर मिलेगा। अगर किसी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी किसी प्लानिंग पर विचार करते आए हैं तो आज उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। हालांकि अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें।
सिंह राशि का हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में कुल मिलाकर आज आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं और आपकी एनर्जी भी आज अच्छी बनी रहेगी। हालांकि चंद्रमा के प्रभाव के चलते छोटी-मोटी शारीरिक या मानसिक दिक्कत हो सकती है। थकान, बेचैनी या फिर मूड में बदलाव जैसी दिक्कत थोड़ा परेशान कर सकती हैं। जब भी समय मिले आराम करें। बैलेंस्ड खाना खाएं। फालतू के तनाव से दूर रहें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Hindustan Shaurya Samman 2024
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विशेषज्ञता
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