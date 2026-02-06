Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 6 फरवरी 2026 : सिंह राशि वाले आज छोटे रिलेशनशिप विवादों को बढ़ने ना दें, पैसों को सेव करना शुरू करें,

सिंह राशिफल 6 फरवरी 2026 : सिंह राशि वाले आज छोटे रिलेशनशिप विवादों को बढ़ने ना दें, पैसों को सेव करना शुरू करें,

संक्षेप:

 Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले आज छोटे रिलेशनशिप विवादों को बढ़ने ना दें,

Feb 06, 2026 06:08 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope Today 6 February 2026, सिंह राशिफल 6 फरवरी 2026 : आज सिंह राशि वाले स्टनिंग पलों के लिए तैयार रहें। लवलाइफ में भी आपको कुछ शानदार पल देखने को मिलेंगे, आपकी लवलाइफ शानदार रहेगी। आज प्रोफेशनल्स गोल्स के लिए आपको लगातार कठिन मेहनत करनी होगी, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। अपने धन को सावधानी से संभालें। हेल्थ भी आपकी नॉर्मल रहेगी। प्रोफेशनली और फाइनेंशियली आपके लिए आज का दिन अच्छा है। आज रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए फ्यूचर प्लान बनाएं, इससे आप दोनों में विश्वास गहरा होगा।

सिंह लव राशिफल

आज छोटे रिलेशनशिप के विवादों को बढ़ने ना दें, उन्हें वहीं दबा दें। आपका एटीट्यूड आज खास रहेगा, क्योंकि आप चीजों को सैटल कर रहे हैं। रिलेशनशिप में आज रोमांटिक और धैर्य रखने वाला होना होगा। आपको चेहरे पर भी एक रोमांटिक स्माइल रखनी होगी। आज किसी रोमांटिक डिनर का प्लान भी बना सकते हैं, यहां आप लवर को सरप्राइज गिफ्ट भी सकते हैं, एक साथ करीब रहने से आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे और अच्छे से कनेक्ट होंगे। अगर आप परिवार को बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिएअच्छा मौका है, आज शादीशुदा महिलाओं के कंसीव होने के चांस ज्यादा हैं। आज एक्स लवर के साथ भी मिलना हो सकता है, इससे आपके लिए दोनो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट होंगे शादीशुदा लोगों को फिलहाल इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में दिक्कते आ सकती हैं ।

करियर राशिफल

आज सिंह राशि वालों को प्रॉड्क्टिविटी साइड परफोकस करना चाहिए, क्योंकि यहीं पर उतार और चढ़ाव आ सकते हैं, इससे सीनियर्स आप पर गुस्सा हो सकते हैं। कुछ काम में आज सेल्सपर्सन को काम के चक्कर में अधिक ट्रैवल करना पड़ सकता है। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से क्लाइंट को इंप्रेस करें। अगर आपको किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है,तो कॉन्फिडेंट होकर जाएं, क्योंकि आप इसे क्रैक कर लेंगे। स्टूडेंट्स और सरकारी कर्मियों के लिए आज ट्रांसफर होने की उम्मीद है, वहीं वकील, हेल्थकेयर, एनिमेशन और बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए आज शेड्यूल थोड़ा टाइट रहेगा। आज जो लोग पब्लिक डीलिंग वाले बिजनेस में हैं, वो आज गुस्सा कर सकते हैं या अपना आपा खो सकते हैं, जिसकी बाद में उन्हें भारी कीमत चकानी पड़ सकती है।

सिंह मनी राशिफल

आज सिंह राशि वालों की लाइफ समृद्धि रहेगी, लेकिन आपको फिलहाल जिस चीज पर ध्यान देना है, वो पैसों को सेव करने को लेकर । आपका पैसा बुरे समय के लिए हो, इसलिए पैसों को सेव करना सीखें। आप घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, तो कराएं, वहीं रिअल एस्टेट में भी पैसा लगा सकते हैं। आपको बैंक लोन भी दे सकते है, और आज अपने पुराने जो भी बकाए के पैसे रह गए थे, उनका भी पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं, उन लोगों को किसी भी तरह की ऑनलाइन पेमेंट को करते समय सावधान रहना चाहिए। आज बिजनेसमैन फंड को बढ़ाएंगे, क्योंकि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, नए एरियाज में।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज सिंह राशिवालों को हेल्थ इश्यूज रहेंगे, आपको इनको आराम से देखना चाहिए, आपके लिए अच्छा लाइफस्टाइल रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को भी खास देना चाहिए, खासकर बाहर खेलते समय आप केयरफुल रहें। बाहर का खाना खाने को अवाइड करें, क्योंकि डाजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, बाहर का खाना आपके लिए ऐसे में और भी दिक्कत कर सकता है, इसलिए इससे बचें। जिन लोगों को कार्डिएक की हिस्ट्री रही है, वो लोग एकस्ट्रा सावधान रहें और ऐसे काम ना करें, जिनमें फिजिकल एनर्जी की जरूरत हो। आपको भारी चीजें उठाने से भी परहेज करना चाहिए,इससे भी दिक्कतें शुरू हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

