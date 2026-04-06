सिंह राशिफल 6 अप्रैल 2026: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 6 अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा…
सिंहLeo Daily horoscope prediction 6 April 2026: आज का दिन आपकी सामान्य गति से नहीं चलेगा, आप क्लियर इंटेंशन से दिन शुरू करेंगे। कुछ चीजें आपके दिमाग में हैं और वो आपको करनी है। लेकिन चीजों पर एक बार नहीं दो बार नजर जरूर दोड़ाएं। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, इसलिए यह आपको अधिक देर तक किसी काम के लिए बैठने नहीं देगा। सुबह के समय आप नॉर्मली जैसे चलते हैं वैसे काम करेंगे, जैसे फैसले लेना और एक्शन लेना, लेकिन कुछ ऐसे भी पल आएंगे, जहां आप रुकेंगे और वापस देखेंगे कि क्या सभी सही है।
Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल
आज काम में अटेंशन की जरूरत होगी, लेकिन आप किसी भी काम से अभिभूत नहीं होगें। आपको काम को क्लियर प्लान से शुरू करना है, आपको काम को शुरू करने के बाद वापस जाकर फिर देखने की जरूरत होगी। आज काम में डिटेल मैच नहीं करेगी, किसी बातचीत में आपको क्लियरीफिकेशन की जरूरत हो सकती है, खास तौर पर आगे बढ़ने से पहले। यह कोई सेटबैक नहीं है, यह ठहराव है। आज आपको ऐसे भी चीजें देखने को मिलेंगे, जिससे दूसरों के रिस्पॉन्स से आपकी गति पर असर होगा। आप जवाब का इंतजार कर सकते हैं। आपको पता है कि क्या फैसला लेना है।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आर्थिक तौर पर चीजें आपके लिएस्टडी रहेंगी। आपको अपने रोज के खर्चों को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा छोटे खर्चों को लेकर भी अलर्ट रहें जिन पर ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं होती है। आज आपको फाइनेंस में कोई इमरजेंसी, कोई अचानक बदलाव और तुरंत एक्शन और प्रैशर नहीं है। हर चीज आपके कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी आपके लिए जरूरी है कि आप सभी आर्थिक फैसले जल्दबाजी में ना लें। आपका फोकस जरा सा चूका तो आप छोटी सी गलती देख नहीं पाएंगे, ये बड़ी नहीं होगी, लेकिन अच्छा है हर काम को फिर से चेक कर लें?
Leo Love horoscope today, सिंह लव राशिफल
आज इमोशनली आपकी लाइफ में चीजें थोड़ स्तरित रहेंगी, आपको इस बात को समझना है कि किस चीज को डायरेक्टली एक्सप्रेस करना है। आपको हर छोटी से छोटी चीज को नोटिस करना है। अगर आप रिलेशनशिप में है, तो आपको किसी बात का जवाब में लेने में कुछ समय लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि सब खत्म है, बल्कि इसलिए कि आप चाहते हैं, उनको वास्तव में क्या चीज बोलनी चाहिए। इसिलए आपको तुरंत रिएक्ट करने की जरूरत है। अगर आप सिंगल हैं, तो आपको किसी की तरफ आकर्षण लगेगा। आप किसी भी तरफ खिंचा हुआ महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप अभी तक इसको लेकर तैयार नहीं कि आप एक्ट करें या नहीं? आप इसे अभी ऐसे ही रहने दें।
Leo Health horoscope for today, सिंह हेल्थ राशिफल आज का
फिजिकली आपकी एनर्जी आज तैयार रहेगी। मेंटली आप थोड़ा उलझे हुए फील कर रहे हैं। आपको कुछ शुरू करना है, कुछ बंद करना है, आपको ऐसा पैटर्न पूरे दिन दिखेगा। इससे आप तुरंत थकते नहीं हैं, लेकिन यह आपके काम के फ्लों के इमोशंस पर असर डालता है। आपको थकान महसूस होगी, इसलिए पूरे दिन आप छोटे-छोटे ब्रैक लेने होंगे, इससे आपको आपको थकान नहीं होगी। आपको अपने फोकस को फिर से रिसेट करने की जरूरत है। इससे आपको लगातार पुश करने में मदद मिलेगी।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
वेबसाइट: https://madhukotiya.com/
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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