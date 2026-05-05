सिंह राशिफल 5 मई 2026:सिंह राशि की लाइफ में आज क्या हलचल, कैसा रहेगा आज का दिन?
Leo Horoscope 5 May 2026 Singh Rashifal: जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। पढ़ें एस्ट्रोलॉज इशिता से आज करियर से लेकर लवलाइफ में कैसा रहेगा दिन
Leo Horoscope Today, May 5, 2026:आज करियर के तनाव को शांति से कम करना है। अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो स्ट्रांग्ली उसका जवाब दें, लेकिन अगर शार्प बिहेव बनाएंगे तो मामला बिगड़ सकता है। किसी डिप्लोमेटिक या ड्रामेटिक रिप्लाई की जगह आपको फैक्ट बचाएंगे। अगर कोई एक्सप्लेनेशन, पू्फ्र मांगता है तो उसे मेन प्वाइंट बताएं। आज का दिन जिम्मेदारियों का फेर कर रहा है। अगर आपको सम्मान चाहिए तो दिखाएं कि आप प्रैशर झेल सकते हैं, बिना इसे पर्सनल किए।
Leo Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल
वर्क प्रैशर प्यार में नहीं आना चाहिए, बिना वार्निंग के। अगर ाप रिलेशनशिप में हैं तो शार्प मूड ना रखें। एक्सप्लेन करें, अगर आप टेंस हैं, लेकिन किसी और पर भार ना डालें। सिंगल लोग आज प्यार, वर्क एक्सपीरियंस के जरिए किसी से मिलेंगे। प्यार वहां अच्छा होता है, जहां कॉन्फिडेंस शांत होता है। एक व्यक्ति जो आपके एफर्ट का सम्मान करता है, उसको सपोर्ट करें। आज आपका घमंड आपके प्यार को बंद कर सकता है। अपने प्यार को इस मजबूत चेहरे के पीछे का मानवीय साइड भी जिखाएं। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो बिना किसी शिकायत के कहें,
Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल
आज प्रोफेशनल मैटर में क्लियर हैंडल होना चाहिए, कर्मियों को अपनी रिपोर्ट्स तैयार करके चलना चाहिए, कब आपसे मांग ली जाए। अगर सीनियर्स आपके कठिन सवाल पूछते हैं तो अपना आसंर फैक्ट के साथ देंगे, तो आगे मुश्किल नहीं होगी। ऐसे रिएक्ट ना करें कि कोई सवाल पूछकर आपकी आलोचना कर रहा है। शांति से काम लेंगे, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी दिखेगी। सभी चीजों को कवर करने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट्स को मेन प्वाइंट को कवर करना चाहिए अगर आप किसी इंटरव्यू, ओरल आंसर या प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। एक क्लियर वर्क आपको तेज बनाएगा। एक लिखित अपडेट दूसरों की मदद कर सकता है। अपने जवाब पर तेजी से आंसर दें।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आज पैसा करियर से कनेक्ट हो सकता है, स्टेट्स, बिजनेस कॉस्ट और पब्लिक जिम्मेदारियों से भी। सेविंग आपको खर्चों से बचाएंगी, निवेश के लिए आपके पास एक क्लियर रीजन होना चाहिए।ट्रेडिंग साहस दिखाने और क्विक जजमेंट के लिए नही होनी चाहिए। अगर क्लाइंट की पेमेंट और बिजनेस की कॉस्ट भी कहीं शामिल हैं तो अपने रिकॉर्ड्स को सेफ रखें। आपको सपोर्ट प्रोग्रेस को चुनना है, इमेज को नहीं। मनी आपके लिए आसान हो सकती है, अगर सेल्फ रेसपेर्ट ना दिख रही हो। एक प्रैक्टिकल चॉइस आपको अच्छा फील करा सकती है, जो एक इंप्रेसिव बजट नहीं करा सकता है।
Leo Health Horoscope today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज प्रैशर के कारण आपको बैक, हार्ट एरिया, नींद में दिक्कत हो सकती है। आप कंपोस्ड होने की जरूरत है। पूरे दिन मजबूत बने रहने के चक्कर में फिजिकल कॉस्ट को इग्नोर ना करें।ब्रैक लें और अच्छे से पानी पिएं। किसी से बहस करने से बचें। शांति से रहें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बचा रहेगा। अपने फैक्ट को आंसर करने दें। पूरे दिन को अपनी पर्फोर्मेंस में ना बदलें। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, जब इसके पीछे आराम भी होता है।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें