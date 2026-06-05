सिंह राशिफल 5 जून 2026:सिंह राशि के लिए आज लाभ के योग, लेकिन खर्चे कम करें
Aaj Ka singh Rahsifal:आज सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है, लेकिन ज्योतिष सलाह आपको और भी लाभ दिला सकती है। इसलिए यहां पढ़ें कन्या राशि का राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal, Leo Horoscope:आज सिंह राशि वालों के लिए प्रोफेशन लाइफ में सम्मान मिल सकता है, इसके साथ ही लवलाइफ में पार्टनर से कहीं दूर रहना पड़ सकता है। पैसों को लेकर बात करें तो पैसा तो आपके पास आएगा, लेकिन खर्चा कम करना होगा, तभी आप लाभ पा सेंकेगे। हेल्थ को लेकर आप पेट से जुड़ी दिक्कत से परेशान हो सकते हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा है, छोटी-छोटी दिक्कतें हैं, जिन्हें आप संभालकर देखेंगे तो सही हो जाएगीं।
सिंह लव राशिफल
आज सिहं राशि वालों के लिए समय मध्यम है। कुछ अलग सा आज हो सकता है। एक्स से रिलेशनशिप भी वापस शुरू हो सकता है। आप दोनों कहीं साथ घूमने या पार्टी में जा सकते हैं। अगर लवलाइफ में कुछ दिक्कतें हैं तो कोशिश करें कि एक साथ समय बिताएं, इससे आपकी लाइफ में विश्वास आएगा, जो लवलाइफ के लिए बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की लाइफ में डिस्टेंस लिखा है जैसे आप नौकरी के लिए देश से बाहर जा सकते हैं या फिर आपको किसी काम के लिए पार्टनर से अलग कहीं बाहर रहना पड़ सकता है।
सिंह मनी राशिफल
बुध और शुक्र आज आपके लिए लाभ की स्थिति ला रहे हैं, लेकिन खर्चों को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो लाभ नहीं होगा। आपको इस समय निवेश में भी पैसा सोच समझकर लगाना होगा। निवेश की। अत्यंत शुभकारी, आँख बंद करके निवेश करिए। शुभ होगा, लाभ होगा। व्यापारिक स्थिति आपकी अत्यंत सुदृढ़ बनी हुई है, अत्यंत शुभकारी स्थिति है चारों तरफ से।
सिंह करियर राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ में आपको आज कोई अवार्ड मिल सकता है। आपको लेकर सभी की नजरें चेंज हो जाएंगी। जो लोग किसी बिजनेस से भी जुड़े हैं, उन्हें भी सरकारी लाभ मिलेगा। आपको प्रोफेशनल लाइफ में आज टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको आज सीनियर्स का सपोर्ट और भाग्य का साथ मिलेगा। आपमें आत्मविश्वास भी है, लेकिन थोड़ा कम और ज्यादा हो सकता है।
सिंह हेल्थ राशिफल
सिंह राशि की स्थिति अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में कमजोर चल रहे हैं आप, क्योंकि लग्न का केतु और सप्तम भाव का राहु और खष्ठ भाव का चंद्रमा छोटी-मोटी परेशानियों को दर्शाएगा। पैरों में चोट-चपेट लग सकता है, उदर रोग से आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि सूर्य की स्थिति अच्छी है जो आपके लग्नेश हैं। फिर भी दैनिक अह स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा ध्यान देकर के आपको चलना चाहिए।हल्का खाना खाएंगे तो अच्छा होगा। रोजाना एक्सरसाइज करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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