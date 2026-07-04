सिंह राशिफल 5 जुलाई: सिंह राशि आज जोखिम भरे निवेश से बचें, पढ़ें आज का सिंह राशिफल
Leo Horoscope Today 5 July 2026 Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal: सिंह राशि वाले आज के दिन सोच-समझकर पैसों से जुड़े फैसले लें। यहां जानिए 5 जुलाई का दिन लव, करियर, धन और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है?
Leo Horoscope Today 5 July 2026 Aaj Ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल 5 जुलाई: सामने वाले लोगों की भूमिका आज बहुत अहम रहेगी। चंद्रमा साझेदारी और रिश्तों वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए चाहे घर हो, काम हो या बिजनेस, अकेले चलने से बेहतर परिणाम तालमेल से मिलेंगे। साथी का सहयोग उपयोगी साबित हो सकता है। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण है और शुक्र भी आपकी राशि में होने से लोग आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे, पर साथ ही केतु थोड़ा भीतर का अलगाव भी दे सकता है। इसलिए बाहरी चमक के साथ भीतर की स्पष्टता भी जरूरी है। कामकाज में नई डील, नया ऑफर या किसी पार्टनर के साथ आगे बढ़ने की बात हो सकती है। यह समय मौके दिखा रहा है, पर हर आकर्षक प्रस्ताव तुरंत सही हो, ऐसा जरूरी नहीं। महिलाओं के साथ व्यवहार में सम्मान और नरमी रखें। आपकी छवि पर इसका सीधा असर पड़ेगा। घर और काम दोनों में आपसे संतुलन की उम्मीद रहेगी। यदि आप सहयोग स्वीकार कर लेते हैं, तो दिन काफी सहज निकल सकता है।
लव राशिफल
रिश्तों के लिए दिन अच्छा है। साथी का साथ, समझ और व्यावहारिक मदद दोनों मिल सकती है। रोमांटिक मूड रहेगा और आप खुलकर स्नेह जताना चाहेंगे। शादीशुदा लोगों के लिए साथ समय बिताना, कोई छोटा प्लान बनाना या लंबी बात करना अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में आकर्षण बढ़ेगा, पर अपने ही हिसाब से सब चलाने की जिद न करें। जो बात दिल दुखाए, उसे उसी समय शांत ढंग से कहें। किसी महिला मित्र, सहकर्मी या परिवार की स्त्री सदस्य के प्रति नरम व्यवहार आपके संबंधों को बेहतर करेगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई और काम दोनों में सहयोग से लाभ होगा। छात्रों के लिए यह अच्छा समय है। ध्यान लग सकता है, खासकर यदि वे किसी विषय को चर्चा या अभ्यास से समझें। बिजनेस करने वालों को नई साझेदारी, प्रस्ताव या ग्राहक बातचीत का मौका मिल सकता है। नौकरी में जिम्मेदारियां रहेंगी और आपको तेजी से फैसले लेने पड़ सकते हैं, पर हर बात को औपचारिक रूप देने से पहले बारीकी देखें। पर्दे के पीछे चल रही कुछ बातें अभी पूरी तरह साफ नहीं होंगी, इसलिए भरोसा करें, पर जांच के साथ। आपकी छवि मजबूत रह सकती है अगर आप संतुलित और पेशेवर बने रहें।
धन राशिफल
बचत के लिए दिन ठीक है। आय को व्यवस्थित करने और फालतू खर्च कम करने का अच्छा मौका है। हालांकि जोखिम वाले निवेश, अंदाजे पर पैसा लगाने या जल्दी मुनाफे की सोच से दूर रहना बेहतर रहेगा। साझेदारी के पैसों में स्पष्टता रखें। कोई नई डील आकर्षक लगे तो उसके नियम समझ लें। सौंदर्य, कपड़े या सुविधा पर खर्च बढ़ सकता है, उसे सीमा में रखें।
सेहत राशिफल
सेहत पर थोड़ा ध्यान देना होगा। भोजन की गड़बड़ी, भारीपन या अनियमित दिनचर्या परेशान कर सकती है। बाहर का बहुत मसालेदार खाना कम लें। नियमित हल्की एक्सरसाइज और पर्याप्त पानी जरूरी है। मन अच्छा रहेगा तो शरीर भी जल्दी साथ देगा। समय पर सोना आपके लिए खास फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: सहयोग स्वीकार करें, मीठा बोलें और खर्च से पहले जरूरत व लालच में फर्क समझें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र