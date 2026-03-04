सिंह राशिफल 4 मार्च 2026:सिंह राशि वाले आज पार्टनर पर किसी बड़े फैसले के लिए दवाब ना डालें, जल्दबाजी में फैसलेसे बचें
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।सिंह राशि वाले आज पार्टनर पर किसी बड़े फैसले के लिए दवाब ना डालें
e for Today 4th March 2026 : आज सिंह राशि वालों के लिए ब्राइट एनर्जी आ रही हैष इस समय आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपको एन टास्क ट्राई करने चाहिए। आपको अपने मूड को अच्छा रखना है। अपने आइडियाज शेयर करें और आपको किसी से मदद की जरूरत है, तो मांगे। आपको अपने कॉन्फिडेंस के जरिए छोटे प्रोजेक्ट पर आगे आना है। आपको लीडरशिप के जरिए दटीम को बेहतर बनाना है और किसी भी तरह का दवाब टीम पर ना डालें। इस समय बैलेंस आपकी लाइफ में शांत प्लानिंग लाएगी। आपको जो भी आपके लिए खास हैं, उनका थैंक्स भी करना है।
सिंह लव राशिफल
आज रिलेशनशिप के मामले में सिंह राशि वाले वार्म फील कर रहे हैं। आपको अपने विनम्र शब्दों से अपनी केयर दिखानी है। अगर आप सिंगल हैं, तो फ्रेंडली रहें। िस समय आपको नए लोगों से चैट भी करनी है और अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आपको एक साथ समय बिताने के लिए समय निकालना है। आपको हसंना और एक दूसरे के साथ खशनुमा पल बिताने हैं, लेकिन बड़े फैसलों के लिए पार्टनर पर दवाब ना डालें, इससे चीजें खराब हो सकती हैं। अपने पार्टनर की बातों को सुने और उन्हें वैल्यू भी दें।
सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए काम में एनर्जी शाइन करेगी। आपको एक काम में एक समय में कॉन्फिडेंस लाना है। आपको क्लियर स्पीच देनी है। छोटी और मीटिंग को आपको लीड करना है और टीम मेंबर्स की तारीफ भी करनी है। इस समय आपको अपने गोल्स को लेकर लिखना है। इसके अलावा अपने इस प्लान को स्टेप बाई स्चेप फॉलो भी करना है। इस समय किसी बड़ी चीज को लेकर फैसला लेना जा रहे हैं, तो जल्बाजी में इसे करने को टालें। नए स्किल सीखेंगे चो आपकी आगे के लिए मदद होगी और आप भविष्य के लिए तैयार होंगे।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए पैसा प्रॉमिसिंग लग रहा है। आपको स्मार्ट चॉइस को प्रैफर करना चाहिए, आपको अपनी इनकम से थोड़ा बचाना चाहिए। एकस्ट्रा इनकम में से थोड़ा सा बचानए और अपनी खरीददारी में छोटे बारगेनिंग करें, इसके लिए प्लान बनाएं। अपने खर्चों की एक सिंपल लिस्ट हनाएं और देखें कि आपको कौन से जरूरी है। आप आज गिफ्ट और जोनेशन भी दे सकेते हैं। आपको अपने बजट को लगातार रिव्यू करना होगा, इससे आपको तनाव नहीं होगा। अपने लिए सेविंग का एक गोल भी बना लें। आज ऐसी पेमेंट के बारे में भी चेक करें, जिसमें पैसा खराब हो रहा हो।
सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए बॉडी स्ट्रांग और अलर्ट फील करेंगी। आपको हर घंटे अच्छे से हिलना है। आपको शार्ट वॉक करनी है और अच्छे से आराम करना है, अगर आप थके हुए हो। आज सिंह राशि वालों स्टडी पॉश्चर और शांत ब्रीदिंग पर खास फोकस करना चाहिए। आपको लाइट वेज खाना आज खाना है और अच्छे से खूब पानी पीना है। इस सम. हैवी स्नेक्स ना लें। अपनी एनर्जी को ब्राइट रखें। रात को सोते समय मोबाइल को ना देखें, इसके अलावा स्ट्रेचिंग जरूर करें, इससे आपको आराम मिलेगा। आपको सुबह के समय में 3 डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। हर छोटी जीत के लिए स्माइल करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
लेखक के बारे में
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
