सिंह राशिफल 4 जून 2026: आज पार्टनर से छोटी-छोटी बात पर ना करें बहस, फालतू के खर्चे करें कंट्रोल
Singh Rashi 4 June 2026: सिंह सूर्य की राशि है। आज गुरुवार का दिन सिंह राशि वालों को फालतू के खर्चों से बचना है। कुछ मामलों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के भविष्यफल से जानें आज का पूरा दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है और कहां-कहां संभलकर चलने की जरूरत है।
Singh Aaj Ka Rashifal 4 June 2026, Leo Horoscope Today: 4 जून का दिन सिंह राशि वालों के लिए मिलाजुला रहने वाला है। कुछ मामलों में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो वहीं कुछ में आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी। खासकर अपनी फीलिंग्स पर आज थोड़ा कंट्रोल करना है और फालतू के खर्चों से बचने की कोशिश करनी है। हेल्थ के लिहाज से दिन सही ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन आपके लिए सही माना जा रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के भविष्यफल से जानें आज लव, करियर, मनी और हेल्थ के मामले में आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है?
सिंह राशि का लव राशिफल
प्यार से जुड़े मामलों में दिन ठीक जाएगा। आज बस छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें। आज अपने पार्टनर की बातों को समझने की पूरी कोशिश करें। रिश्ते में सही बैलेंस बनाकर चलें। किसी भी बात पर आज एकदम से रिएक्शन देने से बचें। धैर्य रखेंगे तो सब सही ट्रैक पर आगे बढ़ेगा। जो लोग नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं वो अभी रुक जाएं। समय सही है लेकिन समझदारी से काम लेना होगा। रिश्ते में मजबूती लाने के लिए भरोसा बनाए रखना पड़ेगा। पार्टनर पर ध्यान दें और उसकी केयर करें।
सिंह राशि का करियर राशिफल
नौकरी के लिहाज से आज का दिन आपके लिए सही जाने वाला है। मेहनत का पूरा-पूरा फायदा आज आपको मिलेगा। नए मौके भी मिल सकते हैं जोकि आपकी प्रोफाइल को अब और भी मजबूत बनाएंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सही है। अब आपका बिजनेस सही दिशा में आगे बढ़ेगा और खूब मुनाफा होगा। बस किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। बिजनेस के मामले में लगातार सुधार आएगा। नई प्लानिंग पर काम करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हालांकि आज खर्चा बढ़ने से थोड़ा मन परेशान होगा।
सिंह राशि का मनी राशिफल
पैसों के मामले में आज चीजें आपके फेवर में ही हैं। किसी इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आज आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन आपके लिए सही साबित होगा। आगे चलकर इससे आपको लाभ मिलेगा। इनकम बढ़ेगा लेकिन साथ में खर्चा भी खूब होगा। बजट बनाकर चलेंगे तो दिक्कत कम होगी। फालतू के खर्चों से आज बचने की पूरी कोशिस करें। समझदारी से लिया गया एक-एक फैसला आपके फेवर में होगा।
सिंह राशि का हेल्थ राशिफल
हेल्थ के लिहाज से आपका दिन ठीक रहेगा क्योंकि कोई बड़ी शारीरिक परेशानी नहीं होगी। बस आपको तनाव हो सकता है और इससे बचने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। संगीत सुनें। अच्छी नींद लें और किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। हालांकि अपनी फीलिंग्स को हर किसी के सामने जाहिर ना करें। मन को शांत रखें। पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है और इस वजह से अपने खानपान पर थोड़ा ध्यान दें। बाहर का तला-भुना खाने से बचें। समय पर भोजन करें। पानी खूब पिएं। बैलेंस्ड रूटीन को फॉलो करेंगे तो सब सही होगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Hindustan Shaurya Samman 2024
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