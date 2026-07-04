सिंह राशिफल 4 जुलाई 2026: सिंह राशि वालों को करियर में मिलेगी सराहना, खर्च पर रखना होगा नियंत्रण
Leo Horoscope Today 4 July 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है। परिवार और जीवनसाथी के साथ समय व्यतीत करेंगे। कार्यक्षेत्र में मेहनत की सराहना होगी। हालांकि आज खर्च बढ़ने की संभावना भी है, इसलिए बजट का ध्यान रखें।
Leo Horoscope Today 4 July 2026, सिंह राशिफल: लोगों के साथ समय बिताने, रिश्तों को खुलकर जीने और दिन को थोड़ा हल्का रखने की इच्छा रहेगी। परिवार के साथ बाहर जाने, छोटी सैर, साथ भोजन करने या घर से बाहर आराम का समय निकालने की संभावना है। साझेदारी, दोस्ती और नजदीकी रिश्तों का भाव सक्रिय है, इसलिए दूसरे लोगों की मौजूदगी आपको अच्छा महसूस करा सकती है। फिर भी हर चमकती बात पर भरोसा तुरंत न करें। राहु रिश्तों के क्षेत्र में होने से सामने वाले की बात समझने में थोड़ा अतिरिक्त समय लेना समझदारी होगी। कुछ अविवाहित लोगों के लिए परिवार या मित्रों के जरिए किसी नए परिचय की चर्चा उठ सकती है। इसे दबाव नहीं, एक सामान्य बातचीत की तरह लें। काम का दबाव पीछे से बना रहेगा, क्योंकि मंगल करियर क्षेत्र में गति दे रहा है। इसलिए मौज मस्ती के बीच जिम्मेदारियां बिल्कुल न भूलें। दिन कुल मिलाकर आनंद देने वाला है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें।
सिंह राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा कहा जा सकता है। जो लोग किसी को पसंद करते हैं, वे बात आगे बढ़ाने का साहस जुटा सकते हैं। पहले से रिश्ते में हैं, तो साथी के लिए छोटा सा उपहार, पसंद का खाना या समय देना बहुत असर करेगा। दांपत्य जीवन में भी अपनापन रहेगा, बशर्ते आप अपनी शर्तें थोपी हुई शैली में न रखें। अविवाहित लोगों को परिचय या प्रस्ताव जैसी चर्चा मित्रों या रिश्तेदारों की तरफ से सुनने को मिल सकती है। निर्णय में जल्दबाजी न करें। सामने वाले की सोच समझना जरूरी है। रिश्तों में आकर्षण के साथ स्पष्टता भी रखें।
सिंह राशि का करियर राशिफल
कामकाज के स्तर पर आप सक्रिय और परिणाम उन्मुख रहेंगे। ऑफिस में काम की रफ्तार तेज रखनी पड़ सकती है। कुछ लोग एक साथ कई जिम्मेदारियां संभालेंगे। इससे तारीफ भी मिल सकती है, लेकिन अधीरता बढ़े तो टीम के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। इसलिए नेतृत्व दिखाते समय दूसरों की बात भी सुनें। बिजनेस में साझेदारी या क्लाइंट डील पर सावधानी जरूरी है। जो लिखा हो, उसे पढ़ें। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन मन बार बार लोगों और सोशल गतिविधियों की ओर जा सकता है। पढ़ाई के लिए समय बांधना पड़ेगा। यदि किसी प्रस्तुति, इंटरव्यू या मीटिंग की तैयारी है, तो पर्दे के पीछे की तैयारी को हल्के में न लें। दिखने से ज्यादा तैयारी महत्वपूर्ण रहेगी।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
खर्च का रुझान आराम, सुविधा और प्रियजनों पर बढ़ सकता है। यह बुरा नहीं है, पर सीमा तय रखें। बाहर घूमना, उपहार, खानपान या आराम की चीजों पर पैसा निकल सकता है। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय सिर्फ भावनात्मक मूड में न लें। साझेदारी या संयुक्त खर्च में पारदर्शिता जरूरी है। आय की स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन बचत तभी टिकेगी जब छोटे खर्चों को भी गिनेंगे। किसी मित्र की सलाह सुनें, पर अंतिम फैसला अपने बजट के अनुसार करें।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सतर्कता जरूरी है। शरीर संकेत दे रहा हो, तो उसे नजरअंदाज न करें। पानी कम पीना, देर तक बैठे रहना या अनियमित दिनचर्या से असहजता बढ़ सकती है। बाहर जाते समय आरामदायक भोजन और पर्याप्त विश्राम का ध्यान रखें। देर रात तक जागना या बहुत मसालेदार चीजें लेना ठीक नहीं रहेगा। हल्की चाल, पर्याप्त जल और समय पर आराम से ऊर्जा संतुलित रहेगी।
आज की सलाह: रिश्तों का आनंद लें, मगर शरीर और खर्च दोनों की सीमा याद रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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