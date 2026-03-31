सिंह राशिफल 31 मार्च 2026: सिंह राशि वालों के काम पर आज ऑफिस में उंगली उठेगी, सीनियर्स कर सकते हैं आलोचना
Leo Horoscope today Singh Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। सिंह राशि वालों के काम पर आज ऑफिस में उंगली उठेगी, सीनियर्स कर सकते हैं आलोचना, पढ़ें विस्तृत
Leo Horoscope Today 31 March 2026 : आज सिंह राशि वाले खुश रहेंगे। आपको इमोशंस को शेयर करना चाहिए, इससे आप दोनों में रिश्ता मजबूत होगा। आपको ऑफिशियल तनाव से बाहर आना है और कमिटमेंट और अनुशासन पर खास ध्यान देना है। आपको अपने धन को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। लवलाइफ में एक दूसरे के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आज प्रोफेशन लाइफ में कोई बड़ा मामला आपको परेशान नहीं करेगा। आपको स्मार्ट फाइनेंशियल निवेश को आज देखनाचाहिए। आप आज हेल्दी रहेंगे।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल
आज चीजों को सोचें नहीं, कल्पना ना करें, इसकी बजाय लवलाइफ में खुशनुमा पलों को जिएं। कुठ लवर्स के लिए आज चीजें अवास्तविक भी हो सकती हैं, लेकिन इन चीजों को आपको अच्छे से हैंडल करना है, कोशिशकरें कि इन मामलों में डिप्लोमेटिक रहें। अगर आप पार्टनर की किसी भी बात से सहमत नहीं है, तो आपको अधिक केयरफुल रहने की जरूरत है। आज रोमांस के मामले में आपका पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव हो सकता है, इससे आपकी बॉन्डिंग और भी मजबूत होगी। आज कुछ महिलाएं अपने पुराने लव रिलेशनशिप में वापस जा सकती हैं, जो सिंगल हैं. उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो शादीशुदा है, उनको इससे बचना चाहिए, इससे आपकी शादीशुदा जिंदगी पर असर हो सकता है।
Leo Career Horoscope Today, सिंह करियर राशिफल
आज आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं, आपका कोई सीनियर या कोवर्कर आपके किसी काम में उंगली उठा सकता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी और अनुशासन दोनों पर सवाल होंगे। इससे आपके करियर के फैसलों पर असर होगा। आपको सीनियर्स की आलोचना झेलनी पड़ सकती है। हेल्थकेयर, आईटी, बैंकिंग, मेकेनिकल, आर्किटेक्चर और एविशन के लोगों के लिए विदेश में नौकरी के मौके मिलेंगे। कुछ बिजनेसमैन के सामने नए प्लान होंगे, जिन्हें वो अच्छे से आज लॉन्च कर देंगी। जो स्टूडेंट्स विदेश के यूनिवर्सिटी में एडमिशन की सोच रहे हैं, उनके लिए अच्छा है।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा आएगा। आप इससे नई प्रोपर्टी भी खरीद सकते हैं। आज कुछ महिलाएं भी आर्थिक मामलों को सोल्व कर लेंगी। अपने दोस्तों या भाई-बहनों के साथ पैसों को लेकर विवाद है. तो उसे सोल्व करें। अगर ज्वैलरी खरीदना चाहते हैं, तो दोपहर का समय अच्छा है, आप फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी खरीद सकते हैंष आपको एजुकेशन काम के लिए भी पैसा आज खर्च करना पड़ सकता है। बिजनेसमैन को प्रमोटर्स केजरिए आज पैसा मिलेगा लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको सावधान रहना चाहिए।
Leo Health Horoscope Today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वाले अच्छे रहेंगे। आज सिरदर्द या पैरों में दर्द की समस्या हो सकता है, लेकिन यह बड़ा दर्द नहीं होगा, छोटा सा इश्यू होगा, जो जल्द सही हो जाएगा।कुछ लोगों में आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है, वहीं बच्चों में आज चश्मा लग सकता है। आपको डाइट को लेकर सावधान रहना है, किसी भी हालत में अपनी डाइट से समझौता ना करें। आपको खाने से फैट और ऑयल निकालकर बाहर फैंकना है। बुजुर्गों को भी पहाड़ों पर चढ़ते समय सावधान रहना होगा। अगर हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, तो अपने साथ किट लेकर जाएं।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट