Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope Today 31 January 2026 Aaj ka Singh Rashifal future prediction
सिंह राशिफल 31 जनवरी: आज बिजनेसमैन न करें ये गलती, पैसे के मामले में स्ट्रेस से दूरी जरूरी

सिंह राशिफल 31 जनवरी: आज बिजनेसमैन न करें ये गलती, पैसे के मामले में स्ट्रेस से दूरी जरूरी

संक्षेप:

Leo Horoscope today 31 January 2026 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। 

Jan 31, 2026 06:26 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Leo Horoscope Today 31 January 2026 Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल 31 जनवरी 2026: खुशकिस्मती से, आज के दिन आपकी लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों शानदार रहने वाली है। हेल्थ के मामले में आप भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें भी आ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप लव लाइफ के लिए समय निकालें। आज के दिन ऑफिस में सीनियर्स की उम्मीदों पर खरे उतरें। कुछ लोगों को फाइनेंशियल दिक्कतें रहेंगी। आज कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है।

आज बिजनेसमैन न करें ये गलती, पैसे के मामले में स्ट्रेस से दूरी जरूरी

सिंह राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

लव अफेयर को प्रोडक्टिव बनाए रखें और एक साथ ज्यादा समय बिताने के बारे में सोचें। छोटी-मोटी असहमति के बावजूद, आप दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री रहेगी। आज आपको धैर्य रखना चाहिए। अपने पार्टनर की पसंद को समझने के लिए भी आपको टाइम देना चाहिए। आज आप अपने क्रश को मनाने में कामयाब हो सकते हैं। आज का दोपहर का टाइम अपने पार्टनर के साथ रिलेशन के बारे में बात करने के लिए भी शुभ रहेगा। मैरिड महिलाएं परिवार बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोच सकती हैं।

सिंह राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

वर्कप्लेस पर आपका धैर्य पॉजिटिव नतीजे लाएगा। डिजाइनर, शेफ, आईटी प्रोफेशनल्स, और एकेडमिक्स को विदेश जाने के मौके मिल सकते हैं। अगर आपका जॉब इंटरव्यू है, तो कॉन्फिडेंट रहें क्योंकि आप इसे क्रैक कर सकते हैं। कुछ ट्रेडर्स को अधिकारियों से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिन्हें आज ही सुलझाने की जरूरत है। बिजनेसमैन नए कॉन्टैक्ट बना सकते हैं। नए इलाकों में बड़े विस्तार या इंवेस्ट करने से पहले सभी फैक्टर्स का एनालिसिस करना चाहिए। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिलेगी।

सिंह राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज धन चिंता का टॉपिक बन सकता है। आपको पेमेंट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आप दोस्तों या भाई-बहनों के साथ पैसे से जुड़ी बातचीत से दूरी बनाए रख सकते हैं, क्योंकि इस पर बहस हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। आज स्टॉक और सट्टेबाजी के बिजनेस में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना बेहतर रहेगा। प्रॉपर्टी, गाड़ी खरीदने या घर का रेनोवेशन कराने की योजना पर आगे बढ़ें। बिजनेसमैन को नए फाइनेंशियल फैसलों को लेकर सावधान रहना चाहिए।

सिंह राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपनी लाइफस्टाइल पर नजर रखें। आपको डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आज शराब और तंबाकू दोनों के सेवन से बचें। आज के दिन प्रोटीन और विटामिन से भरपूर डाइट पर भी ध्यान दें। आज एक्सरसाइज शुरू करने के लिए अच्छा दिन है और आप जिम भी जॉइन कर सकते हैं। सुबह योग और कुछ हल्की एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद होगा। आपको हड्डियों से जुड़ी दिक्कतों के लिए मेडिकल हेल्प की भी जरूरत पड़ सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
