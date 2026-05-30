सिंह राशिफल 30 मई 2026 : सिंह राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल, रुका हुआ पैसा मिलेगा वापस
Aaj ka Singh Rashifal: राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। सिंह राशि के लिए एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज आपके भाग्य में क्या लिखा है। सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 30 मई का दिन कैसा रहेगा।
Leo Horoscope, Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल: 30 मई का दिन आपके लिए बढ़िया रह सकता है। आपको हर कार्य में सफलता मिल सकती है। कामकाज की तरफ से राहत मिलेगी और कई दिनों से अटका कोई मामला भी आगे बढ़ सकता है। मन में जो बात चल रही थी, उसका हल निकलता दिख सकता है। दिनभर आत्मविश्वास बना रहेगा। लोग आपकी बात सुनेंगे और काम में सहयोग भी मिलेगा। बस घर की छोटी-छोटी बातों को लेकर ज्यादा नाराज होने से बचें। खुद पर अधिक ध्यान देंगे तो आपको लाभ होगा।
सिंह राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन अच्छा है। अगर किसी को पसंद करते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए भी समय ठीक रहेगा। पार्टनर के साथ बैठकर बातें करने का मौका मिलेगा। कुछ लोग प्यार को लेकर थोड़ा उलझन में भी रह सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में फैसला लेने की जरूरत नहीं है। शादीशुदा लोगों का दिन भी सामान्य रहेगा। प्रेमी के साथ समय व्यतीत करने से दिल खुश होगा।
सिंह राशि का करियर राशिफल
कामकाज में मेहनत का फायदा मिलता दिख रहा है। नौकरी करने वालों को अपने काम की वजह से पहचान मिल सकती है। किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। कारोबार करने वालों के लिए भी दिन अच्छा है। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। काम की रफ्तार बनी रहेगी। इस समय काम पर अधिक ध्यान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में राहत मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की उम्मीद है। कुछ लोग घर, जमीन, गाड़ी या किसी जरूरी चीज की खरीदारी का मन बना सकते हैं। खर्च भी होंगे, लेकिन जरूरत के कामों पर ही खर्च करने की कोशिश करें। फिजूलखर्ची से बचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सोच-समझकर ही धन खर्च करें।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत ठीक रहेगी। कोई बड़ी परेशानी नजर नहीं आती। हालांकि कुछ लोगों को एलर्जी या खाने-पीने की वजह से हल्की दिक्कत हो सकती है। घर की किसी चिंता की वजह से मन थोड़ा परेशान रह सकता है। सुबह थोड़ी देर टहलना और समय पर आराम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
ओवरऑल
कुल मिलाकर दिन अच्छा है। कामकाज, पैसा और रिश्ते तीनों तरफ से राहत मिल सकती है। बस गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें और घर की बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचें। दिन आराम से निकल जाएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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