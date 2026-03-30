सिंह राशिफल 30 मार्च 2026: सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। अगर आपके सामने रिलेशनशिप की बात आए तो आपकी सभी दरवाजों को खुला रखना चाहिए। बड़े फैसले लेने जा रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में तो ईगो को आगे मत आने दें।
Leo Horoscope Today 30 March 2026 सिंह राशि वालों को अपनी पॉजिटिव वाइब्स बनाए रखनी हैं। आपको ईगो से जड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। अगर आपके सामने रिलेशनशिप की बात आए तो आपकी सभी दरवाजों को खुला रखना चाहिए। बड़े फैसले लेने जा रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में तो ईगो को आगे मत आने दें। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों आज पॉजिटिव रहेंगी। आपकी लवलाइफ भी आज खास रहेगी। आपको और भी ज्यादा जिम्मेदारियां आज प्रोफेशनल लाइफ में लेनी हो सकती हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्मार्ट निवेश को सपोर्ट करती है। इसलिए स्मार्ट निवेश करें।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल
आपको रिलेशनशिप में अच्छे पल देखने को मिलेंगे। आपके लिए अच्छा है कि आप लवर के साथ शाम के समय जरूर रहें। आपको लवअफेयर में ईगो से जुड़ी दिक्कतों को दूर करना चाहिए. इससे चीजें बिगड़ेंगी, इसलिए इसे अवाइड करें, इसके अलावा अपने पार्टनर को पर्सनल स्पेस दें, उसके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश ना करें। आपको लवर की बातों का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए, अगर कोई फैसला लेने जा रहे हैं या वेकेशन पर जाने काप्लान है, तो आप लवर के सजेशन को वैल्यू दें। कुछ लोग आज पुरान लव अफेयर में भी जा सकते हैं, इससे शादीशुदा लोगों को दिक्कत होगी। शादीशुदा महिलाओं को अपने पति पर खास नजर रखनी चाहिए।
Leo Career Horoscope Today, सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों को करियर पर फोकस कपना चाहिए। आपको टीम के साथ ईगो से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आपके प्रोजेक्ट पर दिक्कत होगी। आईटी, हेल्थ केयर और बैंकिंग, ऑटोमेशन और आर्किटेक्टर, मकेनिक्स, एविएशन को नए मौके मिलेंगे। सरकारी अधिकारियों को अपने एथिक्स से जुड़े काम करने हैं। आपको किसी भी हालत में इनसे समझौता नहीं करना है। बिजनेसमैन को आज नईपार्टनरशिप मिलेगी। स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आज एडमिशन ले सकेंगे।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
आज सेफ फाइनेंशियल निवेश को अपनाने के बारे में सोचें। आपको सेकेंड पार्ट के समय खास तौर पर प्रोपर्टी से जुड़े मामलों को सुलझाने के बारे में सोचना चाहिे। परिवार में संपत्ति विवाद को जितना जल्दी सुलझा लें, उतना अच्छा। आज सौभाग्य से कुछ लोग प्रोपर्टी से जुड़े मामले परिवार में सुलझा लेंगे, कुछ बुजुर्ग आज अपने बच्चों में संपत्ति का बंटवारा भी कर सकते हैं।दोपहर के समय भाई बहनों के साथ प्रोपर्टी से जुड़ी दिक्कतों को सुलझा लें। व्यापारियों के लिए आज फंड से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं।
Leo health Horoscope Today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों को हेल्थ को अच्छी शेप में रखना है। आपको मेंटल स्ट्रेस को दूर से दूर रखना है, ऑफिस और घर दोनों जगह तनाव से बचें, ऑफिस का तनाव घर में ना लाएं। आज पार्क में जाकर समय बिताने की सोचें। आपको नेचर के करीब आने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे आप रिलेक्स महसूस कर सकें। आपको हाथों से जुड़ी दिक्कतें भी आज हो सकती हैं। महिलाएं आज स्किन से जुड़ी दिक्कतों की शिकायत कर सकती हैं। बच्चों में आज खेलते समय चोट लग सकती हैं। अपनी डाइट में फैट जैसी चीजों को लेने से बचें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट