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सिंह राशिफल 30 जून 2026: इनकम के मौके बने रहेंगे, मंगल करियर क्षेत्र में मेहनत बढ़ा रहा

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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aaj ka Singh Rashifal: बाहरी व्यस्तता के बीच थोड़ी निजता और आराम जरूरी रहेगा। काम और पहचान के क्षेत्र में आपका प्रयास दिखेगा। कुछ लोग आपकी लगन की तारीफ कर सकते हैं।

सिंह राशिफल 30 जून 2026: इनकम के मौके बने रहेंगे, मंगल करियर क्षेत्र में मेहनत बढ़ा रहा

रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और अपने लोगों के बीच चमकने का अच्छा समय है। मन में उत्साह रहेगा और कुछ नया सीखने, दिखाने या साझा करने की इच्छा जागेगी। मित्रों, समूह या सामाजिक दायरे से अच्छी प्रतिक्रिया मिल सकती है। किसी आयोजन, पारिवारिक मिलन या परिचितों के बीच आपकी मौजूदगी नोटिस की जाएगी। बच्चों, शौक, कला, खेल या किसी व्यक्तिगत रुचि से जुड़ी बात सुख दे सकती है। हालांकि भीतर का एक हिस्सा थोड़ा थका हुआ या अलग भी महसूस कर सकता है।चंद्रमा का संकेत है कि दिल की बात और दिमाग की योजना साथ चल रही है। वहीं कुछ ग्रह आपको भीतर से शांत होकर सोचने को भी कह रहे हैं। इसलिए उत्साह में अच्छा करें, मगर खुद पर अनावश्यक दबाव न बनाएं।

सिंह लव राशिफल

प्रेम के मामले में गर्मजोशी रहेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो सहज ढंग से बात बढ़ सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए बच्चों, घर या भविष्य की छोटी योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा संभव है। हालांकि साथी की अपेक्षाओं को हल्के में न लें। सामने वाले को आपकी मौजूदगी जितनी चाहिए, उतना ही समय देने की कोशिश करें। कुछ लोगों को रिश्ते में स्पष्टता चाहिए होगी, इसलिए आधे अधूरे जवाब न दें। यदि किसी तीसरे व्यक्ति की राय से भ्रम बना है, तो सीधे बात करना बेहतर रहेगा। आपका आकर्षण बढ़ा हुआ है, लेकिन अहंकार की हल्की परत रिश्ते की सहजता कम कर सकती है। सादगी और सच्चाई आज ज्यादा काम आएगी।

सिंह करियर राशिफल

शिक्षा के लिए दिन अनुकूल है। याददाश्त, प्रस्तुति और रचनात्मक सोच आपकी मदद करेगी। प्रतियोगिता, इंटरव्यू, प्रदर्शन या किसी प्रोजेक्ट में अपनी तैयारी अच्छे से दिखा सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के लिए आत्मविश्वास बना रहेगा और काम पूरा करने की इच्छा मजबूत होगी। वरिष्ठों से सकारात्मक संकेत या सराहना मिल सकती है। जो लोग नेतृत्व की भूमिका में हैं, उन्हें टीम को साथ लेकर चलना होगा। बिजनेस में नेटवर्किंग फायदेमंद रहेगी। यात्रा, प्रचार, नए क्लाइंट या विस्तार की सोच पर काम हो सकता है। खेल, मंच, कला या सार्वजनिक प्रदर्शन से जुड़े लोगों को पहचान मिलने की संभावना है। मंगल करियर क्षेत्र में मेहनत बढ़ा रहा है, इसलिए परिणाम भी प्रयास के अनुसार आ सकते हैं। बस हर काम खुद करने की जिद छोड़ें और जरूरत पर मदद लें।

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सिंह धन राशिफल

आय के मौके बने रहेंगे, खासकर संपर्कों और नेटवर्क से लाभ की संभावना है। फिर भी खर्च पर नजर जरूरी है, क्योंकि अनदेखे या व्यक्तिगत आराम से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट, बच्चों या शौक पर पैसा लग सकता है। निवेश के मामले में भावुक होकर निर्णय न लें। योजना अच्छी हो तो भी समय, जोखिम और नकदी स्थिति देखकर कदम उठाएं। बचत को पूरी तरह खाली न करें।

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सिंह हेल्थ राशिफल

ऊर्जा अच्छी रह सकती है, लेकिन अधिक व्यस्तता से थकान जमा हो सकती है। नींद, पानी और आराम की अनदेखी न करें। मन प्रसन्न रहेगा तो शरीर भी साथ देगा। हल्की कसरत, धूप और थोड़ा शांत समय लाभ देगा। अगर लगातार लोगों के बीच रहे हैं, तो शाम को कुछ समय अकेले बिताना मानसिक संतुलन लौटाएगा।

आज की सलाह: चमकने की जल्दी से ज्यादा जरूरी है, अपने भीतर की शांति को संभालकर रखना।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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