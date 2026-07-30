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आज का सिंह राशिफल 30 जुलाई:राहु साझेदारी में एक्टिव, सामने वाले की मंशा समझे, वादा ना करें

By Anita Baranwal
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 Aaj ka Singh Rashifal: ऑफिस या कारोबार में कुछ लोग आपकी बात को तुरंत न समझें, इसलिए जरूरी जानकारी साफ रखें और बेवजह बहस से दूर रहें। 

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सिंह राशि का राशिफल 30 जुलाई 2026

Leo Horoscope today: दिन का फोकस जिम्मेदारियों, दिनचर्या और छोटे छोटे अधूरे कामों पर रहेगा। चंद्रमा काम और व्यवस्था वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मन चाहे या न चाहे, आपको सूची बनाकर काम निपटाने पड़ेंगे। स्वास्थ्य और थकान पर भी ध्यान देना होगा। शरीर बहुत जोर लगाने के मूड में नहीं रहेगा, इसलिए ओवरलोड लेने से बचें। सूर्य और गुरु खर्च तथा विश्राम के क्षेत्र में होने से भीतर की ऊर्जा पूरी तरह खुली हुई नहीं लगेगी। ऐसे में अपनी रणनीति सबके सामने रखने के बजाय सीमित लोगों तक ही रखें। राहु साझेदारी के क्षेत्र में है, इसलिए सामने वाले की मंशा समझे बिना कोई बड़ा वादा करना सही नहीं होगा। आज जीत दिखावे में नहीं, संयम में है। जो लोग शांत रहेंगे, वे कम नुकसान और ज्यादा नियंत्रण महसूस करेंगे।

सिंह राशिफल लव

रिश्तों में अनावश्यक बहस से बचना बहुत जरूरी है। आपका आकर्षण बना रहेगा, लेकिन लहजा तेज हुआ तो बात बिगड़ सकती है। प्रेम संबंध में छोटी शंका या असुरक्षा बढ़ाकर देखने की आदत न रखें। अगर किसी बात पर स्पष्टता चाहिए, तो सीधी और शांत बातचीत करें। शादीशुदा लोगों को साथी की थकान या दबाव समझना चाहिए। आरोप लगाने से दूरी बढ़ेगी। परिवार में भी अपने मन की हर बात तुरंत साझा करना जरूरी नहीं। कुछ बातें सही समय पर कहना ही बेहतर रहता है।

सिंह राशिफल करियर

कामकाज में प्रतिस्पर्धा रहेगी, पर आप सही योजना से आगे निकल सकते हैं। दिन भर छोटे दबाव, समय सीमा, जवाबदेही और लोगों की अपेक्षाएं बनी रहेंगी। जो लोग नौकरी में हैं, उन्हें अपनी फाइल, डेटा, मेल और समय का अनुशासन मजबूत रखना चाहिए। मंगल करियर क्षेत्र में सक्रियता दे रहा है, इसलिए आप काम पूरा कराने के मूड में रहेंगे। बस जल्दबाजी से टीम पर दबाव न बढ़ाएं। विद्यार्थियों, खासकर प्रतियोगी माहौल में पढ़ने वालों के लिए दिन मेहनत का अच्छा फल दे सकता है। तैयारी व्यवस्थित होगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी सहकर्मी या साथी की आलोचना को निजी हमला न मानें। उसमें से काम की बात छांट लें।

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सिंह धन राशिफल

पैसों में उधार लेने या जल्द राहत के चक्कर में फंसना ठीक नहीं होगा। जो जरूरत आज बहुत बड़ी लग रही है, वह थोड़ी योजना से संभल सकती है। कर्ज, किस्त, कार्ड या उधारी से जुड़े फैसले सोच समझकर करें। आय सामान्य रह सकती है, पर अचानक खर्च परेशान कर सकते हैं। कारोबार में भुगतान अटकने पर कठोर भाषा के बजाय प्रक्रिया अपनाएं। जोखिम भरे निवेश या किसी और की सलाह पर पैसा लगाने से पहले समय लें। अपने पास मौजूद संसाधनों का बेहतर उपयोग ही आज लाभ देगा।

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सिंह हेल्थ राशिफल

सेहत को हल्के में न लें। थकान, सुस्ती, नींद की कमी या पाचन से जुड़ी हल्की असुविधा महसूस हो सकती है। देर तक खाली पेट रहना ठीक नहीं। दिनभर पानी, हल्का भोजन और थोड़ा आराम जरूरी रहेगा। तनाव में शरीर अकड़ सकता है, इसलिए थोड़ी चाल, स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लें। मानसिक रूप से भी हर बात को दिल पर लेने के बजाय काम और भावना अलग रखने की कोशिश करें।

आज की सलाह: अपनी योजना कम लोगों तक रखें और बहस से ज्यादा काम पर ध्यान दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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