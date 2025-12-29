Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope Today 30 October 2025 Aaj ka Singh Rashifal future prediction
सिंह राशिफल 30 दिसंबर: सिंह राशि आज ऑफिस रोमांस आप पर पड़ेगा भारी, इस काम से होगा धन लाभ

सिंह राशिफल 30 दिसंबर: सिंह राशि आज ऑफिस रोमांस आप पर पड़ेगा भारी, इस काम से होगा धन लाभ

संक्षेप:

Leo Horoscope today 30 December 2025 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Dec 29, 2025 09:51 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today 30 December 2025 Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल 30 दिसंबर 2025: आज लव अफेयर में समझदारी दिखाएं और आज के दिन जरूरी फैसले लेते समय अपने पार्टनर की राय भी जरूर लें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ आज के दिन प्रोडक्टिव रहेगी। फाइनेंशियल दिक्कतें हो सकती हैं। आज आपकी सेहत नॉर्मल है। काम पर फोकस करें। बेवजह के स्ट्रेस से दूर रहें। बैलेंस मेंटेन करें। अपने प्यार का इजहार करने के लिए बेहतर आज के दिन ऑप्शन चुनें। ऑफिशियल रवैया आधिकारिक मामलों को सुलझाने में मदद करेगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप पैसे को ध्यान से संभालें। सेहत आज के दिन नॉर्मल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह राशि आज ऑफिस रोमांस आप पर पड़ेगा भारी, इस काम से होगा धन लाभ

सिंह राशि का आज का लव राशिफल: आज एक नए रिश्ते को अपनाएं। आज के दिन ख्याल रखें कि आप एक अच्छे सुनने वाले पार्टनर बनें, जिससे आपके बीच की बॉन्डिंग मजबूत होगी। आप दोनों को पर्सनल और प्रोफेशनल कामों में एक-दूसरे का साथ देना चाहिए। आज के दिन दोपहर का टाइम पुराने लवर के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए भी अच्छा रहेगा। अपने लवर की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचें। एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आज के दिन अपने पार्टनर की आपकी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिशों की तारीफ करें। मैरिड महिलाओं को अपनी फैमिली लाइफ में छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। इसे दिन खत्म होने से पहले खुलकर बात करके सुलझा लेना बेहतर रहेगा।

ये भी पढ़ें:शनि मीन राशि और शुक्र मकर राशि में रहकर इन 3 राशियों को देंगे लाभ
ये भी पढ़ें:जनवरी में बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल मिलकर करेंगे धमाल ही धमाल, इन राशियों को लाभ

सिंह राशि का आज का करियर राशिफल: आज खास प्रोजेक्ट्स के प्रति आपका नजरिया बहुत जरूरी होगा। कुछ कामों के लिए आपको क्लाइंट के ऑफिस में समय बिताना होगा। आज के दिन आपको शानदार परफॉर्मेंस के लिए क्लाइंट से तारीफ भी मिलेगी। आज ऑफिस रोमांस में न पड़ें, जिससे ऑफिस में आपकी इमेज पर भी असर पड़ सकता है। जो लोग कॉपी एडिटिंग, फिल्म मेकिंग, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, ह्यूमन रिसोर्स और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हैं, आज के दिन वे सफल होंगे। बिजनेसमैन को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, खासकर नए डील साइन करते समय या नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते समय।

सिंह राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट से आज के दिन पैसा आएगा। आपको शेयर मार्केट में बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आज के दिन आप कोई कानूनी मामला भी सुलझा सकते हैं, जबकि आज के दिन का दोपहर का टाइम किसी जरूरतमंद व्यक्ति को फाइनेंशियल मदद देने के लिए अच्छा है। किसी दोस्त के साथ फाइनेंशियल मामला सुलझाने के लिए आज का दिन चुनें। कुछ सीनियर अपने बच्चों में धन बांटेंगे। आज के दिन बिजनेसमैन क्लाइंट या डीलर्स के साथ पैसों से जुड़े मामले सुलझाने में सफल रहेंगे।

ये भी पढ़ें:30 दिसंबर को मेष राशि से लेकर मीन राशि का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:कल एकादशी पर इन जगहों पर जलाएं दीपक, रहेगी मां लक्ष्मी की कृपा

सिंह राशि का आज का सेहत राशिफल: सेहत से जुड़ी दिक्कतों को आज के दिन नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आज जिम जाने के साथ-साथ योगा क्लास शुरू करने के लिए भी अच्छा दिन है। आपको अपनी लाइफ में आज के दिन पॉजिटिव नजरिया बनाए रखना चाहिए, साथ ही शराब और तंबाकू से भी दूर रहना चाहिए। कुछ बच्चों को कान या आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। आज के दिन गीले फर्श पर चलते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Leo Rashifal Singh Rashi leo
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने