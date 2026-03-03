सिंह राशिफल 3 मार्च 2026: जानें कैसा रहेगा सिंह राशि वालों का आज का दिन
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo Horoscope for Today 3rd March 2026: आज सिंह राशि वालों के लिए बोल्ड एक्शन पहचान दिलाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस आज आपको काम को ट्रैक करने में मदद करेगा। आज छोटे रिस्क भी आप के लिए अच्छे हैं। दोस्त आपकी तारीफ करेंगे। आपको क्लियर चॉइस रखनी है, इससे टेंशन कम होती है। आपकी एनर्जी पॉजिटिव अटेंशन लाती है। आपको घर में धैर्य रखना है।
सिंह लव राशिफल
आपकी लवलाइफ में रोमांस तब आता है, जब आप दिल से बात करते हैं। आप अपनी असली रुचि दिखाते हैं। आपको तारीफ भी मिलती है, लेकिन आपको इसमें ईमानदार महसूस करना चाहिए। एक छोटा प्लान बनाओ और एक पल के लिए आप एक दूसरे की पसंद का गाना प्ले करो। एक साथ टहलो। इससे आप दोनों में क्लोजनेस बढ़ेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो आप नए और फ्रेंडली कनेक्शन को खुला रखें। इसके साथ अपनी सीमाओं को भी क्लियर रखें। आपको इस समय घमंड वाला बिहेव नहीं करना है। अच्छे से अपने पार्टनर की बातों को सुनें। सम्मानपूर्वक ध्यान देना समय के साथ आकर्षण और अटूट विश्वास लाता है। उन सरल परंपराओं को शेयर करें जो मायने रखती हैं।
सिंह करियर राशिफल
फीडबैक को जरूर सुनें, लेकिन इसमें बदलाव ना करें। आपको सीधे और जल्दी में कुछ नहीं बदलना। छोटे योगदान के लिए भी टीम की तारीफ करें। अगर आपके सामने एक नया चांस आता है, तो आपको कुछ भी फैसला लेने से पहले शांत रहना है। आपको बोल्ड प्लानिंग रखनी है, लेकिन सावधानी से सुनकर इसे बनाएं, दूसरों को अच्छे से सुनें और उनका सम्मान भी करें। पहले एक काम को खत्म करें। आज काम में क्लियर लीडरशिप का फेवर मिलेगा। आपको एक समय में एक प्रोजेक्ट लेना है और एक सिंपल स्टेप को सेट रखना है। आपको अपने लक्ष्यों को प्लेन रखना है।
सिंह मनी राशिफल
फाइनेंशियली आज का दिन वित्तीय योजना बनाने के लिए अच्छा है। महीने के बिल नोट करें और उन सेवाओं को कम करें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते। शांति से किया गया छोटा, सुरक्षित निवेश या सेविंग प्लान उम्मीद जगाता है। बिना सोचे-समझे ऐसी खरीदारी करने से बचें जो दिखावा लगे। अगर परिवार मदद मांगता है, तो सपोर्ट लिमिट तय करें और उम्मीदें लिख लें। डिजिटल पेमेंट रिकॉर्ड रखें और सरप्राइज चार्ज से बचने और लंबे समय तक स्थिरता बनाए रखने के लिए बैंक स्टेटमेंट देखें। आज छोटी बचत का जश्न मनाएं और धैर्य से चुने गए विकल्पों को इनाम दें।
सिंह हेल्थ राशिफल
अच्छी आदतों पर अडिग रहने से शरीर और मन मजबूत रहते हैं। अपनी एनर्जी के हिसाब से रूटीन में थोड़ी एक्सरसाइज शामिल करें, जैसे तेज चलना या हल्का योग। ताजा शाकाहारी खाना चुनें और दोपहर के बाद भारी, ऑयली खाने से बचें। अच्छी तरह हाइड्रेट रहें, स्क्रीन इस्तेमाल करते समय आंखों को अक्सर आराम दें, और टेंशन बढ़ने पर सांस धीमी रखें। दिन को शांत करने वाले कामों, हल्की स्ट्रेचिंग, या पढ़ने के साथ खत्म करें ताकि नींद अच्छी आए और अगले एक्टिव दिन के लिए आसानी से ठीक हो सकें। देर रात तक भारी काम करने से बचें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां