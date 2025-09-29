सिंह राशिफल 29 सितंबर : पैसा आपके पास आ रहा है, लवलाइफ में ईगो को दूर रखें

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo 29 September Prediction: राशिचक्र की पांचवी राशि सिंह है, जिसका ग्रह स्वामी सूर्य है। आज सिंह राशि वालों के पास पैसा आपके पास आ रहा है, लवलाइफ में ईगो को दूर रखें

Leo Horoscope Today 29 September 2025 : आज अपनी लाइफ में गॉसिप को कोई जगह ना दें। खुशनुमा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लिए आज तैयार रहें। रिलेशनशिप इस समय अधिक कम्युनिकेशन की डिमांड कर रहा है। आर्थिक तौर पर आप निवेश करने के लिए तैयार है। आपकी हेल्थ भी अच्छी है। इस समय ऑफिस में इमोशनल फैसले को टाल दें। अच्छे भविष्य के लिए पैसों को इस्तेमाल करें। आपकी हेल्थ भी पॉजिटिव है।

सिंह लव राशिफल अपने लव अफेयर को सीधा और सिंपल रखें। छोटे इगो से जुड़े इश्यूज आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आप दोनों को एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने पर सोचना चाहिए। दिन का दूसरा भाग सिंगल लोगों के लिए अच्छा रहेगा, खासकर इस समय आप अपने पार्टनर से फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। आप अपने लवर को सरप्राइज दे सकते हैं। आपका डिनर रोमांटिक हो सकता है, जहां आप भविष्य को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। आपको खास ध्यान देना चाहिए कि अपने पार्टनर के इमोशंस को हर्ट ना करें। शादीशुदा महिलाएं आज कंसीव कर सकती है।

सिंह करियर राशिफल जो काम आपको दिया गया है, उस पर फोकस करें। ऑफिशियल गोल्स को पाने में आप सफलता पा लेंगे। कुछ अकाउंटेंट, बैंकर्स, फाइनेंशियल मैनेजर को अकाउंट टैल में दिक्कत आ सकती है। पैसों से जुड़े मामलों को लेकर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। हमेशा पॉजिटिव रहें। सकारात्मक रहें और लोगों के साथ बिहेव करते समय हमेशा स्माइल दें। अगर आज आपका कोई नौकरी का इंटरव्यू है, तो कॉन्फिडेंस के साथ उसमें शामिल हों। हेल्थकेयर प्रोफेशनल आज महत्वपूर्ण मामलों को संभालेंगे। बिजनेसमैन उन पॉलिसी को लेकर अधिकारियों से परेशानी मोल ले सकते हैं जिनमें तुरंत निपटान की जरूरत होती है।

सिंह मनी राशिफल पैसा आपके पास आ रहा है। आपको पैसा खर्च करने के लिए अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए। आप संपत्ति खरीदने या बेचने के बारे में सोच सकते हैं, जबकि कुछ बच्चों को एजुकेशन के लिए पैसों की जरूत हो सकती है। परिवार में किसी अच्छे काम के लिए आपको अच्छी रकम दान करनी होगी। दोपहर का समय किसी रिश्तेदार या भाई-बहन को पैसे उधार देने के लिए भी अच्छा है। आप शेयर मार्केट में भी पैसा निवेश कर सकते हैं या किसी ऑनलाइन लॉटरी में हिस्सा ले सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल कहीं स्लीपरी सतह पर चलते समय सावधान रहना अच्छा है। बुजुर्गों को घुटनों में दर्द हो सकता है, और महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याओं की शिकायत हो सकती है। कोल्ड ड्रिंक के इस्तेमाल से बचें और इसके बजाय फ्रेश जूस पिएं। शाम को आपको हाईबीपी की समस्या भी हो सकती है। बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है, जिससे वे स्कूल नहीं जा पाएंगे। छुट्टियों के दौरान ऐडवैंचर्स एक्टिविटी में शामिल न हों।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com