आज का सिंह राशिफल( 29 अक्टूबर 2026): अपनी सीमाएं देखें और फिर फैसला लें
Today Leo Horoscope in hindi: विद्यार्थी लिखित अभ्यास करें और कठिन उत्तर किसी शिक्षक से जांचवाएं। किसी संपर्क से मदद मांगनी हो तो प्रश्न सीमित और स्पष्ट रखें, पूरा काम उसके भरोसे न छोड़ें।
उनतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के दसवें भाव में है। काम और जिम्मेदारी पर ध्यान उपयोगी रहेगा, लेकिन प्रशंसा मिलना तय नहीं। रात में चंद्रमा मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में आएगा। तब संपर्क और आगे के लक्ष्य पर चर्चा सार्थक हो सकती है, लाभ सुनिश्चित नहीं। वक्री शनि मीन राशि के आठवें भाव में है। अष्टम शनि की यह महत्वपूर्ण दीर्घकालीन स्थिति साझा दायित्व, अनिश्चित प्रक्रियाओं और अपनी गति को गंभीरता से व्यवस्थित करने को कहती है, किसी अनिष्ट की घोषणा नहीं। आज अच्छे अवसर और सीमाएं दोनों देखकर निर्णय लें। बाहरी उत्साह को अपनी तैयारी का विकल्प न बनाएं।
सिंह राशि की करियर लाइफ आज कैसी
काम का ऐसा हिस्सा पहले पूरा करें जिसे जांचा या आगे सौंपा जा सके। केवल व्यस्त दिखने की जगह अपने योगदान का स्पष्ट विवरण रखना अधिक उपयोगी होगा। कारोबारी पाठकों को कोई पूछताछ मिले तो उसे पक्का आदेश न मानें। मात्रा, भुगतान और आपूर्ति की शर्तें स्पष्ट होने के बाद ही तैयारी बढ़ाएं। सूर्य तुला राशि के तीसरे भाव में नीच स्थिति में है। अपनी बात रखने में संतुलन रखें, अधिकार जताने या मान्यता की उम्मीद से अधिक जरूरी संदेश की स्पष्टता है। वहीं वक्री बुध पुराने पत्र, प्रस्ताव और सूचना की जांच को उपयोगी बनाता है।
सिंह राशि की मनी लाइफ आज कैसी
गुरु कर्क राशि के बारहवें भाव में उच्च स्थिति में है। यहां उच्च होने पर भी खर्च, निजी जिम्मेदारियों और विश्राम की व्यवस्था को सीमा चाहिए। किसी भुगतान को भविष्य की समृद्धि का पक्का रास्ता न मानें। साझा देनदारी हो तो उसकी स्थिति, दस्तावेज और अपनी हिस्सेदारी जांचें। निवेश के लिए उधार लेना या अनुमान के आधार पर सट्टात्मक निर्णय करना उचित नहीं होगा। यदि व्यापार में नया प्रस्ताव आए तो संभावित आय के साथ लागत और रकम मिलने की शर्त देखें। निजी जरूरत पर खर्च करना गलत नहीं, लेकिन अनिवार्य भुगतान अलग रखने के बाद सीमा तय करें। किसी मित्र की सफलता आपकी आर्थिक परिस्थिति का प्रमाण नहीं है। फैसला अपने साधनों के अनुसार रखें।
सिंह राशि की लवलाइफ आज कैसी
राहु कुंभ राशि के सातवें भाव में और केतु सिंह राशि के पहले भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षाओं और अपनी पहचान के बीच स्पष्ट समझ बनाने को कहती है। रिश्ते में केवल सहमति देते रहने से संतुलन नहीं बनता। यदि कोई बात स्वीकार नहीं है तो शांत शब्दों में अपनी सीमा बताएं। जीवनसाथी के साथ साझा जिम्मेदारी की चर्चा हो तो पुराने आरोपों के बजाय वर्तमान काम पर रहें। अविवाहित पाठक किसी नए परिचय में आकर्षण और भरोसे को अलग परखें। सामने वाले की बात सुनना जरूरी है, अपने अनुभव को पूरी तरह नकारना नहीं। रात की समूह बातचीत में निजी विषय सार्वजनिक करने से पहले सहमति लें।
आज का सिंह हेल्थ राशिफल
काम पूरा होने के बाद भी मानसिक रूप से उसी में अटके रहना आराम कठिन बना सकता है। दिन की समाप्ति पर अधूरे काम और उनके अगले कदम लिखकर अलग रखें। शरीर की सामान्य जरूरतों को सम्मान मिलने या लक्ष्य पूरा होने की शर्त से न जोड़ें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और सुविधानुसार हल्की गतिविधि पर ध्यान दें। यदि अनिश्चितता बेचैन करे तो तथ्य और आशंका अलग लिखना सहायक हो सकता है। किसी स्वास्थ्य समस्या का अनुमान ग्रहों से न लगाएं। लगातार बनी तकलीफ या नींद की परेशानी के लिए योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। आराम को अतिरिक्त काम के बाद बची चीज न बनाएं।
क्या करें
किसी साझा जिम्मेदारी की वर्तमान स्थिति लिखित रूप में स्पष्ट करें। काम का एक पूरा परिणाम सामने रखें और नए प्रस्ताव पर आगे बढ़ने से पहले भुगतान, सहयोग तथा अपनी क्षमता की जांच करें।
क्या न करें
प्रशंसा या जल्दी लाभ की उम्मीद में जोखिम न बढ़ाएं। अधूरी जानकारी को पक्का आदेश न मानें और संबंध बचाने के लिए ऐसी आर्थिक या भावनात्मक जिम्मेदारी न लें जिसकी सीमा स्पष्ट नहीं।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
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धर्म एवं भारतीय परंपराएं
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