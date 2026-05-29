सिंह राशिफल 29 मई 2026: सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आपका आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Aaj ka Singh Rashifal: राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। सिंह राशि के लिए एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय से जानें आज आपके भाग्य में क्या लिखा है। सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 29 मई का दिन कैसा रहेगा।
Aaj ka Singh Rashifal: सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय व्यावसायिक और आर्थिक रूप से अत्यधिक उन्नति, व्यापार विस्तार और धन लाभ लेकर आ रहा है। कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, हालांकि निजी जीवन और स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको थोड़ा संतुलन और समझदारी दिखाने की जरूरत होगी।यदि आप कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह उसके लिए बहुत ही उपयुक्त और भाग्यशाली समय है। इस समय किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों के मामले में सितारे मिले-जुले परिणाम दे रहे हैं, जहां एक तरफ खुशियां हैं वहीं दूसरी तरफ सुधार की भी गुंजाइश है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत अच्छा और लाभप्रद बना हुआ है। संतान पक्ष की ओर से भी आपको सुखद समाचार मिलेंगे और उनके साथ संबंध मजबूत होंगे। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, उनके रिश्ते में थोड़ा रूखापन या आपसी दूरी दिखाई दे रही है। इस समय आपको अपने पार्टनर के साथ बैठकर संवाद करने और इस दूरी को मिटाने पर काम करना चाहिए। प्रेम या निजी जीवन में किसी भी तरह के दोहरे जीवन या दोहरे रवैये के बारे में सोचने से बचें। यह मानसिक भटकाव आपके बने-रिश्तों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए पूरी तरह पारदर्शी और वफादार रहें।
सिंह करियर और मनी राशिफल
व्यापार और करियर के मोर्चे पर आपके सितारे इस समय सातवें आसमान पर हैं। आप लगातार तरक्की की ओर अग्रसर हैं।यदि आप बिजनेस करते हैं, तो यह समय आपके व्यापार के फैलाव ) का है। आपको नए अवसर मिलेंगे और आप अपने काम को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। व्यापार और करियर के माध्यम से आप अच्छा धन कमाने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ और मजबूत होगी। उच्चाधिकारियों का सहयोग: कार्यक्षेत्र में बड़े और उच्च अधिकारियों के साथ आपका जुड़ाव बढ़ेगा। इसके साथ ही आपके अधीनस्थ कर्मचारीभी आपके साथ पूरी निष्ठा से जुड़कर काम करेंगे। यदि आप कहीं पूंजी निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह उसके लिए बहुत ही उपयुक्त और भाग्यशाली समय है। इस समय किया गया निवेश भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।
सिंह हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में सामान्य तौर पर आपकी स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन शरीर के अंदरूनी तंत्र पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस अवधि में आप पेट से जुड़ी समस्याओं (जैसे गैस, अपच या इंफेक्शन) से थोड़े परेशान हो सकते हैं। खान-पान में पूरी सावधानी बरतें। आपकी हार्मोनल स्थिति में थोड़ा उतार-चढ़ाव (ऊपर-नीचे होना) देखा जा रहा है। इस वजह से मूड स्विंग्स या थकान महसूस हो सकती है। अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह लें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
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