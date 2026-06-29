सिंह राशि वालों को आज मिल सकते हैं सफलता के नए अवसर, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope Today: सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास, रचनात्मकता और उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। करियर में मेहनत की सराहना मिल सकती है, आर्थिक मामलों में नए अवसर बनेंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ सकती है। हालांकि किसी भी बड़े फैसले से पहले सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा।
Leo Horoscope Today 29 June 2026: खुशी, रचनात्मकता और आत्मविश्वास का रंग दिन पर साफ दिख सकता है। मन हल्का रहेगा और किसी अच्छी खबर, खासकर बच्चों, पढ़ाई या व्यक्तिगत योजना से जुड़ी बात, आपको उत्साहित कर सकती है। जो लोग कला, कंटेंट, डिजाइन, मार्केटिंग, शिक्षण या प्रस्तुति से जुड़े हैं, उन्हें अपने काम में अच्छा फ्लो महसूस होगा। दोस्तों या समूह से भी मदद मिल सकती है। आपकी लोकप्रियता बढ़ी हुई रह सकती है, इसलिए लोग आपकी राय जानना चाहेंगे। चंद्रमा आनंद और अभिव्यक्ति वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए दबी हुई प्रतिभा को सामने लाने का यह सही समय है। हालांकि भीतर कहीं हल्की आत्मचिंतन की धारा भी रहेगी। हर चमक के बीच थोड़ा अकेलापन भी चाहिए होगा। यही संतुलन आपको संभाले रखेगा। काम में समझदारी और समर्पण दिखेगा। इसलिए जो जिम्मेदारी आप उठाएंगे, उसे ठीक से पूरा भी कर पाएंगे। बस जोखिम के नाम पर बेफिक्र न बनें। भाग्य का साथ तभी अच्छा लगता है, जब विवेक भी साथ रहे।
सिंह राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन में गर्माहट बढ़ सकती है। आकर्षण, पहल और बातचीत के मौके बनेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, तो सामने वाला भी आपकी मौजूदगी को नोटिस कर सकता है। रिश्ता आगे बढ़ाने की इच्छा होगी, पर जल्दबाजी से बचना जरूरी है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए साथ में समय बिताना, तारीफ करना और हल्की-फुल्की प्लानिंग करना अच्छा रहेगा। बच्चों से सुखद समाचार या उनकी प्रगति से खुशी मिल सकती है। परिवार में आपका मूड अच्छा होगा, तो माहौल भी हल्का रहेगा। केवल इतना ध्यान रखें कि अपनी बात को अंतिम सच मानने की आदत रिश्तों में दूरी ला सकती है।
सिंह राशि का करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन फोकस और रुचि दोनों लेकर आ सकता है। जिस विषय में मन नहीं लग रहा था, उसमें भी गति बनेगी। रचनात्मक और विश्लेषण दोनों तरह के काम ठीक चल सकते हैं। नौकरी में आपकी समझ, समय पर प्रतिक्रिया और काम की गुणवत्ता आपको अलग पहचान दे सकती है। वरिष्ठों से सराहना या सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यापार में नई शुरुआत, नया आइडिया, नया प्रचार या किसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की सोच बन सकती है। कदम उठाने से पहले खर्च, समय और टीम की क्षमता जरूर जांचें। ग्रहों का संकेत यही है कि अवसर हैं, लेकिन तैयारी के साथ चलना ज्यादा लाभ देगा।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक पक्ष में लाभ की संभावना बनी रह सकती है, खासकर यदि आप पहले से किसी योजना पर काम कर रहे थे। दोस्तों, नेटवर्क या पुराने संपर्कों से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। फिर भी जोखिम वाले निवेश, सट्टा या बहुत तेज लाभ के वादों पर पूरा भरोसा न करें। सीमित और सोचा-समझा कदम ही ठीक रहेगा। बच्चों, शौक, मनोरंजन या निजी पसंद पर खर्च बढ़ सकता है। खर्च में खुशी मिलेगी, पर बजट की रेखा बनी रहनी चाहिए।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर लगातार सक्रिय रहने से थकान जमा हो सकती है। नींद की कमी, देर रात तक जागना या मानसिक ओवरलोड असर डाल सकता है। थोड़ा शांत समय, गहरी सांस और स्क्रीन से दूरी मदद करेगी। हल्की कसरत या वॉक से मन साफ होगा। मीठा या तला हुआ ज्यादा खाने से सुस्ती आ सकती है, इसलिए संतुलन रखें।
आज की सलाह: उत्साह में कदम बढ़ाएं, पर हर फैसले के पीछे शांत दिमाग जरूर रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र