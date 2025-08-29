Leo Horoscope today 29 august 2025 aaj ka Singh Rashi ka Rashifal future predictions सिंह राशिफल 29 अगस्त 2025 : सीनियर प्रोफेशल के लिए आज का दिन अहम, ईगो को दूर रखें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
सिंह राशिफल 29 अगस्त 2025 : सीनियर प्रोफेशल के लिए आज का दिन अहम, ईगो को दूर रखें

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। सीनियर प्रोफेशल के लिए आज का दिन अहम, ईगो को दूर रखें

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 06:54 AM
Leo Horoscope Today 29 August 2025, सिंह राशिफल 29 अगस्त: आज प्रैशर को खुश होकर हैंडल करें। लवलाइफ में गहरा प्यार और जॉब में सफलता ही आज हाईलाइट में रहेंगे। स्मार्ट आर्थिक निवेश को लेकर आपको आदे बढ़ें। लवलाइप में कोई बड़ी दिक्कत सामने नहीं आएगी। मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के बारे में आपको कोई परेशानी नहीं होगी।

सिंह लव राशिफल

आज लवलाइफ में ऐसे पल आएंगे, जब आप खुश रहने के लिए कोशिश करेंगे। अगर आप लवअफेयर को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आपके लिए पैरेंट्स की मंजूरी बहुत जरूरी है, जिसके लिए आजका दिन बहुत अच्छा है। शादीशुदा महिलाएं आज कंसी व कर सकती है। पुरुषों को लव अफेयर में नहीं पड़ना चाहिए, इससे आपकी शादीशुदा लाइफ में दिक्कत हो सकती है। अपने लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं।

सिंह करियर राशिफल

सीनियर प्रोफेशल के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण होगा। आज ऑफिस से ईगो को दूर रखें। साथ काम करने वालों के साथ फ्रेंडली रहें। कुछ जरूरी कामों के लिए आपको आज अधिक से अधिक समय के लिए बिजी रहना होगा। इससे आप टीम के कामों में सक्सेस पाने में मदद करेगा। आईटी, हेल्थकेयर, बैकिंग मीडिया और एडवरटाइजमेंट प्रोफेशनल्स को अपने स्किल्स मजबूत करने का समय मिलेगा।

सिंह मनी राशिफल

आज सिंह राशि वालों के पास पैसा आएगा, इसलिए परेशान ना हो, पैसों से जुड़ी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। पिछले निवेशों से भी आज अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। एक अच्छी फाइनेंशियस प्लानिंग बनाएं जो आपके लिए बेस्ट हो, और अपने खर्चों को प्लानिंग के हिसाब से मैनेज करें। आप इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीद सकते हैं या कोई नई संपत्ति भी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाएं इस दिन दान-पुण्य करेंगी। समझदारी भरे निवेश करने पर विचार करें।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज कोई हेल्थ से जुड़ी बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि, आपको गले से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं होंगी। आपको जंक फ़ूड और शीतल पेय पदार्थों का सेवन भी छोड़ना चाहिए। ठंडी जगहों पर जाते समय इस बात का ध्यान रखें करें कि आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपने सर्दियों के कपड़े पैक करें और खुद को गर्म रखें। कुछ बच्चों को दिन के दूसरे भाग में हल्की-फुल्की चोटें लग सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

