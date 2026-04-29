सिंह राशिफल 29 अप्रैल 2026:आज सिंह राशि के लिए आज ग्रह नक्षत्र क्या बदलाव लाएंगे?
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope: राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। सिंह राशि के लिए एस्ट्रोलॉजर इशिता के अनुसार कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 29 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा।
Leo Horoscope Today for April 29, 2026: आज जो भी बोलें साफ बोलें, इससे आपकी इमेज सही होगी। आज चंद्रमा आपके कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेंगे। जबकि मंगल के कारण लोग आपकी बातों पर अधिक रिएक्ट करेंगे। एक कैजुअल लाइन को इस मामले में गंभीरता से लेना है, जिससे कि ऐसा ना लगे कि आप घमंडी हैं या फिर आप लापरवाह हैं। जो भी बात है, वो वैसे ही बताएं। आज आपको सलाह दी जाती है कि सामने वाले इंसान को सही किए बिना आप बातचीत करें। आज एक सही से ग्रेसफुली तरीके से बोला गया वाक्या आपके प्वाइंट को प्रोटेक्ट तो करेगा ही साथ ही आपको एक अलग पहचान भी दिलाए।
Leo Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल
सिंगल लोग ह्यमर, स्टाइल और लाइवली एक्सचेंस से किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि रिश्तों में वहीं गर्माहट रहे, चाहे पहला रिएक्शन फेल हो जाए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें जरूरत है कि वो सम्मान को लेकर चर्चा करें या फिर अपने प्लान को डिले करें, लेकिन ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पर्फोर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं। आज प्यार आसान होगा, अगर आप ईमानदारी से रहेंगे. तारीफ स्पेसिफिक होनी चाहिए, डेकोरेटिव नहीं। आपको मेंशन करना होगा कि आप क्या नोटिस करते हैं।
Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों का कॉन्फिडेंस आपके काम आएगा। आपको जो भी दिशा तय करनी है आप मजबूती से फैसले लेकर कर सकेंगे। लेकिन आपके लिए समस्या वहां से शुरू होती हैं, जहां से आप बोलना शुरू करते हैं और वो भी बिना कुछ चेक करें और सोचे समझें। अगर पहले से तैयारी करेंगे, तो चांस अधिक होंगे कि आप रेपोटेशन खराब नहीं होगी और आपको बाद में किसी चीज को लेकर जवाब नहीं देना होगा। कुछ भी सब्मिट करने से पहले एक क्विक चेक जरूरी है। अगर पब्लिक और क्लाइंट से जुड़ा कुछ कमेंट है तो अपने एंगल से तो इसे समझें, दूसरे पर्सन के तरीके से भी जानें।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आज आपका पैसा कई जगह से जा सकता है। गिफ्ट में, सेलिब्रेशन में, यहां तक की कि ऑनलाइन खरीददारी भी आपका पैसा खर्च करा देगा, इसलिए अगर अपनी इंप्रेशन जमाने के लिए खर्च कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको यह टेम्पटिंग फील हो सकती हैं लेकिन पैसा आपकी जेब से खर्च हो रहा है, इसका ध्यान रखें? आपको वो चीजों का चुनाव करना है, जो आपके लिए वैल्यू करती है, सिर्फ अच्छे लुक्स पर ना जाएं। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आपको पैसों को लेकर कुछ चीजों पर लगाम लगानी होगी।आज अच्छी चॉइस आपको सही लगेगी। अगर आप किसी तारीफ के लिए कुछ खरीद रहे हैं, तो थोड़ा रुकें।
Leo Health Horoscope today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज गले में दिक्कत, ऊपरी कमर में दर्द, कंधों में टाइनटने, सांसों को लेकर भी दिक्कत हो सकती है, आपको थकान पर भी खास ध्यान देना है। आपका दिन भर मैसेज, कॉल्स आपके शरीर को थका देंते है, आप मूड अच्छा होते हुए भी शरीर सही नहीं होता है। आपको थोड़े एकांत की जरूरत है। एक शांति से की गई वॉक आपकी बैचेनी कम करेगी। आपकी परफोर्मेंस भी सुधार होगा। अपने गले को अच्छा रखें और अपनी आवाज को भी स्ट्रैच ना करे। रात को अच्छे से नींद लें।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें