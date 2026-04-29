सिंह राशिफल 29 अप्रैल 2026:आज सिंह राशि के लिए आज ग्रह नक्षत्र क्या बदलाव लाएंगे?

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope: राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। सिंह राशि के लिए एस्ट्रोलॉजर इशिता के अनुसार कैसी रहेगी ग्रहों की स्थिति आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 29 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा।

Leo Horoscope Today for April 29, 2026: आज जो भी बोलें साफ बोलें, इससे आपकी इमेज सही होगी। आज चंद्रमा आपके कम्युनिकेशन को सपोर्ट करेंगे। जबकि मंगल के कारण लोग आपकी बातों पर अधिक रिएक्ट करेंगे। एक कैजुअल लाइन को इस मामले में गंभीरता से लेना है, जिससे कि ऐसा ना लगे कि आप घमंडी हैं या फिर आप लापरवाह हैं। जो भी बात है, वो वैसे ही बताएं। आज आपको सलाह दी जाती है कि सामने वाले इंसान को सही किए बिना आप बातचीत करें। आज एक सही से ग्रेसफुली तरीके से बोला गया वाक्या आपके प्वाइंट को प्रोटेक्ट तो करेगा ही साथ ही आपको एक अलग पहचान भी दिलाए।

Leo Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल सिंगल लोग ह्यमर, स्टाइल और लाइवली एक्सचेंस से किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी है कि रिश्तों में वहीं गर्माहट रहे, चाहे पहला रिएक्शन फेल हो जाए। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें जरूरत है कि वो सम्मान को लेकर चर्चा करें या फिर अपने प्लान को डिले करें, लेकिन ये ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पर्फोर्मेंस रिव्यू कर रहे हैं। आज प्यार आसान होगा, अगर आप ईमानदारी से रहेंगे. तारीफ स्पेसिफिक होनी चाहिए, डेकोरेटिव नहीं। आपको मेंशन करना होगा कि आप क्या नोटिस करते हैं।

Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल आज सिंह राशि वालों का कॉन्फिडेंस आपके काम आएगा। आपको जो भी दिशा तय करनी है आप मजबूती से फैसले लेकर कर सकेंगे। लेकिन आपके लिए समस्या वहां से शुरू होती हैं, जहां से आप बोलना शुरू करते हैं और वो भी बिना कुछ चेक करें और सोचे समझें। अगर पहले से तैयारी करेंगे, तो चांस अधिक होंगे कि आप रेपोटेशन खराब नहीं होगी और आपको बाद में किसी चीज को लेकर जवाब नहीं देना होगा। कुछ भी सब्मिट करने से पहले एक क्विक चेक जरूरी है। अगर पब्लिक और क्लाइंट से जुड़ा कुछ कमेंट है तो अपने एंगल से तो इसे समझें, दूसरे पर्सन के तरीके से भी जानें।

Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल आज आपका पैसा कई जगह से जा सकता है। गिफ्ट में, सेलिब्रेशन में, यहां तक की कि ऑनलाइन खरीददारी भी आपका पैसा खर्च करा देगा, इसलिए अगर अपनी इंप्रेशन जमाने के लिए खर्च कर रहे हैं तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, आपको यह टेम्पटिंग फील हो सकती हैं लेकिन पैसा आपकी जेब से खर्च हो रहा है, इसका ध्यान रखें? आपको वो चीजों का चुनाव करना है, जो आपके लिए वैल्यू करती है, सिर्फ अच्छे लुक्स पर ना जाएं। पैसा आपके पास आएगा, लेकिन आपको पैसों को लेकर कुछ चीजों पर लगाम लगानी होगी।आज अच्छी चॉइस आपको सही लगेगी। अगर आप किसी तारीफ के लिए कुछ खरीद रहे हैं, तो थोड़ा रुकें।