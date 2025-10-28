सिंह राशिफल 28 अक्टूबर: सिंह राशि वालों को आज ऑफिस में प्यार मिल सकता है, लेकिन ऑफिस रोमांस खतरनाक

संक्षेप: Leo Horoscope Today Aaj Ka Singh Rashifal Future prediction: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की होती है, जिसके ग्रह स्वामी सूर्य हैं। जानिए 28 अक्टूबर का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है?

Leo Horoscope Today 28 October 2025 Aaj Ka Singh Rashifal Future prediction: आज आपकी लवलाइफ स्मूद रहेगी। काम में कमिटमेंट जारी रखें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिलेशनशिप में आप पॉजिटिव पल आएंगे। आज प्रोफेशनल चैलेंज लें, जिससे आपकी काबिलियत साबित होगी। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेंगी।

सिंह लव राशिफल

आज लवर के पास पुराने सभी मामलों को सोल्व करने के लिए जाएं। आप दोनों को ही अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आज अपने लवर के साथ खाली समय बिताएं, जिससे आप दोनों में अंडरस्टेंडिंग बनें। अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। इससे आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे। आज आपको ऑफिस में प्यार मिल सकता है, लेकिन ऑफिस रोमांस खतरनाक हो सकता है, खासतौर पर अगर आप शादीशुदा होंगे। आज आप अपने पैरेंट्स से भी लवअफेयर डिस्कस कर सकते हैं?

सिंह करियर राशिफल आज टाइट शेड्यूल के बाद भी ईगो से जुड़े मामले होंगे। आप मीटिंग में उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज आप काम के सिलसिले में बाहर भी जा सकते हैं। बिना हिचकिचाएं अपने विचारों को मीटिंग्स में रखें। आपके सजेशन लिएजाएंगे और इससे आपको नई पॉजिशन मिलने में भी मदद मिलेगी। आईटी, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी,मीडिया और कानून के क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों को अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिलेंगे। नए कर्मचारी को इस समय ऑफिस में एडजस्ट होने के लिए समय दें। विदेशी प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों में सीनियर कर्मचारी महत्वपूर्ण टॉस्क हैंडल करेंगे।

सिंह मनी राशिफल समृद्धि आज काफी है कि आप नया घर और प्रोपर्टी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आज आप वाहन खरीद सकते हैं, वहीं स्टॉक मार्केट में निवेश क सकते हैं। आप कोई बिजनेस भी खोल सकते हैं. जो अच्छे रिजल्ट लाएगा। आज आपको परिवार में पैसों से जुड़े मामले हो सकते हैं। इन मामलों पर फिलहाल शांत रखें। बिजमेसमैन आज फंड को एकत्र करने में सफल होंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल पूरे दिन शांत रहें, जिन लोगों को हार्ट और सांस संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों में कुछ मामूली कट और खरोंचें लग सकती हैं, और उन्हें आज वायरल बुखार भी हो सकता है। शराब और तंबाकू से बचें और खूब पानी पिएं। जिन लोगों को चेस्ट या लंग्स से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भारी सामान न उठाने के लिए सावधान रहना चाहिए।