Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope Today 28 October 2025 Aaj Ka Singh Rashifal future predictions
सिंह राशिफल 28 अक्टूबर: सिंह राशि वालों को आज ऑफिस में प्यार मिल सकता है, लेकिन ऑफिस रोमांस खतरनाक

सिंह राशिफल 28 अक्टूबर: सिंह राशि वालों को आज ऑफिस में प्यार मिल सकता है, लेकिन ऑफिस रोमांस खतरनाक

संक्षेप: Leo Horoscope Today Aaj Ka Singh Rashifal Future prediction: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की होती है, जिसके ग्रह स्वामी सूर्य हैं। जानिए 28 अक्टूबर का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है?

Tue, 28 Oct 2025 06:38 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope Today 28 October 2025 Aaj Ka Singh Rashifal Future prediction: आज आपकी लवलाइफ स्मूद रहेगी। काम में कमिटमेंट जारी रखें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रिलेशनशिप में आप पॉजिटिव पल आएंगे। आज प्रोफेशनल चैलेंज लें, जिससे आपकी काबिलियत साबित होगी। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेंगी।

सिंह लव राशिफल

आज लवर के पास पुराने सभी मामलों को सोल्व करने के लिए जाएं। आप दोनों को ही अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आज अपने लवर के साथ खाली समय बिताएं, जिससे आप दोनों में अंडरस्टेंडिंग बनें। अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। इससे आपके रिलेशनशिप मजबूत होंगे। आज आपको ऑफिस में प्यार मिल सकता है, लेकिन ऑफिस रोमांस खतरनाक हो सकता है, खासतौर पर अगर आप शादीशुदा होंगे। आज आप अपने पैरेंट्स से भी लवअफेयर डिस्कस कर सकते हैं?

सिंह करियर राशिफल

आज टाइट शेड्यूल के बाद भी ईगो से जुड़े मामले होंगे। आप मीटिंग में उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। आज आप काम के सिलसिले में बाहर भी जा सकते हैं। बिना हिचकिचाएं अपने विचारों को मीटिंग्स में रखें। आपके सजेशन लिएजाएंगे और इससे आपको नई पॉजिशन मिलने में भी मदद मिलेगी। आईटी, ऑटोमोबाइल, आर्किटेक्चर, हॉस्पिटैलिटी,मीडिया और कानून के क्षेत्र में काम करने वाले छात्रों को अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिलेंगे। नए कर्मचारी को इस समय ऑफिस में एडजस्ट होने के लिए समय दें। विदेशी प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों में सीनियर कर्मचारी महत्वपूर्ण टॉस्क हैंडल करेंगे।

ये भी पढ़ें:तुला राशिफल 28 अक्टूबर : तुला राशि वालों की लवलाइफ में परेशानियां शुरू होंगी
ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल 28 अक्टूबर: आज कन्या राशि वालों पर पैसों की बरसात, खर्चे भी बढ़ेंगे

सिंह मनी राशिफल

समृद्धि आज काफी है कि आप नया घर और प्रोपर्टी भी खरीद सकते हैं। इसके अलावा आज आप वाहन खरीद सकते हैं, वहीं स्टॉक मार्केट में निवेश क सकते हैं। आप कोई बिजनेस भी खोल सकते हैं. जो अच्छे रिजल्ट लाएगा। आज आपको परिवार में पैसों से जुड़े मामले हो सकते हैं। इन मामलों पर फिलहाल शांत रखें। बिजमेसमैन आज फंड को एकत्र करने में सफल होंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल

पूरे दिन शांत रहें, जिन लोगों को हार्ट और सांस संबंधी समस्याएं हैं, उन्हें बेहद सावधान रहने की जरूरत है। बच्चों में कुछ मामूली कट और खरोंचें लग सकती हैं, और उन्हें आज वायरल बुखार भी हो सकता है। शराब और तंबाकू से बचें और खूब पानी पिएं। जिन लोगों को चेस्ट या लंग्स से संबंधित समस्याएं हैं, उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भारी सामान न उठाने के लिए सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Leo Zodiac Leo Rashifal Aaj Ka Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने