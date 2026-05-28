सिंह राशिफल 28 मई 2026: सिंह राशि में राजयोग, ग्रहों का शुभ तानाबाना, पढ़ें आपकी राशि पर आज क्या करेगा असर?

Aaj ka Singh Rashifal:सिंह राशि राशिचक्र की छठी राशि है, इसका स्वामी सूर्य है, आइए जानें इसका आज कैसा रहेगा दिन, ज्योतिष से जानें ग्रहों की स्थिति का क्या रहेगा असर

फाAaj ka Singh Rashi ka Rashifal 28 May: कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन जीवन के हर क्षेत्र में एक नई रफ्तार और तरक्की लेकर आया है। आज आप एक अद्भुत व्यवसायिक, सामाजिक और राजनीतिक ऊर्जा के साथ अपना जीवन जिएंगे। समाज और कार्यक्षेत्र में आपका मान-सम्मान और धाक बढ़ेगी। बस आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य और जीवनसाथी की भावनाओं व उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए पूरी तरह से बड़ी सफलताएं और मनमुताबिक मुनाफा देने वाला साबित होगा। आज आपकी कुंडली के गोचर में ग्रहों का एक बेहद शक्तिशाली और राजयोग कारक ताना-बाना बना हुआ है। सिंह राशि के लग्न भाव में केतु देव विराजमान हैं। आपके तृतीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं, जबकि सप्तम भाव में राहु देव स्थित हैं। अष्टम भाव में शनि देव की उपस्थिति है और नवम भाव यानी भाग्य भाव में मंगल देव बैठे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश सूर्य देव, बुध के साथ मिलकर कुंडली के दशम भाव (कर्म भाव) में बुधादित्य योग बना रहे हैं। इसके साथ ही एकादश भाव यानी लाभ भाव में शुक्र और गुरु जैसे दो शुभ ग्रहों की युति बनी हुई है।

Leo Love Horoscope सिंह लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन वाकई में वंडरफुल और कमाल का रहने वाला है। आपके पंचम भाव का स्वामी एकादश भाव (लाभ भाव) में बैठा हुआ है, जिसके कारण आपका प्रेम जीवन बहुत सुचारू रूप से, बड़ी पवित्रता के साथ, आनंददायक और लाभकारी दिशा में आगे बढ़ रहा है। पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी। जो लोग इस समय किसी नए प्रेम संबंध या रिलेशनशिप में कदम रखना चाहते हैं, वे थोड़े से कंफ्यूजन या दुविधा में रह सकते हैं; ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास इस समय दो अत्यंत शुभकारी या पॉजिटिव विकल्प (ऑप्शंस) मौजूद होंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि किधर आगे बढ़ें, लेकिन घबराने की बात नहीं है, अंततः आप बिल्कुल सही निर्णय लेंगे। वहीं, अगर शादीशुदा जीवन की बात करें, तो यहाँ आपको थोड़ा सा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है। सप्तम भाव में राहु का होना और सप्तमेश का अष्टम भाव में चले जाना वैवाहिक दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय थोड़ा धैर्य रखें और किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद या बहसबाजी से बचें।

Leo Horoscope money, सिंह मनी, करियर राशिफल व्यवसायिक और आर्थिक दृष्टिकोण से आज का समय आपके लिए अत्यंत शुभकारी और नए अवसरों से भरा हुआ है। दशम भाव में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपको नित्य नए-नए करियर के सुनहरे अवसर प्रदान कर रही है। वहीं, एकादश भाव में बैठे शुक्र और गुरु आपको हर दृष्टिकोण से बड़ा धन लाभ करा रहे हैं। यदि आप इस समय कहीं निवेश (इन्वेस्टमेंट) करना चाहते हैं, तो यह उसके लिए अत्यंत शुभ और सटीक समय है। आप बिल्कुल आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं, आपको निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। आपके लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है; यहाँ तक कि यदि आप एक से ज्यादा जगह यानी दोहरा निवेश भी करना चाहें, तो वह भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा।

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