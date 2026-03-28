सिंह राशिफल 28 मार्च: सिंह राशि आज परफॉर्मेंस पर रखें कड़ी नजर, पढ़ें आज का सिंह राशिफल

सिंह राशिफल 28 मार्च: सिंह राशि आज परफॉर्मेंस पर रखें कड़ी नजर, पढ़ें आज का सिंह राशिफल
Leo Horoscope today 28 March 2026 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo Horoscope Today 28 March 2026 Aaj ka Singh Rashifal, सिंह राशिफल 28 मार्च: अपने लवर के साथ समय बिताएं और उनके लिए एक मजबूत सपोर्ट भी बनें। ऑफिस में आपका समझदारी भरा रवैया काम आएगा। पैसे को समझदारी से संभालें, और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अपनी लव लाइफ में ईमानदार रहें। आज के दिन सौंपे गए हर प्रोफेशनल काम को पूरा करने के लिए कदम उठाएं। फाइनेंस को सावधानी से संभालें। सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी।
सिंह राशि आज परफॉर्मेंस पर रखें कड़ी नजर, पढ़ें आज का सिंह राशिफल
सिंह राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन रिलेशनशिप में कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। प्यार के मामले में प्रोडक्टिव रहें। रिश्ते में पिछली किसी समस्या को सुलझाने की आपकी कोशिशें आज रंग लाएंगी। लॉन्ग-डिस्टेंस लव अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जरूरत होगी। आपको प्यार में अपनी फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करना चाहिए और एक अच्छा श्रोता भी बनना चाहिए। सिंगल लोगों की लाइफ में भी कोई नया व्यक्ति आ सकता है। मैरिड महिलाएं आज फैमिली प्लानिंग कर सकती हैं। ऑफिस रोमांस से दूर रहें, क्योंकि इसका असर आपकी प्रोडक्टिविटी और घरेलू लाइफ, दोनों पर पड़ सकता है।
सिंह राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आपको परफॉर्मेंस से जुड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। टीम मीटिंग्स में अपनी बात रखते समय आपको सावधान रहना चाहिए। हो सकता है कि कोई सीनियर आपके रवैये से खुश न हो। सावधान और पॉजिटिव रहने से दिक्कतें दूर हो जाएंगी। शिक्षा, कानून और पुलिस से जुड़े लोगों के काम करने की जगह में बदलाव हो सकता है। स्टूडेंट्स अपनी परीक्षाएं पास कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर से जुड़े कारोबारियों का शेड्यूल आज काफी बिजी रहेगा। आप आज कोई नया प्रोजेक्ट या आइडिया भी लॉन्च कर सकते हैं। जिन लोगों के इंटरव्यू सुबह में तय हैं, वे उन्हें सफलतापूर्वक पास कर लेंगे।
सिंह राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपके पास पैसा आएगा। परिवार में किसी उत्सव के मौके पर आपको अच्छी-खासी रकम दान करनी पड़ सकती है। आज का दोपहर का टाइम किसी को, खासकर किसी रिश्तेदार या भाई-बहन को पैसे उधार देने के लिए भी अच्छा है। विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करने वाले कारोबारियों को एडवांस पेमेंट मिल सकता है, जिससे उनके कारोबार के विस्तार में मदद मिलेगी। आप किसी चैरिटी में पैसे दान करने के बारे में भी सोच सकते हैं।
सिंह राशि वालों के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
जिन लोगों को सेहत से जुड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए आज का दिन थोड़ा मुश्किल भरा साबित हो सकता है। आज दोपहर के टाइम में सेहत से जुड़ी कुछ और दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। उम्रदराज जातकों को अपने खान-पान का खास ध्यान रखना चाहिए। खेलते-कूदते समय बच्चों को चोट या खरोंच लग सकती है। यात्रा करते समय, अपने साथ एक मेडिकल किट जरूर रखें। आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तनाव से दूर रहें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनका नजरिया पॉजिटिव हो।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट