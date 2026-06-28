सिंह राशिफल 28 जून 2026: आज घर में बढेगी खुशियां, लेकिन खर्च पर रखना होगा नियंत्रण
सिंह राशिफल 28 जून 2026: आज घर और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। जानिए करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य में क्या असर रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए पढ़ें विस्तृत दैनिक राशिफल।
Singh Rashi Aaj Ka Rashifal 28 June 2026 Leo Horoscope: आज 28 जून 2026 का दिन सिंह राशि वालों के लिए घर, परिवार और व्यक्तिगत सुकून से जुड़ा रहने वाला है। दिन की शुरुआत घरेलू कामों और परिवार के साथ समय बिताने में अच्छी रहेगी। बाद में बाहर घूमने या सामाजिक गतिविधियों का मन बनेगा, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक है, बस संतुलन बनाए रखें।
लव राशिफल
आज परिवार और जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। घरेलू फैसलों में सहयोग मिलेगा और आपसी तालमेल मजबूत रहेगा। अगर हाल में व्यस्तता के कारण दूरी बढ़ी थी, तो आज उसे कम करने का अच्छा दिन है। प्रेम संबंध में भी रोमांच और मिठास बनी रहेगी। सिंगल लोग किसी करीबी या परिचित के साथ अच्छी बातचीत का आनंद ले सकते हैं। रिश्तों में छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। आज प्यार और समझदारी दोनों बनी रहेगी।
करियर राशिफल
करियर के मामले में दिन स्थिर और उपयोगी रहेगा। जो लोग प्रॉपर्टी, होम प्रोडक्ट्स, इंटीरियर या डिजाइन से जुड़े काम करते हैं, उन्हें आज अच्छी प्रगति दिख सकती है। नौकरीपेशा लोगों को नियमित कामों में सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए रचनात्मक और प्रस्तुति वाले विषय अच्छे रहेंगे। दिन के दूसरे हिस्से में कोई उपयोगी सूचना या मित्र का सहयोग मिल सकता है। टीम में काम करते समय अहंकार से बचें और दूसरों की राय को महत्व दें। कुल मिलाकर करियर की दिशा सकारात्मक बनी रहेगी।
मनी राशिफल
आज घर और सुविधा से जुड़े खर्च बढ़ सकते हैं। साज-सज्जा, घरेलू सामान या बाहर घूमने पर खर्चा हो सकता है। खर्च को खुशी से जोड़ना ठीक है, लेकिन बजट का ध्यान रखें। कोई प्रॉपर्टी या घर से जुड़ा कागजी काम शुरू करना चाहें, तो पहले पूरी जानकारी ले लें। अप्रत्याशित सामाजिक निमंत्रण भी खर्च बढ़ा सकता है। निवेश या बड़ा खर्च करने से पहले दोबारा सोचें। दिन आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, अगर आप नियंत्रण बनाए रखें।
हेल्थ राशिफल
शारीरिक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक आराम की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। निजी उलझनों या थकान को नजरअंदाज ना करें। घर का शांत माहौल, हल्का संगीत या छोटी सैर आपको तरोताजा कर देगी। देर रात तक जागने और अनियमित खान-पान से बचें। दिन में थोड़ा समय अपने लिए निकालें, इससे मन हल्का रहेगा। छोटे-छोटे बदलाव जैसे घर की सफाई या सजावट भी आपको अच्छा महसूस कराएंगे।
28 जून 2026 सिंह राशि वालों के लिए घरेलू खुशियों और संतुलन का दिन है। परिवार के साथ समय बिताएं, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें। छोटे-छोटे बदलाव आपके मन को ताजगी देंगे। सकारात्मक रहें और संतुलित तरीके से दिन गुजारें, तो अच्छे परिणाम मिलेंगे।
आज की सलाह: घर की जरूरतें पूरी करें, पर खर्च करते समय सुविधा और बजट दोनों साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र