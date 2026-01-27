सिंह राशिफल 28 जनवरी: सिंह राशि आज कुछ लोगों की बढ़ेगी सैलरी, इस तरह जीतें क्लाइंट्स का दिल

संक्षेप: Leo Horoscope today 28 January 2026 Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

सिंह राशि आज कुछ लोगों की बढ़ेगी सैलरी, इस तरह जीतें क्लाइंट्स का दिल सिंह राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा? आपके रिश्ते में अच्छे पल आएंगे। अपने पार्टनर को गुस्सा न होने दें, और लव अफेयर को रोमांचक बनाए रखने के लिए पार्टनर की उम्मीदों पर खरा उतरने की भी कोशिश करें। अगर कोई झगड़ा होता है, तो परिवार को उसमें शामिल न करें। आज प्रपोज करने या शादी के बारे में आखिरी फैसला लेने के लिए अच्छा दिन नहीं है। अपने एक्स लवर से दूरी बनाए रखें क्योंकि इससे चीजें काफी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। अपने प्रेमी को नाइट ड्राइव पर ले जाएं, जहां आप भविष्य के बारे में भी बात कर सकते हैं।

सिंह राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा? ऑफिस में आज के दिन नए टास्क पर फोकस करें, और सीनियर्स आपकी काबिलियत पर भरोसा करेंगे। कुछ ऑफिशियल कामों के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। आईटी प्रोफेशनल्स को विदेशी क्लाइंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, और उन्हें मनाना एक मुश्किल काम भी हो सकता है। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स वाले प्रोफेशनल्स आज के दिन सफल हो सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग और सेल्स प्रोफाइल संभालते हैं, उन्हें क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने शेड्यूल पर टिके रहें और ध्यान रखें कि हर काम समय पर पूरा हो सके।

सिंह राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा? आज के दिन छोटी-मोटी पैसों की दिक्कतें आ सकती हैं। रोजाना की जिंदगी पर आज के दिन कोई असर नहीं पड़ेगा। आज आपको चैरिटी में दान करने की जरूरत पड़ सकती है। कुछ महिलाएं प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी लड़ाई जीत सकती हैं, जिससे भाई-बहनों के साथ भी दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों की सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी लाइफस्टाइल में बदलाव आएगा। बिजनेसमैन टैक्स से जुड़े मामलों को सुलझाने में सफल रहेंगे।

सिंह राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा? वायरल बुखार, गले में खराश, पाचन संबंधी समस्याएं और जोड़ों में दर्द आज नॉर्मल रहेगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को आज एडवेंचर स्पोर्ट्स से बचना चाहिए। खूब पानी का सेवन करें और आज दवाएं लेना न भूलें। मसालेदार खाने से बचें और पूरे दिन हेल्दी और एनर्जेटिक रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं। आज गाड़ी चलाते समय दुर्घटनाओं से भी सावधान रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com