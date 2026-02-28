सिंह राशिफल 28 फरवरी 2026: सिंह राशि वालों के लिए अप्रेजल के संकेत, धन लाभ के भी हैं योग, प्रोफेशन में मिलेगी पहचान
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 फरवरी का दिन…
Leo Horoscope Today 28 February 2026, सिंह राशिफल : रिश्तों में आज कुछ खास और यादगार पल बनाने की कोशिश करें। पार्टनर के साथ समय बिताना प्राथमिकता में रखें। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां लेने से आपकी पेशेवर काबिलियत सामने आएगी। सेहत सामान्य रूप से ठीक रहेगी, लेकिन लापरवाही बिल्कुल न करें। अपने साथी के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आप दोनों को पसंद हों। काम के दौरान अहंकार को बीच में न आने दें, वरना इसका असर प्रदर्शन पर पड़ सकता है। पैसों को संभलकर खर्च करें और स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता न करें।
सिंह राशि लव राशिफल- आज रिश्ते को समय और महत्व देना बेहद जरूरी है। प्रेम जीवन में हल्का तनाव या तकरार की स्थिति बन सकती है। छोटी-छोटी बातों को बढ़ने न दें और बातचीत के जरिए समाधान निकालें। शाम का समय रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल है। पार्टनर को नाइट ड्राइव या रोमांटिक डिनर पर ले जाना आप दोनों के बीच की दूरी कम कर सकता है। कुछ प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है, जिससे उलझन और असमंजस बढ़ सकता है। पुराने प्रेम संबंध से जुड़ा कोई मामला भी फिर से सामने आ सकता है। ऐसे में साफ सोच के साथ निर्णय लेने की जरूरत है। अविवाहित पुरुषों की मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन आज नया रिश्ता शुरू करने का समय बहुत अनुकूल नहीं माना जा रहा।
सिंह राशि करियर राशिफल- ऑफिस में टीम से जुड़ी बैठकों या चर्चाओं में अपने विचार पहले से तैयार रखें। आपके सुझावों को सराहना मिल सकती है और लोग आपके आइडिया को स्वीकार कर सकते हैं। जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उन्हें टीम को संभालते समय संतुलित और कूटनीतिक रवैया अपनाना होगा। कुछ महिलाओं को किसी प्रोजेक्ट की असफलता का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, इसलिए काम में अतिरिक्त सतर्कता रखें। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस सेक्टर से जुड़े पेशेवरों को दिन के दूसरे हिस्से में विशेष ध्यान देना चाहिए। आप जॉब वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करने का विचार कर सकते हैं। कुछ कार्यों के सिलसिले में यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जो छात्र विदेश में एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक सूचना मिल सकती है।
सिंह राशि आर्थिक राशिफल- आर्थिक रूप से दिन संतुलित रहेगा और धन का आगमन संभव है। इससे आप पुराने बकाया चुकाने में सफल रहेंगे। शेयर बाजार में निवेश करने या नए शेयर खरीदने का विचार कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की योजना भी बन सकती है। ऑफिस में अप्रेजल की संभावना है, जिससे आय में बढ़ोतरी हो सकती है और बैंक बैलेंस पर सकारात्मक असर दिखेगा। जीवनसाथी से आर्थिक सहयोग मिलने के संकेत हैं। किसी मित्र या भाई-बहन को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ सकती है, और आप उनकी सहायता करेंगे।
सिंह राशि स्वास्थ्य राशिफल- सेहत को लेकर संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ऑफिस का तनाव घर तक न लाएं और निजी जीवन को प्रभावित न होने दें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना मानसिक राहत देगा। बच्चों में कान या आंख से जुड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। कुछ वरिष्ठ लोगों को नींद से संबंधित समस्या हो सकती है। जोड़ों में दर्द की शिकायत रह सकती है, वहीं खिलाड़ियों को चोट लगने की आशंका है। वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें और सतर्क रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
डॉ. जे.एन पांडेय
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
