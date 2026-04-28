सिंह राशिफल 28 अप्रैल 2026:आज सिंह राशि वालों के लिए क्या है ज्योतिष की सलाह, पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope: राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 28 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा।
Leo Horoscope Today for April 28, 2026: आज शेयर एफर्ट से अच्छे और मजबूत नतीजे आपको मिलेंगे। एक ग्रुप का प्लान, एक पब्लिक एक्सचेंज, आपको ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देंगे, जहां आप कॉन्फिडेंट होंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी उपस्थिति को पार्टिसिपेशन में बदल दें। बोलने से पहले तैयारी करें, आपको हर पल के लिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक सुझाव जो आपके पास आए, एक टाइम से किया गया चेक इन, आज आपको लाभ दिलाएगा। जब आप स्पॉटलाइट के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो आपको प्रभाव पर विश्वास करना आसान होता है। आज का दिन आपको सपोर्ट करेगा लीडरशिप को जो किसी की मदद करें, जो स्टेज्ड हो वो नहीं।
Love Horoscope today, सिंह लव राशिफल
एक रोमांटिक बॉन्ड को किसी सामान्य इन्वोल्वमेंट की जरूरत है, किसी तारीफ की नहीं।जो लोग सिगंल हैंं, वो किसी ऐसे की तरफ खिंचाव महसूस कर सकते हैं, जो उन्हें क्रिएटिव सर्किल, ऑनलाइन और शेयरिंग एक्टिविटी के दौरान मिला है। . जो लोग रिलेशनशिप में है वो एक साथ बैठकर जिस्कस करें, अपनी छोटी जिम्मेदारियों को समधें, प्लान बनाएं , जो देरी से हो रहे हैं काम उनको निपटाएं। आपमें प्यार वहां बढ़ता है जहां आप सिंपल तरीके से शो करते हैं, इप्रेसिव तरीके से दिखावे से प्यार नहीं बढ़ता?
Leo Career Horoscope today, सिंह करियर राशिफल
एक विजिबल रोल आपके फेवर में काम कर सकता है, जब तैयारी असली हो। एक मीटिंग, एक अपडेट और एक प्रेजेंटेशन और क्लाइंट का काम एक टीम का फैसला आपको एक कदम आगे बढञने के लिए कह रहे हैं। आज का दिन सिंह राशि वालों के फेवर में काम जो किसी पर हावी हुए उसे गाइट कर सकता है। आपकी आवाज आगे जा सकती है, अगर इससे किसी की मदद हो जाए। इन कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना और अपनाना चाहिए, बिना किसी काम को हार्म करते हुए। बिजनेस ऑनर्स के लिए आज लाभ मिलने के संके है, किसी ऑडियंस के विश्वास के द्वारा, रैफ्रर्ल के द्वारा या ब्रेंडिंग के द्वारा स्टूडेटं्स को आज मेंटर के पीडबैक और ग्रुप लर्निंग से लाभ होगा।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
सोशल प्लान, क्रिएटिव आइिडयाज, लागत से जुड़े प्रजेंटेशन में प्रैक्टिकल चैक जरूरी है। शाम को गिफ्ट, कपड़े और सेलिब्रेशन और रिवार्ड की खरीददारी आपको अच्छी लग सकती है। एंजॉयमेंट जरूरी है लेकिन आपको खर्चों को लेकर भी सावधान रहना चाहिए क्योंकि असल लाइफ में इफेक्ट करते हैं। खर्चों से आपको पहचान नहीं मिलती है। सेविंग, निवेश, ट्रेडिंग, किसी फैसले को अवाइड करना एक कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल मूव के लिए आपको डेटा की जरूरत होगी, लिमिट्स की भी और उद्देश्य की भी। शांत अनुशासन से आप अपनी बोल्ड खरीददारी को कम कर सकते हैं।
Leo Health Horoscope today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज आपकी एनर्जी डिप हो सकती है, तका लोअर बैक, हार्ट और स्टेमिना, इन सभी को खास केयर की जरूरत है, अगर आप हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहते हैं। आपके शरीर को प्राइवेसी की जरूरत है। आज चीयरफुलनेस आपके लिए थकान देने वाली हो सकती है, जब येअधिक समय तक रहे। अपने आपको रिस्टोर करें, इससे पहले की थकान अधिक हो। अच्छे से पिएं, शाम तक ऑन रहने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी मूवमेंट वहां मदद करती है, जहां एनर्जी वापस मिलती है। आपकी हेल्थ वहां इंप्रूव होगी, जहां आपको अलग -अलग जगह से सपोर्ट मिलेगा, अकेले एफर्ट से कुछ नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें