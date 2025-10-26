सिंह राशिफल 27 अक्टूबर: सिंह राशि वाले आज ना लें लग्जरी सामान, रिश्ते में ना होने दें तीसरे की एंट्री

संक्षेप: Leo Horoscope Today 27 October 2025 Aaj Ka Singh Rashifal Future prediction: राशिचक्र में पांचवी राशि सिंह की होती है, जिसके ग्रह स्वामी सूर्य हैं। जानिए 27 अक्टूबर का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा होने वाला है?

Sun, 26 Oct 2025 10:43 PM

Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 27 अक्टूबर 2025: आपको अपने रिश्ते पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कोई पुराना झगड़ा या गलतफहमी है तो उसे खत्म कर लें ताकि जिंदगी में सुकून आए। ऑफिस के काम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। आर्थिक स्थिति थोड़ी डगमगाएगी। सोच-समझकर ही खर्चे करें।

लव राशिफल: रिश्तों में अहंकार ना आने दें। पार्टनर को चाहिए कि आप थोड़े रोमांटिक बनें और अच्छे से प्यार जताएं। अपने रिश्ते में किसी तीसरे को ना आने दें। इससे दिक्कत हो सकती है। शादीशुदा महिलाओं को घर के माहौल में तनाव हो सकता है। हालांकि स्थिति को प्यार से सुलझा सकते हैं। पार्टनर के साथ रोमांटिक डिनर या फिर देर रात ड्राइव पर जाएं। इससे रिश्ता और भी मजबूत होगा। सिंगल लोग आज किसी खास से मिल सकते हैं।

करियर राशिफल: आपको ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट के जरिए अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, अकाउंटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को कई ऐसे मौके मिलेंगे, जिसमें उनकी ग्रोथ हो सकती है। अगर क्लाइंट नाराज है तो उससे शालीनता से बात करें। हेल्थकेयर और आईटी फील्ड से जुड़े लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है।

आर्थिक राशिफल: पैसों से जुड़ी दिक्कत रहेगी। इससे रोजमर्रा की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। आज महंगा सामान ना लें। लग्जरी वाले सामान को खरीदने से बचें। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर खरीदा जा सकता है। अगर गाड़ी और प्रॉपर्टी लेने का मन बना रहे हैं तो इसके लिए दिन का दूसरा हिस्सा सही रहेगा। घर में किसी इवेंट के लिए पैसा खर्च सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ना करें। सट्टेबाजी तो बिल्कुल ही दूर रहें। बिजनेस से जुड़े लोगों को टैक्स से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं।

सेहत राशिफल: सिंह राशि वालों को सांस से संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। स्किन से जुड़ी परेशानी हो सकती है। वहीं कान और आंखों में जलन की समस्या भी हो सकती है। मीठा कम खाएं। कोल्डड्रिंक से दूर रहें। खाने में फल, सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स बढ़ा दें। अगर कोई सर्जरी करवानी है तो अभी समय सही है। गीली जमीन पर बचकर चलें। फिसलन वाली जगह से बचें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफादार, ऊर्जावान, उत्साही।

कमजोरी: घमंडी, ऐशो-आराम पसंद, लापरवाह, और खुद से ज़्यादा खुश रहने वाले।

प्रतीक: शेर

तत्व: अग्नि

शरीर का हिस्सा: दिल और रीढ़ की हड्डी

शासक ग्रह: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक

प्राकृतिक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छा मेल: सिंह, कुंभ

सामान्य मेल: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम मेल: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com