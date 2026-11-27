सिंह राशिफल में आज (27 नवंबर 2026) अष्टम शनि निजी चिंताओं को भारी रखेगा
Leo horoscope today 27 november 2026: शनि आपकी पर्सनल समस्याओं को और भी बढ़ाएगा। इसलिए कोशिश करें कि अनुशासन में रहें
आमदनी से खर्च संभलने के योग हैं, जबकि साझा रकम पर जवाब देर से आएगा। आय और कारोबार के लिए दिन औसत रहेगा। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री अवस्था वाला अष्टम शनि निजी चिंताओं को भारी रखेगा और बातें धीरे खुलेंगी। लंबी यात्रा रद्द होगी। उसके हिसाब से रखा कार्यक्रम बदलना पड़ेगा और मन में नई व्यवस्था का विचार होगा। कुछ बातचीत आसानी से आगे चलेगी, लेकिन निजी मामले में इंतजार रहेगा। किसी उत्तर की देरी बार बार ध्यान खींचेगी। इसके बीच मित्रों से जुड़ाव के सुखद पल भी होंगे। दिन की गति हर काम में एक जैसी नहीं रहेगी।
सिंह करियर राशिफल में क्या लिखा है
कारोबार सामान्य गति से चलने की संभावना है। बड़ी बढ़त का संकेत नहीं है, फिर भी नियमित काम में लगे रहने की स्थिति बनेगी। लंबी यात्रा रद्द होने से उसके लिए रखा समय दूसरे कामों के लिए उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में बदलाव ध्यान मांगेगा और दिन को नए सिरे से व्यवस्थित करना पड़ेगा। तुला राशि के तीसरे भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों के साथ सौदे की चर्चा तथा पढ़ाई को अनुकूलता देगा। अपनी बात साफ रखने से कामकाजी संवाद उपयोगी रहने के योग हैं। विद्यार्थियों को किसी सहपाठी की मदद मिलने की संभावना है। कठिन हिस्से पर साथी के साथ चर्चा से समझ बेहतर हो सकती है। आज अपनी योजना छोटी रखें। संपर्क बने रहने से धीमी गति के बीच भी काम आगे बढ़ाने की गुंजाइश रहेगी।
सिंह धन राशिफल में क्या लिखा है
आय सामान्य रहने और उससे खर्च संतुलित होने के योग हैं। रोज की जरूरतों के सामने रकम का सहारा मिलेगा, हालांकि बहुत खुलकर खर्च करने की स्थिति नहीं दिखती। साझा धन का सवाल अलग तरह की चिंता देगा। पूरी जानकारी तुरंत सामने नहीं आएगी और किसी उत्तर की प्रतीक्षा लंबी लगेगी। आज मकान लेने या खरीदने की योजना टालना ठीक होगा। उपलब्ध रकम को ही खर्च का आधार बनाएं। चेतावनी साफ है, अनुमानित आमदनी के भरोसे बड़ी जिम्मेदारी उठाना दबाव बढ़ा सकता है। निजी चिंता के कारण कोई आर्थिक प्रश्न ज्यादा भारी लगेगा। जानकारी धीरे सामने आने पर ही रकम की स्थिति स्पष्ट होगी। सामान्य आय के बीच संतुलन बनाना आज मुख्य आर्थिक विषय रहेगा।
सिंह लव राशिफल में क्या लिखा है
प्रेम जीवन में सुधार की संभावना है। प्रिय व्यक्ति से बातचीत में अपनापन बढ़ने के योग हैं और साथ समय बिताना अच्छा लगेगा। निजी चिंताओं के बीच यह संबंध मन को हल्का करेगा। अपनी बात कहने की इच्छा होगी और रिश्ते को लेकर उम्मीद बनेगी। मित्रों से मेलजोल रहेगा। संपर्कों में सक्रियता के साथ किसी मित्र की अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में रहेगा। यह स्थिति आमदनी के विचार और मित्रों के साथ जुड़ाव को प्रमुख रखेगी। हर बातचीत रकम तक सीमित नहीं होगी। किसी परिचित की खुशी सुनकर अपना ध्यान चिंता से हटेगा। दिन का भावनात्मक सहारा प्रेम में सुधार की उम्मीद और मित्रों का साथ रहेगा।
सिंह हेल्थ राशिफल में क्या लिखा है
मन पर निजी चिंता का भार रहेगा। किसी जवाब की प्रतीक्षा करते हुए ध्यान बार बार उसी विषय पर लौटेगा। इससे विश्राम के समय भी विचार चलते रहने की संभावना है। मित्रों से बातचीत अच्छी लगेगी, फिर भी लंबित मामला मन के एक कोने में बना रहेगा। दिनचर्या में आराम की जगह रखें। यात्रा रद्द होने के बाद कार्यक्रम बदलने से कुछ असमंजस होगा। अचानक मिले खाली समय को किस काम में लगाएं, यह प्रश्न उठेगा। बातों के धीरे खुलने से इंतजार लंबा महसूस होगा। बीच के सुखद संपर्क मन को राहत देंगे। आज सक्रिय बातचीत और निजी चिंता दोनों साथ रहेंगी, इसलिए दिन के हल्के और भारी हिस्सों का अंतर साफ महसूस होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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