सिंह राशिफल 27 नवंबर : सिंह राशि वाले आज प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दें, स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव की स्थिति

संक्षेप: Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों के काम में रुकावटें आएंगी लेकिन आप फिर भी अपने टास्क पूरे कर लेंगे।

Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 27 नवंबर 2025: प्यार में आज थोड़ा ढील देकर चलें और जो भी पुराने मुद्दे हैं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस में फोकस बनाए रखें, प्रोडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें दूर हो सकती हैं। सेहत में थोड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। दूसरी तरफ, रिश्ते में आपकी सच्चाई और ईमानदारी आज आपके ही काम आएगी।काम पर अपनी क्षमताएं दिखाने के मौके मिलेंगे। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन शारीरिक रूप से आज कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: प्यार में खुश रहिए, माहौल अच्छा रहेगा। ईगो को लेकर थोड़ी टकरार हो सकती है, लेकिन रिश्ते पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ेगा। कुछ महिलाएx आज अपने एक्स से मिल सकती हैं और पुराना रिश्ता फिर से शुरू होने की संभावना है। पार्टनर की बातें धैर्य से सुनें, जिद बिल्कुल न करें। रिश्ते को पजेसिवनेस से दूर रखें। इससे ही खुशी बढ़ेगी। शादीशुदा महिलाओं को आज बातचीत में गलतफहमी हो सकती है, जिसकी वजह से दोपहर बाद थोड़ा तनाव बन सकता है।

करियर राशिफल: काम में रुकावटें आएंगी लेकिन आप फिर भी अपने टास्क पूरे कर लेंगे। यही आपकी पहचान मजबूत करेगा। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोलियम, एडवर्टाइजिंग और बैंकिंग सेक्टर वालों को अपने टेक्निकल स्किल्स अपडेट करने की जरूरत है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्लाइंट्स पर अच्छा असर डालेगी। जो लोग हायर एजुकेशन या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दिन बेहतर है। बिजनेस करने वालों की नए पार्टनर्स से मुलाकात होगी और कुछ अच्छे डील्स भी साइन हो सकते हैं, जिसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा।

आर्थिक राशिफल: पुरानी निवेश योजनाओं से पैसा मिलने की संभावना है। कुछ महिलाएं आज परिवार में किसी समारोह पर खर्च कर सकती हैं। जो लोग विदेश यात्रा का सोच रहे हैं वे आज होटल और फ्लाइट की बुकिंग कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन खरीदने का भी मन बना सकते हैं। बिजनेस बढ़ाने का सही समय है। प्रमोटर्स से फंड मिलने के संकेत हैं।कुछ लोगों को आज मेडिकल खर्च भी करना पड़ सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत में आज उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रह सकती है। काम और निजी जिंदगी के बीच बैलेंस रखना जरूरी है, वरना थकान बढ़ेगी। जो लोग हल्का-फुल्का स्मोक करते हैं उन्हें आज ही ये आदत छोड़ देने की सलाह दी जाती है। लंग्स को ठीक रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। तेल, मसाले और फैटी चीजों से दूरी रहें। वजन पर कंट्रोल जरूरी है। कुछ बच्चों को आज पेट से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। कई लोगों को जोड़ों में दर्द भी महसूस हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com