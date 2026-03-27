सिंह राशिफल 27 मार्च 2026: सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo Horoscope Today 27 March 2026 :सिंह राशि वालों को लवलाइफ की परेशानियों को आज कम करना चाहिए। कोशिश करें लवअफेयर में सरप्राइज दें और इसके सरप्राइज को लेने के लिए तैयार रहें? ऑफिस में आपके सामने कई ऐसे मौके आएंगे, जहां आप अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे। आपके पास पैसा भी आएगा।आपकी प्रोफेशनल सक्सेस से आपको ग्रोथ मिलेगी। आपको रिलेशनशिप के इश्यूज को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करना चाहिए। आज धन को स्मार्ट तरीके से हैंडल करे और आपकी हेल्थ को लेकर आज दिक्कतें सामने आ सकती हैं।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों की लवलाइफ में दिक्कतें रहेंगी। आपको आपको आज बहस का सामना भी करना पड़ सकता है। आपका लवर आज किसी छोटे से एक्सक्यूज के साथ आएगा और रिलेशनशिप से बाहर चला जाएगा। कुछ रिलेशनशिप में आज बात शादी तक पहुंच जाएगी। महिलाओं को अपने लवर के लिए अधिक ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन इससे आपके रिलेशनशिप में थोड़ी दिक्कतें भी होंगी। आज आपके सामने इंगेज होने के चांस आ सकते हैं। शादीशुदा लोग आज अपने परिवार को बढ़ाने को लेकर सोच सकते हैं। आज आपके रिलेशनशिप को पैरेंट्स का सपोर्ट भी मिलेगा।
Leo Career Horoscope Today, सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों के सामने नए चैलेंज सामने आ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पर्फोर्मेंस जारी रखनी है। कोशिश करेंकि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को नेगोशिएट टेबल पर इस्तेमाल करें। आपको टीम सेशन में नए आइडियाज आ सकते हैं। आज आपका क्लाइंट भी खुश होगा, खासतौर पर किसी बड़े प्रोजेक्च में आपकी पर्फोर्मेंस से। आपको नए ऑफर लेटर आज मिल सकते हैं।बिजनेसमैन भी आज लोकल प्रशासन से मिलकर सभी मुद्दों को सुलझा लेंगे। मार्केटिंग और सेल्स के लोग आज ट्रैवल करेंगे और हेल्थ केयर प्रोफेशनल आज क्रिटिकल केस में बिजी रहेंगे।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
आज आपके पास पैसा आएगा। आपको इससे आर्थिक ड्यूज क्लियर करने में मदद मिलेगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदने के आइडियाज से आगे आना चाहिए। आप आज प्रोपर्टी भी खरीदेंगे। आज भाई-बहनों के साथ प्रोपर्टी से जुड़े मामले सोल्व कर लेंगे। कुछ लोग बिजनेस को लेकर सावधान रहना हैं,खासतौर पर अगर नईपार्टनरशिप डील कर रहे हैं। आज आपके पास ऐसे भी मौके आएंगे, जब आप भाई बहनों के साथ आर्थिक मामलों को सोल्व कर लेंगे और उनको आर्थिक सहायता भी देंगे। आपको पैसा आज दान करना चाहिए।
Leo Health Horoscope Today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ एक इश्यू रहेंगा आपको मेंटल स्ट्रेस तो आज हो सकता है, साथ बीपी की भी शिकायत हो सकती है। आपको छाती से जुड़ा इंफेक्शन भी आज परेशान कर सकता है। बच्चों में वायरल फीवर की दिक्कत आज सामने आ सकती है, गले में दर्द के कारणभी आज स्कूल की छुट्टी करेंगे। आज आंखों और पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द की भी शिकायत होगी, लेकिन ये सीरियस नहीं होगी। किसी बस और ट्रैन में चढ रहे हैं, तो सावधान रहें।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट