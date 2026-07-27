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सिंह राशिफल 27 जुलाई 2026: करियर में मिलेगी बड़ी सफलता, प्रेम जीवन रहेगा शानदार, लेकिन खर्च में रखें सावधानी

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मकता, आत्मविश्वास और नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। करियर, पढ़ाई और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं तथा आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। प्रेम संबंधों और पारिवारिक जीवन में अपनापन बढ़ेगा, लेकिन साथी की भावनाओं का भी ध्यान रखें।

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सिंह राशिफल 25 जुलाई

Leo Horoscope Today 27 July 2026: रचनात्मकता, आत्मअभिव्यक्ति और मन की खुशी इस दिन का मजबूत पक्ष है। आप खुद को थोड़ी हल्की, खुली और आत्मविश्वासी ऊर्जा में पाएंगे। जो लोग कला, लेखन, डिजाइन, कंटेंट, ट्रेनिंग, खेल, बच्चों या किसी प्रस्तुति से जुड़े हैं, उनके लिए दिन खास उपयोगी हो सकता है। मन किसी पसंदीदा काम में लगाना आसान रहेगा। परिवार या मित्रों के साथ किसी छोटे समारोह, मिलन या अनौपचारिक मुलाकात की संभावना भी बन सकती है। हालांकि भीतर एक हिस्सा ऐसा भी रहेगा जो थोड़ी शांति और निजी समय चाहता है। सूर्य और गुरु खर्च और विश्राम के पक्ष को छू रहे हैं, इसलिए बाहर से सक्रिय दिखने के बावजूद आपको अंदर से ठहराव भी चाहिए होगा। चंद्रमा आनंद और सीख के क्षेत्र को जगाता है, इसलिए पढ़ाई, अभ्यास और अभिव्यक्ति का अच्छा मेल बन सकता है। बच्चों से जुड़ी खुशी, उनकी प्रगति या उनकी किसी उपलब्धि पर गर्व महसूस हो सकता है। बस अपने उत्साह में बाकी लोगों को नजरअंदाज न करें।

सिंह राशि का लव राशिफल

प्रेम के मामले में आकर्षण बढ़ा रहेगा। आपकी मौजूदगी प्रभावशाली रहेगी और लोग आपकी ओर सहज खिंचे महसूस कर सकते हैं। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए साथ समय बिताने, खुलकर बात करने और छोटी खुशियां साझा करने का अच्छा समय है। फिर भी साथी की बात बीच में काटना या केवल अपनी ही इच्छा चलाना ठीक नहीं होगा। जीवनसाथी को आपसे ध्यान और भावनात्मक उपलब्धता चाहिए हो सकती है। बच्चों के साथ समय अच्छा बीतेगा। किसी पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में रिश्तों को गर्माहट मिल सकती है।

सिंह राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई में सफलता के संकेत हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी परीक्षा, प्रस्तुति, प्रदर्शन या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं। याददाश्त, आत्मविश्वास और मंच पर खुद को रखने की क्षमता बढ़ी हुई रहेगी। नौकरीपेशा लोग अपने काम को भरोसे के साथ पूरा करेंगे। नेतृत्व लेने की स्थिति बने तो पीछे न हटें, पर टीम की मेहनत का सम्मान भी करें। मंगल करियर क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए काम में ऊर्जा और परिणाम दोनों मिल सकते हैं। कारोबारियों के लिए नए संपर्क, बाहर के काम या विस्तार पर विचार बन सकता है। खिलाड़ियों और प्रदर्शन आधारित क्षेत्रों में लगे लोगों को सराहना मिल सकती है।

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सिंह राशि का आर्थिक राशिफल

धन के मामले में दिन ठीक है, पर खर्च भी साथ चल सकता है। अपनी पसंद, शौक, बच्चों, यात्रा, उपहार या सामाजिक मेलजोल पर खर्च बढ़ने की संभावना है। कमाई स्थिर रहे तो भी दिखावे के लिए खर्च न बढ़ाएं। कोई नई योजना या खरीदारी आकर्षक लगेगी, लेकिन तुलना करके फैसला लें। बचत को छेड़े बिना जरूरत का खर्च करना ही समझदारी होगी। जिन लोगों को भुगतान लेना है, वे विनम्र फॉलोअप करें। छोटा लाभ भी राहत देगा।

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सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर शरीर को आराम की भी जरूरत है। देर रात तक जागना, अनियमित खाना या बहुत ज्यादा सामाजिक व्यस्तता थकान दे सकती है। मन प्रसन्न रहेगा तो सेहत भी ठीक रहेगी, इसलिए अपनी पसंद का कुछ समय जरूर निकालें। हल्की एक्सरसाइज, पानी और पर्याप्त नींद पर ध्यान दें। अगर काम और आराम का तालमेल बना लिया तो दिन सुखद रहेगा।

आज की सलाह: खुशी बांटें, पर अपनी ऊर्जा बचाकर चलें और आराम के लिए भी समय रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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