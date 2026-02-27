सिंह राशिफल 27 फरवरी 2026: आज सिंह राशि वाले लवलाइफ में भाग्यशाली, पैसा भीआएगा पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज सिंह राशि वाले लवलाइफ में भाग्यशाली, पैसा भीआएगा पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope Today 27 February 2026 : सेफ आर्थिक इश्यूज को देखें। आज हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर आप अपनी लवलाइफ में खुश रहना चाहते हैं, तो आपको ईगो को कम कर देना चाहिए। आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों पॉजिटिव रहेगी। आज ऑफिशियल इश्यू दो प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ सोल्व करें।
सिंह लव राशिफल
आज प्यार के मामले में सिंह राशि वाले भाग्यशाली रहेंगे। आपकी लवलाइफ में कोई बड़ी असहमति या इश्यू नहीं होगा। आज आप दोनों के बीच रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। आप अभी के मामलों को क्लियर करने में सफल रहेंगे। शाम के समय आपके लिए खास है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। कुछ महिलाएं आज पैरेंट्स का सपोर्ट पाएंगी। आपको लंबे समय के लिए रिलेशनशिप में आज दिक्कत होगी। शादीशुदा महिलाओं को किसी तीसरे इंसान के आपकी लाइफ में एंट्री को लेकर खास ध्यान रखना चाहिए।
सिंह करियर राशिफल
आज ञफिस लाइफ में आपको ऑफिस प़लिटिक्स के तौर दिक्कतें देखने को मिलेंगे। आप अगर किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो आपके लिए खास है। एक्टर आर्टिस्ट, लेखक, म्यूजिशियन, स्पोर्ट्सपर्सनल, आपको अपने स्किल्स दिखाने के लिए नए मौके मिलेंगे। जो लोग टीम को मैनेज करते हैं, वो लोग इनोवेटिव कॉन्सेप्ट के साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर आएं। सरकारी अधिकारियों को अपने सीनियर्स के साथ बातचीत करते समय सावधान रहना चाहिए। स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज को देख रहे हैं, उनके लिए नए मौके पाएंगे। बिजनेसमैन के टैक्स से जुड़े इश्यू सोल्व होंगे।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों के पास पैसा आएगा, लेकिन आपके लिए सही नहीं है कि आप आंखे बंद करके पैसा खर्च करें। आपके लिए प्रोपर्टी या वाहन खरीदना चाहते हैं, तो आपके लिए दोपहर का समय अच्छा है। आप आज पैसा डोनेट भी कर सकते हैं।आपको आज सट्टे से जुड़े कारोबार में पैसा नहीं लगाना है। आज बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं,सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आज कुछ लोगों को या रिश्तेदारों को फ्रेंड या रिश्तेगारों के मेडिकल के कारणों से पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
सिंह हेल्थ राशिफल
इस समय आपको एल्कोहल को नहीं लेना गै। आपको योग की प्रैक्टिस करनी है और मानसिक तौर पर फिट रहना है। आपको छोटे वायरस से जुड़े इंफेक्शन हो सकते हैं, इसलिए अपना खास ध्यान रखें, इससे नॉर्मल लाइफ में असर नहीं होगा। आपको लिए मेडिकल सर्जरी के लिए अ्चछा समय करा सकते हैं। अगर आपका आज का शेड्यूल है, तो आप आगे जाएं। आज गले में इंफेक्शन भी हो सकता है, आज एल्कोहल का खास ध्यान रखें, रात में एल्कोहल के इस्तेमाल के बाद गाड़ी ना चलाएं।
लेखक के बारे में
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां