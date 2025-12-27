Hindustan Hindi News
आज का सिंह राशिफल 27 दिसंबर 2025: विवादों से रहें दूर, समझदारी से लें फैसले

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों को आज नए और चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लेने पड़ सकते हैं।

Dec 27, 2025 06:22 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope Today, सिंह राशिफल 27 दिसंबर 2025: सिंह राशि वालों के प्रेम जीवन में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जिन्हें समय रहते सुलझाना जरूरी होगा। कामकाज में भी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करें। निवेश सुरक्षित रखें। आज सेहत से जुड़ी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। निजी और प्रोफेशनल दोनों ही जिंदगी में विवादों से दूर रहें। पैसों से जुड़े फैसले समझदारी से लें। धन लाभ के योग हैं, लेकिन सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी रहेगी।

सिंह राशि का लव राशिफल: सिंह राशि वालों को दिन के पहले भाग में रिश्ते में हल्का तनाव रह सकता है, जो आपके जीवन में असर डाल सकता है। कुछ पुरुष जातकों को प्रेम जीवन में परेशानी महसूस हो सकती है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उन्हें बातचीत पर खास ध्यान देना चाहिए। बोलते समय समझदारी रखें, इससे दिन प्यार भरा रहेगा। साथ में घूमने या ट्रिप की योजना भी बन सकती है, खासकर नए रिश्तों के लिए यह जरूरी है। शादीशुदा लोगों को ऑफिस रोमांस से दूर रहना चाहिए, नहीं तो जीवनसाथी को इसकी भनक लग सकती है।

सिंह राशि का करियर राशिफल: सिंह राशि वालों को आज नए और चुनौतीपूर्ण काम हाथ में लेने पड़ सकते हैं। जो काम अलग सोच और नए आइडिया मांगते हैं, उनमें आपकी तारीफ होगी। जो लोग नई नौकरी में हैं, उन्हें टीम मीटिंग में समझदारी और कूटनीति से बात करनी चाहिए। कुछ लोग आपके खिलाफ बातें उठा सकते हैं, ऐसे में भावुक होने से बचें। व्यापारियों को लाइसेंस से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और कुछ अधिकारी गलत मांग भी कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा देने वाले छात्रों को अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।

सिंह राशि का आर्थिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए आज धन लाभ के योग हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान या जरूरी चीजें खरीद सकते हैं। परिवार में किसी की तबीयत को लेकर खर्च करना पड़ सकता है। बिजनेस में निवेश के लिए दिन अच्छा है, लेकिन पूरी जानकारी और सही प्लान के साथ ही कदम उठाएं। कोई दोस्त आर्थिक मदद मांग सकता है, जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। यात्रा के दौरान कार्ड से पेमेंट करते समय सावधान रहें। कारोबारियों को आज अच्छा मुनाफा मिल सकता है।

सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सिंह राशि वालों को आज सेहत से जुड़ी परेशानियां रह सकती हैं। सांस या फेफड़ों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। ब्लड प्रेशर की समस्या भी परेशान कर सकती है। बुज़ुर्गों को फिसलन वाली जगहों पर चलते समय सावधानी रखनी चाहिए। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। कान या आंखों से जुड़ी परेशानी भी हो सकती है। दवाइयां बिल्कुल न छोड़ें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
