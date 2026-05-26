सिंह राशिफल 26 मई 2026: कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन? पढ़ें यहां विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों की लवलाइफ में उथलपुथल, आर्थिक समृद्धि फेवर में रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ Hindustan
Leo Horoscope 26 May 2026, सिंह राशिफल: आज 26 मई 2026 का दिन सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, विनम्रता और समय का सही उपयोग करने वाला दिन है। आपका साहसी स्वभाव आज गर्मजोशी के साथ नेतृत्व करने में मदद करेगा। छोटे-छोटे कामों को समय पर पूरा करने से आपको सफलता और सराहना दोनों मिल सकती है। सकारात्मक सोच और शांत व्यवहार आपके लिए सबसे अच्छा साथी रहेगा। बेवजह की बहस या जल्दबाजी से बचें, तो दिन आपके पक्ष में रहेगा।
लव राशिफल
आज प्रेम और रिश्तों में गर्मजोशी, हल्कापन और मस्ती का माहौल रहेगा। अविवाहित लोग नए लोगों से आसानी से बातचीत शुरू कर सकते हैं। आपकी मुस्कान और आत्मविश्वास किसी अच्छे रिश्ते की शुरुआत करा सकता है। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए आज छोटी-छोटी खुशियां बनाने का दिन है। साथ में पार्क घूमना, कॉफी पीना या घर पर फिल्म देखना अच्छा रहेगा। एक-दूसरे की छोटी तारीफ करें और हंसी-मजाक बनाए रखें। नियंत्रण करने वाले शब्दों या बहस से बचें। सच्ची प्रशंसा और छोटे-छोटे इशारे आज रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे। विवाहित जोड़ों के लिए भी रोमांस ताजा करने का अच्छा मौका है।
करियर राशिफल
वर्कप्लेस पर आज पहल करने और क्रिएटिव काम करने का दिन है। अगर आप लेखन, डिजाइन, पढ़ाने, प्रेजेंटेशन या लोगों से जुड़े क्षेत्र में काम करते हैं, तो आज कोई नया आइडिया मिल सकता है। उसे तुरंत नकारें नहीं, धीरे-धीरे इसे आकार दें। टीम के साथ अच्छा तालमेल रखें और सफलता का श्रेय सबको दें। सीनियर के सामने अपनी प्रोग्रेस साफ-साफ बताएं। छात्रों को उन विषयों में अच्छा प्रदर्शन मिल सकता है, जहां कल्पना और बोलने की क्षमता काम आती है। आज का छोटा कदम भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है।
मनी राशिफल
आर्थिक स्थिति आज संतुलित रहेगी, लेकिन सावधानी बरतनी होगी। नियमित खर्चों की समीक्षा करें और जरूरत नहीं वाली चीजों पर खर्च कम करें। जोखिम भरा निवेश या बिना सोचे-समझे खरीदारी से बचें। अगर अतिरिक्त कमाई की जरूरत है, तो छोटा फ्रीलांस काम या पुरानी चीजें बेचने पर विचार कर सकते हैं। छोटी-छोटी बचत की आदत डालें। बैंक स्टेटमेंट समय-समय पर जरूर देखें। थोड़ी सावधानी आज आपको आने वाले समय की परेशानी से बचा सकती है।
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन हल्की देखभाल जरूरी है। दिन की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग और गहरी सांसों से करें। ताजे फल, साबुत अनाज और गर्म चीजों का सेवन करें। स्क्रीन से बीच-बीच में ब्रेक लें। भारी व्यायाम से बचें और पर्याप्त पानी पिएं। रात को समय पर सोने की कोशिश करें। परिवार के साथ हल्का-फुल्का समय बिताना मानसिक शांति देगा। आज स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें तो दिन अच्छा बीतेगा।
26 मई 2026 सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास और संतुलन का दिन है। छोटे कामों को समय पर पूरा करें, सकारात्मक रहें और बेवजह की बहस से दूर रहें। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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