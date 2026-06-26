सिंह राशिफल 26 जून 2026: पैसा मेहनत से आएगा, अचानक लाभ पर भरोसा न करें
aaj ka Singh Rashifal: दिन की शुरुआत में चंद्रमा प्रयास और हिम्मत के क्षेत्र को सहारा देता है, इसलिए छोटे लेकिन स्पष्ट कदम अच्छे रहेंगे। बाद में जब उसका रुख घर और सुकून की ओर जाएगा, तो आराम और भावनात्मक सुरक्षा की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। शाम को खुद को धीमा पड़ने की अनुमति दें।
हर दिन मेहनत मांगता है, और इसी वजह से समय बढ़ने के साथ टेंशन और बेचैनी थोड़ी बढ़ सकती है। ग्रहों की स्थिति आपकी अंदरूनी ऊर्जा पर शांत दबाव डाल रही है और आपसे ऐसे काम को पूरा करने को कह रही है जिसमें लगातार कोशिश चाहिए, केवल चमकदार प्रस्तुति नहीं। किसी कम्युनिकेशन, जैसे ईमेल चेन या रिपोर्ट, को लेकर जल्दी का एहसास आपको सतर्क बनाए रख सकता है। पड़ोसियों या भाई-बहनों के साथ संबंधों में सुधार दिखता है, और छोटी सी दोस्ताना बात भी मूड हल्का कर सकती है। पड़ोस में किसी छोटे उत्सव या समारोह में शामिल होने की संभावना है। थोड़ा समय निकालकर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा। मन पुराने दोस्तों की तरफ भी जा सकता है और किसी पुराने मित्र का संदेश यादें जगा सकता है। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखें और कामों के बीच जल्दबाजी न करें, क्योंकि ध्यान बंटा हुआ रह सकता है।
सिंह लव राशिफल
नई दोस्ती बनने की संभावना है, और कुछ लोगों के लिए दोस्ती और आकर्षण की रेखा हल्की धुंधली भी हो सकती है। पड़ोस के किसी व्यक्ति या रोज की यात्रा में मिलने वाले किसी इंसान से बातचीत किसी दिलचस्प समानता को सामने ला सकती है। अगर आप प्रतिबद्ध रिश्ता में हैं, तो जीवनसाथी आपकी भीतर की बेचैनी महसूस कर सकता है और सहारा देने की कोशिश करेगा। उसे सहजता से स्वीकार करें, अपने मन में बंद न हो जाएं। साझेदारी के क्षेत्र में राहु होने से रिश्ते का माहौल थोड़ा अनिश्चित लग सकता है। साथी अपने ही विचारों में डूबा या थोड़े दूर दिख सकते हैं। इसे निजी अस्वीकार जैसा न लें। धैर्य आपका साथ देगा। पुराना दोस्त संपर्क करे तो पुरानी बातों पर हंसी-मजाक दिन की कठोरता कम कर सकता है। जो लोग अकेले हैं, उनके लिए आसपास का कोई सामुदायिक कार्यक्रम या स्थानीय मिलन संभावनापूर्ण मुलाकात की पृष्ठभूमि बन सकता है। चीजों को धीरे-धीरे बढ़ने दें। दिन की ऊर्जा बड़े इजहार से ज्यादा भरोसा बनाने के लिए बेहतर है।
सिंह करियर राशिफल
आज केवल मेहनत ही रास्ता दिखाएगी, शॉर्टकट नहीं। करियर के क्षेत्र में मंगल आपको पहल करने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन इससे धीमे साथियों पर अधीरता भी बढ़ सकती है। किसी परेशान करने वाले ईमेल का जवाब देने से पहले गहरी सांस लें। किसी प्रोजेक्ट में छोटी अड़चन आ सकती है, और उसे शांत दिमाग से सुलझाने की आपकी क्षमता नोटिस की जाएगी। छात्रों को डेडलाइन या प्रतियोगी परीक्षा का दबाव महसूस हो सकता है। छोटे भाई-बहन या करीबी सहपाठी का सहयोग बोझ हल्का कर सकता है। रिवीजन को छोटे हिस्सों में बांटें। काम या पढ़ाई में कोई वरिष्ठ व्यक्ति ऐसा फीडबैक दे सकता है जो सुनने में सीधा लगे, लेकिन उसी में आगे का सही संकेत छिपा है। उसे अनदेखा न करें। अगर आप नेतृत्व की भूमिका में हैं, तो टीम को आपकी स्थिरता चाहिए, गति नहीं। लंबे प्रोजेक्ट पर जल्दबाजी में लिया गया फैसला उलटा पड़ सकता है, इसलिए संभव हो तो एक रात सोच लें। यह दिन चमक से ज्यादा धैर्यपूर्ण लगातार प्रयास को फल देता है।
सिंह धन राशिफल
पैसा मेहनत से ही आएगा, इसलिए किसी अचानक लाभ की उम्मीद पर भरोसा न करें। फ्रीलांस काम या साइड प्रोजेक्ट में अतिरिक्त घंटे देने पड़ सकते हैं, लेकिन भुगतान उचित रहने की संभावना है। बेचैनी दूर करने के लिए बाहर का खाना या अचानक ऑनलाइन शॉपिंग करने से बचें, क्योंकि थोड़ी देर की राहत खर्च के लायक नहीं लगेगी। गाड़ी या रोज की यात्रा से जुड़ा कोई छोटा जरूरी खर्च टलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए बजट में जगह रखें। खर्च और छिपे मामलों वाले क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति दोस्त को पैसा उधार देने से सावधान कर रही है, चाहे उसकी बात कितनी जरूरी क्यों न लगे। पहले अपनी वित्तीय स्थिति साफ रखें। किसी पुरानी सब्सक्रिप्शन या ऑटो-पे बिल की जांच करें। वहां छोटी बचत निकल सकती है। शाम निवेश की योजना बनाने के लिए बेहतर है, उस पर तुरंत अमल करने के लिए नहीं। बैंक बैलेंस को चिंता का कारण नहीं, शांत सुरक्षा का आधार बनने दें।
सिंह हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बाहर का खाना टालें, क्योंकि पाचन आज थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। जो तनाव आप उठा रहे हैं, वह कंधों या कमर में जकड़न के रूप में बैठ सकता है। सुबह और शाम कुछ हल्की स्ट्रेचिंग मदद करेगी। गाड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि मन भटक सकता है। ड्राइव करते समय फोन साइलेंट रखना बेहतर रहेगा। बेचैनी नींद को प्रभावित कर सकती है, इसलिए गरम पानी से नहाना और स्क्रीन से दूर रहकर सोने की तैयारी करना जरूरी होगा। सिर भारी लगे तो कुछ देर डेस्क से हटें और आंखों को आराम दें। शरीर को इस समय पानी और विराम चाहिए, कॉफी का एक और कप नहीं। खुली हवा में छोटी वॉक, खासकर शांत जगह पर, तनाव कम कर सकती है। थकान के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज न करें।
आज की सलाह: पड़ोस में किसी से छोटी और दोस्ताना बातचीत दिन का तनाव तोड़ सकती है और मुस्कान दे सकती है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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