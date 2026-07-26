सिंह राशिफल 26 जुलाई 2026: दोपहर के बाद बदलेगी किस्मत, करियर में मिलेगा नया मौका, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकियां
आज सिंह राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन दोपहर के बाद हालात तेजी से आपके पक्ष में आने लगेंगे। करियर में नई जिम्मेदारी या पहचान मिलने के योग हैं और पुराने रुके काम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में बातचीत से दूरियां कम होंगी और परिवार का सहयोग मिलेगा।
Leo Horoscope Today 26 July 2026: सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ने वाला रहेगा। सुबह उठते ही किसी बड़े काम में कूदने का मन नहीं करेगा। घर का माहौल, परिवार के साथ बातचीत या अपने कमरे में थोड़ा वक्त बिताना ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर मां या पिता से किसी बात पर काफी समय से चर्चा नहीं हुई है तो आज बात हो सकती है। मन में चल रही कुछ उलझनें भी धीरे-धीरे साफ होंगी। इसलिए सुबह खुद पर किसी तरह का दबाव न बनाएं। दोपहर के बाद हालात बदलने लगेंगे। आपका वही पुराना जोश वापस आएगा। लोगों से मिलने, हंसने-बोलने और नए काम शुरू करने का मन करेगा। अगर किसी काम को सिर्फ इस वजह से टाल रहे थे कि सही समय नहीं मिल रहा था, तो अब आगे बढ़ सकते हैं। आज आपकी बातों का असर लोगों पर रहेगा। ऑफिस हो या परिवार, लोग आपकी राय सुनना पसंद करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, हर जगह अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें। कई बार सामने वाले की बात सुनना भी जरूरी होता है। दिन के आखिर तक कोई अच्छी खबर या मन को खुशी देने वाली बात मिल सकती है।
सिंह राशि का लव राशिफल
रिश्तों के लिहाज से दिन अच्छा रहने वाला है। अगर पिछले कुछ दिनों से पार्टनर के साथ बात कम हो रही थी तो आज दूरी कम हो सकती है। जीवनसाथी के साथ घर या भविष्य को लेकर कोई जरूरी चर्चा होगी और दोनों एक-दूसरे की बात समझने की कोशिश करेंगे। प्रेम संबंध में हैं तो मुलाकात या लंबी बातचीत का मौका मिल सकता है। अविवाहित लोगों की किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है जो आगे चलकर खास बन जाए। गुस्से या जिद में कोई बात कहने से बचें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है।
सिंह राशि का करियर राशिफल
काम के मामले में दिन आपके पक्ष में रहेगा। सुबह पुराने काम पूरे करना बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद नई जिम्मेदारी मिल सकती है या कोई ऐसा काम हाथ में आएगा जिससे आपकी पहचान बनेगी। नौकरी करने वाले लोगों की मेहनत अधिकारियों की नजर में आएगी। कारोबार करने वालों को नया काम या नया ग्राहक मिल सकता है। हालांकि किसी बड़े निवेश या साझेदारी का फैसला बिना पूरी जानकारी के न लें। छात्रों के लिए भी दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा और तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ेगी।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी साथ-साथ चलेंगे। बच्चों, घूमने-फिरने या अपनी पसंद की किसी चीज पर पैसा खर्च हो सकता है। अगर निवेश करने का विचार है तो पहले पूरी जानकारी जुटा लें। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में फैसला न करें। पुराने संपर्कों से आर्थिक फायदा मिलने की भी संभावना है।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सुबह थोड़ी थकान या आलस महसूस हो सकता है। समय पर नाश्ता करें और पानी पीने में लापरवाही न करें। दिन चढ़ने के साथ शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। अगर लगातार काम कर रहे हैं तो बीच-बीच में थोड़ा आराम भी करें। तनाव ज्यादा महसूस हो तो शाम को टहलना या मनपसंद काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: सुबह खुद को समय दें, लेकिन दोपहर के बाद मिलने वाले हर अच्छे मौके का पूरा फायदा उठाएं। आज आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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