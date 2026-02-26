Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 26 फरवरी 2026: आज सिंह राशि वाली महिलाएं, जो सीनियर पॉजिशन में है, वो आज एकस्ट्रा सावधान रहें, पढ़ें राशिफल

Feb 26, 2026 06:58 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज सिंह राशि वाली महिलाएं, जो सीनियर पॉजिशन में है, वो आज एकस्ट्रा सावधान रहें, पढ़ें राशिफल   

Leo Horoscope Today 26 February 2026 :आपके लिए कॉन्फिडेंस बहुत खास है। आज लवलाइफ में खुशनुमा पल आपका इंतजार करेंगे। आपको प्रोफेशनल मामलों को सुलझाने में भी सफलता मिलेगी। आपको सामने फाइनेंशियल जो ड्यूज हैं, वो आप निपटाने की कोशिश करें। आज लवलाइप में को अपनी लवलाइफ को बरकरार रखने पर विचार करें। इस समय प्रोफेशनल लाइफ में सेफ फैसलों को प्राथमिकता दें, साथ ही धन भी आपके फेवर में है। आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी।

सिंह लव राशिफल

आज सिंह राशि के लोगों का लवर सपोर्ट करेगा। यह आपकी लाइफ में रिफलेक्ट होगा। आपकी लाइफ में बहुत असहमतियां रहेगी, लेकिननइसके बाद भी आप अच्छी से लवलाइफ में रहेंगे। आज महिलाएं अपने लवर से अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकती हैं।वे इस मामले में अपने पैरेंट्स की सपोर्ट भी पा सकती हैं। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने पार्टनर और लवर के साथ किसी रोमांटिक डिनर पर जाएं। इसके बाद आप अपने पैरेंट्स से अपने लवर को मिला सकते हैं। आज लंबी दूरी वाले रिलेशनशिप में दिक्कते बढेंगी, आपको बातचीत अधिक करनी होगी।

सिंह करियर राशिफल

आज जो महिलाएं सीनियर पॉजिशन में है, वो आज एकस्ट्रा सावधान रहें। आपकेअंडर में काम करने वाले अपने फायदे के लिए आपको प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, इसलिए इमोशंस में ना फंसें और दिमाग से काम लें। जो लोग नौकरी छोड़ना चाहते हैं, वो आज पेपर डाल सकते हैं, आपको जल्दी एक नई नौकरी मिलेगी, जिसमें आप अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे। आपके प्रोफेशन में भी आज यह दिखेगा खासकर कंस्ट्रक्शन, आईटी, हेल्थ सर्विस, ऑटोमोबाइल, पर्यटन, सशस्त्र बल, कानून प्रवर्तन, रेलवे और मीडिया। आज एग्जान देने वाले, विशेषकर स्टूडेंट्स को परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

सिंह मनी राशिफल

आज सिंह राशि वालों को इस बात का खास ध्यान रखना है कि वो अधिक समय लग्जारी आइटम में खर्च ना करें। आपको इलेक्ट्रॉनिक चीजों को खरीदना अच्छा है, इसके अलावा अगर पैसा लगाना चाहते हैं, तो रिअल एस्टेट में लगाएं। आज समाज को ध्यान में रखकर भी दान कर सकते हैं। कुछ महिलाएं आज दोस्तों के साथ समय सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिन चुन सकती हैं। आज रिश्तेदारों से प्रोपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर बातचीत ना करें। बिजनेसमैन प्रमोटर्स के जरिए आजपंड पा लेंगे।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज सिंह राशिवालों को कोई बड़ा हेल्थ इश्यू नहीं रहेगा । आपको डेली रुटीन ठीक रहेगा। जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, वो लोग धूल भरी या धुएं वाली जगहों पर जाने से बचेंआप खाने में अधिक फल और सब्जियां खाएं और दिन में एक्सरसाइज जरूर करें। आज ऑयली फूड को ना खाएं और बाहर का खाना खाने से भी बचेंष आज बुजुर्गों को घर गीले फर्श पर चलते समय सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

