Leo horoscope, Singh rashifal in hindi : आज काम की स्थिति सुधारने के लिए अच्छा दिन। साझा धन में जल्दबाजी से सावधान। देर से मिल रहे उत्तर पर बार बार नया निष्कर्ष न निकालें। मन किसी अधूरे जवाब पर लौटेगा।

काम को आगे बढ़ाने का फैसला आज आपको व्यस्त रखेगा और कामकाज की स्थिति सुधरने के योग हैं। करियर में मददगार महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क बनने की संभावना है। काम से जुड़ी चिंता हटेगी और मन में राहत होगी। पूरे दिन चंद्रमा वृषभ राशि के दसवें भाव में रहेगा, जिससे आपके काम पर ध्यान जाएगा और सामने आकर किए जाने वाले काम अच्छे चलेंगे। व्यस्तता के बीच अपनी भूमिका अधिक साफ महसूस होगी। निजी चिंताओं का कुछ बोझ अलग बना रहेगा, इसलिए राहत मिलने के बाद भी मन किसी अधूरे जवाब पर लौटेगा। दिन का प्रमुख हिस्सा काम और उससे जुड़ी बातचीत में बीतेगा।

आज का सिंह राशिफल (25 नवंबर 2026): आज पसंद की चीज पर पैसा लगाने का होगा मन करियर राशिफल दफ्तर की परिस्थितियों में सुधार की संभावना है। अपने काम को सामने रखने के अवसर अनुकूल रहेंगे। जिन लोगों की बात आपके पेशेवर रास्ते में मायने रखती है, उनसे संपर्क उपयोगी रहने के योग हैं। उनकी मदद से आगे की दिशा समझने या काम की स्थिति बेहतर करने का अवसर मिल सकता है। आज जिम्मेदारियों में व्यस्तता रहेगी और ध्यान बार बार काम पर लौटेगा। सामने रखे गए काम अच्छे चलेंगे, जिससे अब तक की चिंता हल्की होगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और एक विषय पर टिककर तैयारी कर पाएंगे। पढ़ते समय समझ का सिलसिला बना रहेगा। दिन की योजना सरल रखें। उपलब्ध समय का बड़ा हिस्सा तय काम को आगे बढ़ाने में जाएगा।

धन राशिफल साझा धन से जुड़ी बातों में धीमापन रहेगा। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री अवस्था वाला अष्टम शनि साझा रकम और निजी चिंताओं पर भारीपन देगा। जवाब देर से आएंगे और बातें धीरे खुलेंगी। जीवनसाथी के नाम संपत्ति लेने की संभावना है। इससे जुड़ा विचार आपके आर्थिक फैसलों में जगह बनाएगा, हालांकि अंतिम स्थिति सामने आने में समय लग सकता है। तुला राशि के तीसरे भाव में स्वराशि के मार्गी शुक्र स्नेह के साथ सुख सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा देंगे। पसंद की चीज पर पैसा लगाने का मन होगा। चेतावनी है, लंबित उत्तर को अपनी ओर से सहमति मानकर साझा रकम का फैसला न करें। खर्च की सीमा पहले तय कर लें।

लव राशिफल आज आपका मन रोमानी रहेगा और जीवनसाथी की संगत अच्छी लगेगी। काम की व्यस्तता के बीच भी साथ बैठने की इच्छा बनी रहेगी। दिन की कोई सहज बातचीत निजी चिंताओं से कुछ देर राहत देगी। अपनी पसंद और सुविधा की बात कहते समय अपनापन रहेगा। साथी के साथ बिताए पल में काम से अलग दुनिया का सुख महसूस होगा। भविष्य की घरेलू सुविधा पर बातचीत का मन भी बनेगा। संपत्ति से जुड़ा विचार आने पर रिश्ते और आर्थिक स्थिति दोनों चर्चा में रहेंगे। किसी धीमी चल रही बात का खयाल बीच में आएगा, फिर ध्यान साथ बैठे व्यक्ति पर लौटेगा। जीवनसाथी के लिए थोड़ी फुर्सत अलग रखें। यह साथ दिन के अच्छे हिस्सों में शामिल रहेगा।

सेहत राशिफल पिता की सेहत में सुधार की संभावना है और इस विषय पर मन को कुछ राहत होगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। उनकी तबीयत का हाल आपकी व्यस्त दिनचर्या में भी ध्यान खींचेगा। अपनी मनःस्थिति में काम की चिंता घटने का असर महसूस होगा, हालांकि निजी उलझनें बीच बीच में लौटेंगी। लगातार काम में लगे रहने से थकान की संभावना है। माता को कोई तकलीफ हो तो चिकित्सकीय सलाह लें। परिवार की सेहत के विषय पर बातचीत होगी और आपका ध्यान उनकी जरूरतों पर रहेगा। दिन के शांत हिस्से में मानसिक हलकापन अधिक महसूस होगा।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०५:०३ से ०५:५७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत में अपने काम की अगली जरूरत साफ रखें।

क्या न करें देर से मिल रहे उत्तर पर बार बार नया निष्कर्ष न निकालें।