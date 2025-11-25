सिंह राशिफल 25 नवंबर: सिंगल लोग ना करें इस चीज की जल्दबाजी, आर्थिक फैसला लेने से पहले करें ये काम

संक्षेप: Aaj Ka Singh Rashifal, Leo Horoscope Today 25 November 2025: राशिचक्र की पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण राशि सिंह है। जिन लोगों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर करता है, उनकी राशि सिंह होती है। जानिए आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा?

Aaj ka Singh Rashi Ka Rashifal, Leo Horoscope 25 November 2025: आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लोगों को आपकी पॉजिटिविटी नजर आएगी। अपनी बातों को क्लैरिटी के साथ बोलें। इसके अलावा दूसरों की बातों को भी ध्यान से सुनें। आज छोटे-छोटे काम से आपको जल्दी ग्रोथ मिलेगी। साथ ही आज नए लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे। अपने आइडिया शेयर करें। घर के लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आज शाम को शांति से बैठकर ग्रेटफुल महसूस करें और भगवान का शुक्रिया अदा करना ना भूलें।

सिंह लव राशिफल आज आपके प्रति लोग आकर्षित होंगे। सामने वाले की तारीफ करना ना भूलें। नए लोगों से बात होगी तो आज दिलचस्पी भी जगेगी। चीजों को धीरे-धीरे आगे बढ़ने दें और अपनापन दिखाएं। पार्टनर के साथ आज मस्ती भरी बातें करें। आज उनके साथ एक छोटी सी वॉक पर भी निकल जाइए। साथ में कुछ खाने का भी प्लान कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आज एक हैलो से बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। बाद में एक मैसेज भी भेज सकते हैं। फीलिंग्स शेयर करने को लेकर जल्दाबाजी ना करें। भरोसा धीरे-धीरे आएगा। आपके छोटे-छोटे जेस्चर काफी मायने रखेंगे।

सिंह करियर राशिफल ऑफिस में आपका दिन सही जाएगा। आज आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी और आप काफी कॉन्फिडेंट होंगे। सुबह एक टू-डू लिस्ट बना लें। इससे दूसरों को आपका शेड्यूल समझने में आसानी होगी। अगर काम अच्छा हो रहा है तो आगे आकर उसका क्रेडिट भी लें और टीम की तारीफ करें। किसी मुश्किल के आने पर चीजों को बांटकर सुलझाने की कोशिश करें। आज जो भी स्किल्स सीखेंगे, वो आने वाले हफ्ते में काम आने वाली है। ईमेल भेजते वक्त ध्यान रखें कि वो छोटे और सही हो।

सिंह आर्थिक राशिफल आज आपकी आर्थिक स्थिति सही रहने वाली है। बस आज कुछ फैसलों को समझदारी के साथ लें। अपने बिल और सब्सक्रिप्शन को देखें। जो भी काम के ना हो, उन्हें बंद कर दें। थोड़ी सी बचत अलग रख दें। इससे आपको आगे फायदा होगा। अगर कुछ खरीदने का मन है तो उसकी कीमत की तुलना जरूर करें। अगर पैसों से जुड़ा कोई प्लान है तो परिवार के किसी सदस्य के साथ उसे शेयर करें। लोन सोच-समझकर लें। जिनकी शर्ते स्पष्ट ना हो, उनसे दूर रहें। अपने खर्चों को लिख डालें।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल आज आपकी एनर्जी सही रहेगी। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। आज सुबह हल्की वॉक करें। हो सके तो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी कर लें। पानी पिएं। आज स्क्रीन टाइमिंग कम कर दें। काम के बीच में आंखों को थोड़ा आराम भी देते रहें। अगर तनाव सा महसूस हो तो धीमी सांस लें। लाइट म्यूजिक से भी आपको आराम मिलेगा। सोने का समय निर्धारित करें और रोज एक ही समय पर सोने की कोशिश करें। अपना पॉश्चर सुधारें। सोने से पहले किसी एक चीज के लिए ग्रेटफुल हो और उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करें।

सिंह राशि के गुण ताकत: उदार, वफ़ादार, ऊर्जावान, उत्साही

कमजोरी: घमंड, ऐश की चाह, लापरवाही, खुद से संतुष्ट रहना

प्रतीक: सिंह

तत्व: अग्नि

शरीर भाग: हृदय और रीढ़

ग्रह स्वामी: सूर्य

शुभ दिन: रविवार

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 19

शुभ रत्न: माणिक्य

सिंह राशि अनुकूलता

स्वाभाविक मेल: मेष, मिथुन, तुला, धनु

अच्छी अनुकूलता: सिंह, कुंभ

सामान्य अनुकूलता: कर्क, कन्या, मकर, मीन

कम अनुकूलता: वृषभ, वृश्चिक

डॉ जे. एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com