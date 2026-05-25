सिंह राशिफल 25 मई 2026 : सिंह राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, दोपहर के बाद का समय वरदान समान, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : सिंह राशि चक्र की पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 25 मई का दिन सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा।
Leo Horoscope Today 25 May 2026, सिंह राशिफल : सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सुबह के समय मन थोड़ा परेशान रह सकता है। किसी बात को लेकर चिंता बनी रहेगी और दिमाग बार-बार उसी तरफ जा सकता है। हालांकि दोपहर के बाद स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। आज आपको हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना होगा। आज बेवजह का तनाव लेने से बचें। घर के लोग आपका साथ देंगे और किसी पुराने काम को लेकर राहत मिलने की संभावना भी है। अगर पिछले कुछ दिनों से कोई काम अटका हुआ था तो उसमें हलचल शुरू हो सकती है। दिन के दूसरे हिस्से में मन थोड़ा हल्का महसूस करेगा।
सिंह राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों में आज थोड़ा संतुलन बनाकर चलने की जरूरत रहेगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी बातों को लेकर ओवरथिंकिंग नुकसान कर सकती है। पार्टनर की बातों को गलत तरीके से लेने से बचें। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। सोशल मीडिया या किसी जान-पहचान के जरिए नया कनेक्शन बनने के संकेत हैं। शादीशुदा लोगों को घर के माहौल को शांत रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी पुरानी बात को बार-बार उठाने से दूरी बढ़ सकती है। अगर आप शांत रहकर बात करेंगे तो चीजें आसानी से संभल जाएंगी।
सिंह राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन ठीक रहेगा। नौकरी करने वालों पर काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है, लेकिन मेहनत का फायदा भी मिलेगा। ऑफिस में आपके काम को नोटिस किया जा सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आगे चलकर यही चीज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। व्यापार करने वाले लोगों को पुराने संपर्कों से लाभ मिल सकता है। रुका हुआ पैसा वापस आने के संकेत हैं। अगर नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी से बचें।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी बनी रहेगी लेकिन खर्च भी साथ-साथ चलते रहेंगे। घर की जरूरतों पर पैसा खर्च हो सकता है। आज किसी को पैसा उधार देने से पहले सोच-विचार जरूर करें। वहीं निवेश से जुड़े मामलों में भी बिना जानकारी फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही करना ठीक नहीं रहेगा। मानसिक तनाव की वजह से बेचैनी महसूस हो सकती है। सिर भारी लगना, थकान या नींद पूरी न होना जैसी दिक्कतें रह सकती हैं। आज थोड़ा आराम करने की जरूरत है। मोबाइल और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से भी मन परेशान हो सकता है। सुबह या शाम थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा।
कुल मिलाकर आज का दिन धैर्य और समझदारी से निकालने वाला रहेगा। हर बात को दिल पर लेने से बचेंगे तो दिन काफी बेहतर रह सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और धीरे-धीरे कई रुके काम भी आगे बढ़ते दिखाई देंगे। मन को शांत रखेंगे तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आती नजर आएंगी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
Legend and Divine Science Award
Purvanchal Ratna Award
Jashn-e-Parivaar Achiever Award
Ratna Samman
Paramshree Award
Gems of Purvanchal Award
Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
- वैदिक एवं फलित ज्योतिष
- रत्न विज्ञान (Gemology)
- वास्तुशास्त्र (Vastu Expert)
- ऊर्जा उपचार (Energy Healing)
- ज्योतिषीय परामर्श (Astro Counseling)
- ग्रह दोष विश्लेषण एवं निवारण उपाय