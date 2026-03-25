सिंह राशिफल 25 मार्च 2026: सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।
Leo Horoscope for Today 25th March 2026 : ब्राइट कॉन्फिडेंस से आपको आगे सफलता की तरफ जाने का रास्ता मिलेगा। आपकी बोल्ड एनर्जी आज खास तौर पर सभी का ध्यान खीचेंगी। आपको क्लियर बोलना है और अपने प्लान किसी विश्वसनीय इंसान से शेयर करने हैं और आगे बढ़ने के लिए स्टेप्स लेने हैं। आपकी नैचुरल लीडरशिप आज दिखेगी। आपको सभी चीजों का चार्ज लेना है? एक क्लियर प्लान से आपके प्रोजेक्ट को एक पुश मिलेगा।आज कॉन्फिडेंस और बैलेंस आपको तरक्की और सम्मान दिलाएगा। आपको अपने फाइनेंस सेंसिबल तरीके से रखने हैं।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल
सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खास रहेगा। आपको किसी खास की स्टोरी में अपनी रुचि दिखानी है। इस समय ईमानदारी से किए गए एफर्ट की तारीफ करें। आप दोनों अगर एक दूसरे में विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्यार से एक दूसरे से सवाल पूछें। अगर आपका पार्टनर हैं, तो उसके साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। इससे आप दोनों एक दूसरे को जान सकेंगें। आपको एक दूसके को प्यार भरा मैसेज भेजना चाहिए। शांति से एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो इंटीमेसी भी बढ़ेगी। धैर्य से अटेंशन देना और अच्छे ह्यमर से आप अपने बॉन्ड को मजबूत कर पाएंगे।
Leo Career Horoscope Today, सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए काम विजिबल एफर्ट को फेवर कर रहा है। आपको एक प्लान बनाना चाहिए। अपनी टीम से प्लान को शेयर करना है और टीम से इसको लेकर फीडबैक भी लेना है।ईमेल को हैंडल करें, जिन मेल पर टाइम से जवाब देना है, उन्हें अच्छे से हैंडल करें। आपको स्पीड से ज्यादा क्वालिटी पर काम करना है। आपको जहां स्ट्रेंग्थ काम के हिसाब से हो वहां समन्वय करना है और काम को सभी बराबर बांटना है।आपको अकेले में अधिक से अधिक बात करने से बचना है, स्टडी लीडरशिप आपको हंबल बनाएगी। एक दूसरे की बात को सुनेंगे, तो आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे। इससे आप आगे टीम के लोगों के साथ प्रोग्रेस सेलिब्रेट कर सकते हैं।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए मनी मैटर्स में क्लियर नोट जरूरी है। आपको अपने प्लान को रिव्यू करना है। अपने खर्चों पर प्लान करना है और जो चीजें जरूरी नहीं है, उन्हें खरीदने से बचें। अगर आप एकस्ट्रा इनकम के बारे में सोच रहे हैं. तो डेट कंफर्म करें और डिटेल्स मांगे। आपको इसके साथ साथ एक फंड भी बनाना है, जहां आप अपनी सेविंग्स को सेव कर सकें।इस समय अधिक मात्रा में लोन ना तेंस इससे बचें। आपको खर्चों को सिंपल ट्रैकिंग से ट्रैक करा है, लिस्ट बनाएं या किसी ऐप से कंट्रोल करें। सावधानी से प्लानिंग पर आपकी चिंता कम होगी और आपको फ्यूचर चॉइस में भी मदद मिलेगी। आपको शाम तक अपने बिलों को भी सावधानी से रिव्यू करना है।
Leo Health Horoscope Today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों की एनर्जी हाई रहेगी। आपको लगातार केयर से मदद मिलेगी। रोज सुबह वॉक करें और स्ट्रेचिंग से खुद को जगाएंथ आपको अपनी मसल्स और बॉडी को जगाना है। रात में हैवी ना खाएं और सिंपल खाना लें। आंखों को आराम दें। रात को समय पर लगातार 8घंटें की नींद को प्राथमिकता देना आपके लए जरूरी है। आपको इससे क्वियर मूड और शार्प सोचने में मदद मिलेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट