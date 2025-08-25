Leo Horoscope today 25 august 2025 aaj ka Singh Rashi ka Rashifal future predictions सिंह राशिफल 25 अगस्त 2025 : काम में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जिसे दूसरे नोटिस करेंगे, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
सिंह राशिफल 25 अगस्त 2025 : काम में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जिसे दूसरे नोटिस करेंगे

Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह होती है। काम में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी,जानें कैसी रहेगी आपकी करियर, आर्थिक, हेल्थ और लवलाइफ 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयMon, 25 Aug 2025 06:10 AM
Leo Horoscope Today 25th August 2025, सिंह 25 अगस्त 2025: आज एनर्जी आपसे बोल्ड लेकिन सोचे समझें एक्शन का फेवर कर रही है। आज आप साधारण साहस के साथ खड़े रहेंगे। दूसरों को ओवरपॉवर किए बिना अपना आत्मविश्वास दिखाएं। छोटे क्रिएटिव प्रयास आपको तारीफ दिलाएंगे और इससे दूसरों की मदद के दरवाजे खुलेंगे। अपने पार्टनर की बात को सुनें ज्यादा और बोलें कम।

सिंह लव राशिफल

आज आपके प्यार की गर्माहट से आप अटेंशन पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी फ्रेंडली इंवीटेशन को हां कहें, इससे आपका कनेक्शन शुरू हो सकता है। अगर किसी के साथ रिश्ते में समर्पित हैं, तो अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। इसके लिए कोई छोटा सा प्लान बनाएं। आप दोनों में विश्वास वहां शुरू होगा, जब आप एक दूसरे के साथ धैर्य से काम लेंगे। एक दूसरे के साथ ईर्ष्या ना करें। अपनी भविष्य की आशाओं की चर्चा पार्टनर से करें। अपने पार्टनर की बातों को अच्छे से सुनें। छोटे-छोटे से काम आप दोनों में इमोशनल विश्वास को बढ़ावा देंगे।

सिंह करियर राशिफल

काम में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, जिसे दूसरे नोटिस करेंगे। आने वाले समय में आत्मविश्वास और इसके साथ तैयारी आपकी नए मौके पाने में मदद करेगी। नई जिम्मेदारियां इस समय आ सकती हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन्हें अपनाएं। एक छोटी काम करने की लिस्ट बनाएं। जिस काम में बहस की जरूरत नहीं, उसे अवाइड करें, इसकी जगह तरक्की पर फोकस करें। सहयोग से आप जल्दी आगे बढेंगे।

सिंह मनी राशिफल

जब आप सावधानी से प्लानिंग करते हैं, तो आर्थिक मामले आपको आशाजनक दिखते हैं। इस समय आपको आवेगपूर्ण खरीदारी से बचना है। सेविंग्स को लेकर आपको मेंबरशिप की समीक्षा करनी है। जितनी भी पेमेंट आपको हो रही है, उसको हिसाब रखें, इससे आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से अपनी लागत में कटौती कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड में हर वीक आपको एक निश्चित राशि अलग रखने के बारे में सोचना होगा। किसी टूल से या अफनी लर्निंग से अभी आपके छोटे निवेश बाद में इनकम को सुधार सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज सिंह राशि वालों को हेल्थ में लाभ होगा। आपके मूड को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी देर टहलें। हल्की स्ट्रेचिंग जैसी हल्की एक्टिविटीज से शुरुआत करें। तनाव कम करने के लिए अच्छे से पानी पिएं, पूरा खाना खाएं और काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक लें। देर रात भारी भोजन कम करें और सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें। अगर तनाव बढ़ता है, तो गहरी सांस लेकर एक्सरसाइज करें। इससे तनाव कम होगा। अभी की छोटी-छोटी और नियमित आदतें समय के साथ आपकी ओवरऑ हेल्थ को बढ़ावा देंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

