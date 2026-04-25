सिंह राशिफल 25 अप्रैल 2026: ईगो बिगाड़ सकता है प्यार का माहौल, ऑफिस के काम को प्रोफेशनल तरीके से संभाले, पढ़ें राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope: राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए आज यानी 25 अप्रैल का दिन कैसा रहेगा।

Leo Horoscope Today 25 April 2026, सिंह राशिफल: आज आपकी भावनाएं थोड़ी ज्यादा सक्रिय रह सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है। लोग आपको नोटिस करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे या आपसे कुछ उम्मीद रख सकते हैं। इससे अच्छा भी लगेगा, लेकिन थोड़ा बोरिंग भी महसूस हो सकता है। क्योंकि आपका दिल सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि सच्ची पहचान चाहता है। आज असली चुनौती आपके आत्मसम्मान, अधिकार, छवि और नियंत्रण के बीच संतुलन बनाने की हो सकती है। आपको खुद को संभालकर रखना होगा। हर भावना या हर स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। अगर आप शांत और संतुलित रहेंगे, तो दिन ज्यादा अच्छा और आसान बीतेगा।

सिंह लव राशिफल आज प्यार का माहौल अच्छा है, लेकिन आपका ईगो बीच में परेशानी पैदा कर सकता है। हो सकता है आप किसी को पसंद करते हों, लेकिन दिखाना न चाहें, या सामने वाला भी ऐसा ही कर रहा हो। छुपाने की कोशिश करें, फिर भी आपकी भावनाएं आपके बोलने के तरीके, हाव-भाव या चुप्पी से सामने आ ही जाएंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो आज आपका आत्मविश्वास, ह्यूमर और अच्छा व्यवहार लोगों को आकर्षित करेगा। लेकिन सबसे अच्छा रिश्ता वहीं बनेगा जहां दिखावे से ज्यादा सच्चाई होगी। प्यार तब बेहतर होगा जब आप दिल की बात खुलकर कहेंगे, बिना ईगो के। अपने भावनाओं को छुपाने या दिखावा करने की बजाय, सच्चे और सीधे तरीके से जताना ज्यादा असरदार रहेगा।

सिंह करियर राशिफल आज काम में आपकी मेहनत लोगों को साफ दिखाई देगी। हालांकि यह अच्छा है, लेकिन इसके साथ थोड़ा दबाव भी महसूस हो सकता है। गलती यह हो सकती है कि आप बॉस की एक बात या माहौल में छोटे बदलाव को जरूरत से ज्यादा दिल पर ले लें। याद रखें, हर किसी की तुरंत सहमति मिलना जरूरी नहीं है। नौकरी करने वाले आज बॉस या सीनियर्स से जुड़े मामलों को प्रोफेशनल तरीके से संभालें, उन्हें पर्सनल न लें। वहीं, बिजनेस करने वाले अपनी इमेज और प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें। आत्मविश्वास दिखाएं, लेकिन डिफेंसीव न बनें। स्टूडेंट्स को पढ़ाई या सोशल सर्कल में ज्यादा नोटिस किया जा सकता है। कुल मिलाकर, जब आप अपना काम अच्छे से करते रहेंगे, तो आपकी काबिलियत खुद ही दिखेगी। बस दबाव को खुद पर हावी न होने दें।

सिंह मनी राशिफल आज आपका खर्च थोड़ा दिखावे, अच्छी क्वालिटी की चीजों या खुद को खुश करने पर हो सकता है। कोई छोटी चीज भी आपको ज्यादा खुशी दे सकती है, भले ही उसका ज्यादा उपयोग न हो। इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन समझें कि आप खर्च क्यों कर रहे हैं। अगर बात बचत, निवेश या ट्रेडिंग की है, तो सिर्फ अपने अहंकार के कारण फैसले न लें। समय पर बदलाव करना हार नहीं होता। सिर्फ अपनी इमेज बचाने के लिए किसी फैसले पर अड़े रहना नुकसान दे सकता है। आज पैसे तभी अच्छे से काम आएंगे, जब आप उन्हें अपनी जरूरतों पर खर्च करेंगे, न कि दूसरों को दिखाने के लिए।

सिंह हेल्थ राशिफल आज आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन भावनात्मक तनाव भी बढ़ सकता है। इसका असर दिल, पीठ के ऊपरी हिस्से, शरीर की पोजीशन, पानी की कमी या हल्की थकान के रूप में दिख सकता है। ऐसे में आपको आराम और देखभाल की जरूरत है। खुद का ध्यान रखें, थोड़ी देर धूप में बैठें, हल्की स्ट्रेचिंग करें और खुद को ज्यादा दिखाने या साबित करने की कोशिश कम करें। जब आप कुछ समय अकेले और बिना किसी दबाव के बिताते हैं, तो आपकी सेहत बेहतर होती है।

आज की सलाह अपनी बात सच्चाई से रखें, अहंकार से नहीं। जब आप हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तो लोगों के सामने खुद को दिखाना आसान हो जाता है।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)