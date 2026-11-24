Leo horoscope, Singh rashifal in hindi : वरिष्ठों का सहयोग पाने के लिए अच्छा दिन। संतान की सेहत की अनदेखी से सावधान। कारोबार विस्तार की योजना बनेगी। जीवनसाथी प्रसन्न रहेगा, बच्चे की सेहत पर ध्यान दें।

Leo horoscope, आज का सिंह राशिफल: वरिष्ठ आज आपके काम को सम्मान देंगे और सहयोग मिलने की संभावना है। अपनी पेशेवर भूमिका को लेकर भरोसा बढ़ेगा। काम सामने आने का अवसर मिलेगा और उसे ठीक ढंग से निभाने के लिए दिन अनुकूल है। कारोबार करने वाले विस्तार की योजना बनाएंगे। घर में जीवनसाथी प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा, लेकिन संतान के व्यवहार से आपको खुशी नहीं होगी। यही बात अच्छे दिन के बीच मन को कुछ खींचेगी। बच्चे की सेहत पर ध्यान देना आज की साफ सावधानी है। किसी दूसरे स्रोत से अतिरिक्त आमदनी की संभावना भी है। काम में पहचान और घर की जिम्मेदारी साथ चलेंगी। लोगों के बीच अपनी उपयोगिता महसूस होगी, जबकि निजी स्तर पर परिवार की किसी बात को समझने का प्रयास रहेगा।

आज का सिंह राशिफल (24 नवंबर 2026): आज अन्य सोर्स से बढ़ेगी आपकी कमाई करियर राशिफल वरिष्ठों से मिलने वाला सम्मान आपके लिए उत्साह की बात होगा। अपनी मेहनत सामने रखने का अवसर आएगा और जिम्मेदारी निभाने की इच्छा मजबूत होगी। कारोबार के विस्तार की योजना पर गंभीर सोच होगी। अभी योजना बनना प्रमुख है, उसके हर हिस्से के तुरंत पूरा होने का दावा नहीं है। विद्यार्थी आज धीमे रहेंगे। पढ़ाई के लिए बैठने के बाद गति बनने में समय लगेगा। सीखने की इच्छा रहेगी, फिर भी काम आगे बढ़ने की रफ्तार कम महसूस होगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के नौवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के दसवें भाव में आएगा। शुरुआत में गुरुजन या बुजुर्ग की बात और पढ़ने का मन प्रमुख होगा, फिर ध्यान करियर पर आएगा। पढ़ाई का छोटा लक्ष्य तय करें।

धन राशिफल नियमित काम से अलग किसी दूसरे स्रोत से आय बढ़ने की संभावना है। यह संभावना आर्थिक सोच को उत्साहित करेगी। कारोबार के विस्तार की चर्चा में धन की जरूरत भी ध्यान में आएगी। अपनी पहुंच बढ़ाने का विचार आकर्षक लगेगा, लेकिन योजना और वास्तविक आमदनी के बीच अंतर स्पष्ट रखना उपयोगी होगा। तुला राशि के तीसरे भाव में मार्गी बुध बातचीत और संदेशों को उपयोगी बनाएगा। सौदे की चर्चा में अपनी बात स्पष्ट रखने के लिए दिन अनुकूल है। किसी आर्थिक विषय को समझने के लिए संवाद का सहारा मिलेगा। आज धन के बारे में सक्रिय रहेंगे और अपने प्रयास का दायरा बढ़ाने की इच्छा होगी। विस्तार की योजना के लिए उपलब्ध रकम का अलग हिसाब तय करें।

लव राशिफल जीवनसाथी प्रसन्न रहेगा और संबंध में संतोष का भाव होगा। उसके साथ दिन की बात साझा करना सहज लगेगा। कुंभ राशि के सातवें भाव में राहु साझेदारी में अधिक पाने की चाह और किसी नई बात में अचानक रुचि जगाएगा। इससे संबंधों की ओर ध्यान ज्यादा जाएगा, साथ ही मन में कुछ बेचैनी भी रहेगी। संतान के व्यवहार से असंतोष होगा और आपकी अपेक्षा स्पष्ट होकर सामने आएगी। घर में एक संबंध से सुख और दूसरे विषय से खिंचाव साथ महसूस होगा। बच्चे से जुड़ी बात पर जीवनसाथी के साथ चर्चा होगी। अपने असंतोष को शब्द देना चाहेंगे। बच्चे की पूरी बात सुनकर ही प्रतिक्रिया दें। परिवार के भीतर समझे जाने की इच्छा मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल आज स्वास्थ्य का सबसे अहम ध्यान संतान की देखभाल पर रहेगा। संकेत किसी खास बीमारी का दावा नहीं करता, फिर भी बच्चे की सेहत को लेकर सजग रहना उपयोगी होगा। उसके व्यवहार से नाराजगी और स्वास्थ्य की चिंता को अलग समझना होगा। अपनी दिनचर्या में काम की व्यस्तता बढ़ने पर थकान महसूस होने की संभावना है। वरिष्ठों से मिले सम्मान का उत्साह सक्रिय रखेगा। घर की चिंता बीच-बीच में ध्यान खींचेगी। मन को एक साथ कई दिशाओं में लगा हुआ पाएंगे। काम के बाद थोड़ा आराम लें। दिन के अंत में जीवनसाथी की प्रसन्नता घर का माहौल सुखद रखेगी और उसके साथ बैठकर संतोष होगा।

शुभ अंक ९

शुभ रंग लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें कारोबार बढ़ाने की योजना का पहला व्यावहारिक कदम तय करें।

क्या न करें बच्चे के व्यवहार से खिन्न होकर बातचीत में कठोर शब्द न कहें।