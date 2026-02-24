सिंह राशिफल 24 फरवरी 2026: आज सिंह राशि वाले ईगो वाले कमेंट और किसी से तीखी बहस से बचें, छोटे रिस्क रिवार्ड दिलाएंगे
Leo Horoscope for Today 24th February 2026 :छोटी एनर्जी से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ें, क्योंकि क्लियर चॉइस आपके लिए कई मौके और दवाजे खोलेगे और छोटे रिस्क से आपको रिवार्ड भी मिलेंगे। आपको सिंपल प्लान में विश्वास करना चाहिए, फ्रेंडली सपोर्ट से आपको अचीवमेंट फील होगा। आपको इस समय किसी से भी तीखी बहस से बचना है, इससे आपको ही नुकसान होगा। अगर खर्च की बात है, तो पहले फैक्ट को आगे रखें। टीमवर्क से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको जो कहना है प्यार से कहें और छोटी बात कह कर खत्म करें।
सिंह लव राशिफल
आज आपका चार्म आपके प्यार को ब्राइट और मददगार बनाएगा। अगर आपका कोई पार्टनर है, तो उनकी ईमानदारी से तारीफ करें छोटे-छोटे सरप्राइज देकर उनका मूड अच्छा करें। वे आपकी छोटी-छोटी केयर को भी महसूस करते हैं। सिंगल लोगों को किसी पार्टी के दौरान किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं। खुले और विनम्र रहें। ईगो वाले कमेंट से बचें। अगर आप धैर्यपूर्वक सुनें तो पारिवारिक बातचीत में गर्माहट आएगी। आज दिन भर सिंह राशि वाले छोटे-छोटे काम करेंगे, जिससे उन्हें सम्मान मिलेगा। आप दोनों को एक साथ टाइम बिताना चाहिए, इससे आप दोनों में विश्वास बढ़ेगा और आप एंजॉय करेंगे।
सिंह करियर राशिफल
आपको क्लियर स्टेप्स लेने हैं और अपने प्लान को शांति से छोटे वाक्यों में समझाना है। आपके साथी आपकी काइंड लीडरशिप और आपको कॉन्फिडेंस का सम्मान करेंगे। जल्दबाजी में फैसला ना लें, आपको सभी फैक्ट को अच्छे से चेक करना चाहिए और बिना किसी कमिटमेंट के पहले सभी चीजों को देख लें, फिर हामी भरें। अगर आप किसी चीज पर मंजूरी और अप्रूवल चाहते हैं, तो आपको प्रोग्रेस और टाइमलाइन को चेक करना होगा। आपके रुटीन में छोटे बदलाव करेंगे, तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। आपको ब्रीफ में फीडबैक से सीखना है और इसे पर्सनली नहीं लेना है, ये आपके फायदे के लिए है। आज शाम तक आपके पास जो बड़े और खास काम हैं, वो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथपूरे कर लेंगे।
सिंह मनी राशिफल
आज मनी मैटर्स आपके लिए स्टडी और प्रैक्टिकल दिखेंगे। आपको सट्टे से जुड़ी चीजों पर अपना चुनाव अवाइड करना होगा। अपने बिलों को चेक करें और रिव्यू करें और इससे आप देखें कहां पैसा सेव कर सकते हैं। अगर आपकी किसी चीज की पेमेंट रह गई है, तो इसे समय पर दें, जिससे बाद में तनाव ना हो। जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं वो लोग ईमानदारी से परिवार को ज्वाइंट खर्चों के बारे में बताएं। आने वाले समय के लिए बजट भी बनाएं। आज छोटे और केयरफुल एक्शन आपके रोज के खर्चों को ट्रैक करने में मदद करेंगे। आपको इस महीने इससे लाभ भी होगा।
सिंह हेल्थ राशिफल
इस समय आपकी बॉडी को स्टडी एनर्जी और कोमल देखभाल की जरूरत है। आपको गर्म पानी से, लाइट स्ट्रेचिंग और शार्ट वॉक से आपको दिन को शुरू करना है। आपको सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइड को ट्राई करना है और योग और स्ट्रैच से शांत रहना है। आपको खाने में वेज खाना और दाले लेनी हैं। इसके अलावा फ्रूट्स से आपके डाइजेशन को सपोर्ट मिलेगी। आपको अच्छे से पानी पीना है। देर रात को हैवी मिठाई खाने से बचें और आराम करें अगर थकान फील हो रही हो। छोटी हेल्दी चॉइस आपके मूड को बेहतर और अच्छा करेंगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
